Gomorra: come la periferia di Napoli venne svenduta l’11 gennaio del 2013

L’11 gennaio è una data rimasta impressa nella memoria di molti di noi. In questa data infatti, nel 1999, ci lasciava Fabrizio De Andrè. Negli anni a seguire, nel giorno della ricorrenza della morte, sono sorte iniziative spontanee di commemorazione attraverso l’esecuzione delle sue canzoni, dai palchi alle piazze alle case private.

A casa mia, per esempio, non è mai mancato il ricordo dell’11 gennaio, chitarre alla mano.

A pochi invece l’11 gennaio ricorderà cosa successe in quella stessa data a Napoli nel 2013.

Io però sono uno di quelli che se lo ricorda bene.

Il film “L’uomo con il megafono” (Figli del Bronx, 2012, ’60), di cui sono autore e regista era stato presentato al Festival del Cinema di Roma solo 2 mesi prima, novembre 2012.

Costato giusto i biglietti della metropolitana avanti e indietro da Piazza Dante (nei pressi di dove abitavo) alla fermata di Piscinola (a pochi passi dalle “Vele”), realizzato in solitudine con una buona macchina da presa e ottimi microfoni, semplicemente mettendo l’occhio lì dove le cose stavano accadendo.

A dire il vero, le riprese durarono dal gennaio 2011 al maggio dello stesso anno, ma poi ci volle un altro anno sano per chiudere il lavoro (i soliti mal di pancia che colpiscono ad un certo punto i produttori dei miei lavori).

Il film è la storia in presa diretta di Vittorio Passeggio e del Comitato degli inquilini delle Vele di Scampia, immortalati in quei 4 mesi del 2011 in concomitanza con la campagna elettorale che portò all’elezione del sindaco Luigi De Magistris. Senza filtri e senza censure. Come mio costume.

Il film venne selezionato al Festival del Cinema di Roma grazie all’insistenza del suo direttore, Marco Muller, che non ne volle sapere. Tutti si dovettero rassegnare all’uscita del film.

Venne in soccorso, tra i pochi, Enrico Ghezzi, con un articolo di cui ricordo queste preziose parole: “una regia che aggredisce dolcemente il quartiere Scampia”.

Cosa aspettarsi dunque da questo lavoro? Distribuzioni? Passaggi al cinema? Passaggi in televisione? Altri festival e premi in giro per l’Italia e il mondo?

Nel mentre che provavo a dare risposte a queste domande, decidemmo per prima cosa di organizzare una proiezione pubblica preso l’auditorium comunale di Scampia, per permettere al quartiere di assistere alla pellicola in anteprima.

Il giorno fissato per la proiezione fu proprio l’11 gennaio 2013.

La proiezione, pomeridiana, fu un successo: venne molta gente e qualche personaggio.

Ma successe un fatto.

Ad una settimana dalla proiezione però venne fissata per lo stesso giorno, nello stesso luogo (l’auditorium comunale di Scampia), da tenersi al termine del nostro evento, un'assemblea popolare di quartiere per discutere dello sbarco della produzione della serie “Gomorra” (fin a quel momento erano usciti solo il libro e l’omonimo film di Matteo Garrone, per altro largamente criticato dal quartiere).

La concomitanza non fu un fatto voluto.

Per l’assemblea popolare il comune aveva libero solo quel giorno.

Si decise dunque di fare doppietta: prima “L’uomo con il megafono”, poi l’assemblea popolare.

Il produttore napoletano del mio film arrivò all’auditorium a braccetto con un produttore della serie “Gomorra” (entrambe le persone sono nel frattempo scomparse e anche per questo evito di fare nomi).

Pertanto, oltre alle motivazioni (molto edificanti) con le quali questo produttore di Gomorra aveva cercato di ammansire la platea durante l’assemblea, mi sono potuto ascoltare anche le motivazioni riservate, rivelate da questi al produttore napoletano del mio film dietro le quinte.

Le motivazioni reali, quelle sussurrate e che in pubblico non si potevano dire, erano dunque queste: “Abbiamo già venduto i diritti della serie a 26 Paesi. Abbiamo incassato già una valanga di soldi. Però abbiamo promesso che le riprese sarebbero avvenute a Scampia, nei luoghi reali. Non abbiamo altra scelta. Dobbiamo girare qui a Scampia, costi quel che costi, tu ci devi aiutare”.

E il produttore de “L’uomo con il megafono”, afferrato al volo il concetto, si mise a disposizione.

Il resto è storia, forse non raccontata fino in fondo, ma ormai storia.

La storia di questo mio film invece finisce quel giorno, a 2 mesi dalla sua presentazione al Festival del Cinema di Roma.

In questi giorni viene trasmessa su piattaforme a pagamento l’ennesima serie televisiva tratta dall’opera di Roberto Saviano, questa volta titolata “Gomorra - le origini”.

Ci ha catturato una frase attribuita ai due sceneggiatori, Fasoli e Ravagli, riportata dal settimanale Espresso: “Ci hanno accusato di infangare il Paese, o fare un favore alla camorra. Ma il punto è un altro: perché nessuno ha mai guardato prima questi territori?”.

Ho avuto un sommovimento al livello dello stomaco.

Poi mi è venuto in mente il murale di Jorit realizzato alcuni anni fa a Scampia.

Un caro amico di Napoli mi ha raccontato la storia dietro quest’opera, io in quegli anni ero all’estero.

L’artista napoletano venne invitato a riempire questo enorme spazio laterale di un palazzo posto proprio davanti all’uscita dalla stazione della metropolitana di Piscinola, a Scampia.

Pare che l’artista partì con l’idea di raffigurare, su questa parete alta diversi metri, il fermo-immagine utilizzato per la locandina de “L’uomo con il megafono”, che ritrae appunto Vittorio Passeggio mentre urla al megafono agli abitanti del quartiere di scendere in strada e lottare per i propri diritti.

Pare però che qualcuno si è opposto. Celebrare i vivi? Troppo scomodi. Meglio un bel murale con la faccia di Pasolini. Quello è morto, non lo conosce ormai nessuno ed è più innocuo.

Però Jorit, testardo, in basso a destra ha fatto un riquadro e ci ha messo quello che avrebbe voluto disegnare su tutta la parete: Vittorio che brandisce un megafono.

Ecco, non è che nessuno ha mai guardato prima questi territori.

E’ che a nessuno prima era venuta l’intuizione di svendere la storia di Scampia affinché un perfetto sconosciuto, annoiato dall’altra parte del mondo, ci si potesse grattare sopra i coglioni a pagamento, disteso sul divano.

Raccontare e svendere restano due mestieri diversi.

Per esempio, il primo si avvicina alla storia di un uomo che con il megafono gridava al quartiere di alzarsi dai propri divani e di scendere in piazza. Svendere significa riportare la gente su quei divani.

Non è una sorpresa che il primo dei due mestieri sia ormai in via d’estinzione.

__________________________________________________

L’INFERNO DEL GENOCIDIO A GAZA



L’inferno del genocidio a Gaza: la testimonianza che pretende responsabilità Il libro di Wasim Said, pubblicato da LAD edizioni, non è un racconto da compatire ma un atto di accusa che spezza la neutralità e chiama alla lotta politica.

LA PRESENTAZIONE DEL CURATORE DELLA VERSIONE ITALIANA Pasquale Liguori Non è un libro “su Gaza”, non è l’ennesimo titolo che si aggiunge allo scaffale del dolore mediorientale. L’inferno del genocidio a Gaza è un documento che arriva in Italia con il peso preciso di una prova, non con la leggerezza di un prodotto culturale. Il fatto che a pubblicarlo sia LAD edizioni con la mia curatela non è un dettaglio editoriale, ma una scelta di campo: portare qui una voce che non si presta né alla retorica umanitaria né alla commozione di consumo, ma esige di essere ascoltata come atto di accusa, come frammento di verità che non intende integrarsi nella normalità del discorso pubblico, bensì incrinarla.

Michelangelo Severgnini Regista indipendente, esperto di Medioriente e Nord Africa, musicista. Ha vissuto per un decennio a Istanbul. Il suo film “L'Urlo" è stato oggetto di una censura senza precedenti in Italia.