Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ASIA

“Il 'Corridoio Trump” nel Caucaso preludio alla guerra con l'Iran?

Mentre negli Stati Uniti e in Turchia si celebra l'intesa tra Armenia e Azerbaigian, l'Iran lancia avvertimenti drammatici: "Sarà un cimitero per i mercenari americani". Le parole infuocate del consigliere  di Khamenei e il rischio concreto di un'escalation militare.

396
“Il 'Corridoio Trump” nel Caucaso preludio alla guerra con l'Iran?

 

di Francesco Fustaneo

 

 

Venerdì scorso, in una cerimonia carica di simbolismo politico, Armenia e Azerbaigian hanno firmato un accordo storico, sotto gli occhi compiaciuti del presidente statunitense, Donald Trump. Quello che nelle intenzioni dovrebbe porre fine a decenni di tensioni sul Nagorno-Karabakh, in realtà rischia di sancire l’apertura di una nuova fase d'instabilità geopolitica. 

Al centro dell'intesa c'è la creazione di un corridoio commerciale e di transito - ribattezzato con non troppo velata autocelebrazione "Corridoio Trump" - che collegherà l'Azerbaigian alla sua enclave di Nakhchivan attraverso il territorio armeno. Una svolta che nei fatti isola ulteriormente l'Armenia, già sconfitta militarmente nel 2023 e rischia di tagliare fuori Russia e Iran dalle rotte commerciali regionali, avvantaggiando enormemente la Turchia, storico alleato di Baku, che  assesta un altro colpo a favore del proprio sogno di espansione egemonica nell’area.

A Teheran, l'annuncio dell'accordo è visto con enorme fastidio e sospetto. Ali Akbar Velayati, influente consigliere del leader supremo Ali Khamenei per gli affari internazionali, ha rilasciato alla stampa iraniana dichiarazioni di una durezza inusitata, rivelando il profondo nervosismo che aleggia nelle nomenclature del paese persiano.

“Il Caucaso meridionale è forse una terra senza padrone da affittare a Trump?” ha esordito Velayati in un'intervista all'agenzia di stampa Tasnim, vicina alle Guardie della Rivoluzione. “Questa è una delle regioni più sensibili al mondo. Un simile passaggio non diventerà proprietà di Trump, ma un cimitero per i suoi mercenari.”

Il linguaggio usato dal veterano della politica estera iraniana non lascia spazio a interpretazioni:

“Le dichiarazioni di Trump sono ingenue e vuote, come se qualcuno qui decidesse improvvisamente di affittare il Canale di Panama. Non permetteremo alla NATO di avvicinarsi ai nostri confini settentrionali, così come la Russia non ha permesso l'invasione attraverso l'Ucraina. Prevenire è meglio che curare.”

Velayati ha ricordato come le Forze Armate iraniane abbiano già condotto esercitazioni nel nordovest del paese sotto la guida del defunto generale Mohammad Bagheri, “per dimostrare la nostra determinazione a bloccare questo progetto neocoloniale”.

Ha inoltre rivelato dettagli significativi sull'incontro tra il primo ministro armeno Nikol Pashinyan e le autorità iraniane: “Lo stesso leader armeno ha riconosciuto la natura cospiratoria di questo corridoio ed espresso la sua opposizione di principio", un'affermazione che getta ombre sulla reale volontà di Yerevan nell'accordo. 

Particolarmente interessante è la posizione espressa da Velayati riguardo alle pretese statunitensi di controllo sulle risorse energetiche:

“Affermano che questa rotta servirà a trasportare energia dal Mar Caspio? Il Caspio appartiene esclusivamente agli stati rivieraschi. Le recenti esercitazioni navali congiunte Iran-Russia sono state un chiaro messaggio: nessuna potenza esterna deciderà per noi.”

Velayati ha poi smontato pezzo per pezzo la necessità del corridoio: “Collegare il Nakhchivan all'Azerbaigian continentale può avvenire attraverso il nostro territorio. L'unico scopo di questa operazione è strategico: portare la NATO alle nostre porte.".

A onor del vero, il ministero degli Esteri iraniano ha rilasciato una dichiarazione ufficiale più moderata, definendo l'accordo “un passo importante verso la stabilità” pur mettendo in guardia da “interferenze esterne”.

Questa apparente contraddizione riflette il delicato equilibrio che Teheran deve mantenere: da un lato la necessità di contrastare l'avanzata NATO, dall'altro il tentativo di non rompere completamente con Baku, con cui intrattiene relazioni complesse ma importanti. 

 

Conclusioni: verso una nuova crisi regionale?

Le dichiarazioni di Velayati non sono semplici esternazioni retoriche, ma rivelano il reale timore iraniano per l'accerchiamento NATO, mostrano come l'Iran tema che gli sviluppi di questo accordo possano per lei divenire una minaccia esistenziale e infine indicano la volontà di azione concreta, anche militare.

Mentre Turchia e Azerbaigian festeggiano e l'Armenia, al di la’ delle apparenze, tenti di digerire una sconfitta annunciata, il vero banco di prova sarà la capacità/volontà degli USA di sostenere direttamente o tramite le sue proxy concretamente il loro progetto, contro l'inevitabile resistenza iraniana. 

Una cosa è certa: al di la’ dei proclami della stampa occidentale, il Caucaso si avvia a una nuova stagione di stravolgimenti e contese.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

La resa armena a Baku e Ankara dal punto di visto russo

La resa armena a Baku e Ankara dal punto di visto russo

10 Agosto 2025 12:00
Ogni volta che si prospetta la pace, i golpisti di Kiev....

Ogni volta che si prospetta la pace, i golpisti di Kiev....

09 Agosto 2025 13:00
Cina e Filippine: nuova tensione diplomatica dopo le parole di Marcos su Taiwan

Cina e Filippine: nuova tensione diplomatica dopo le parole di Marcos su Taiwan

08 Agosto 2025 18:11
Verso la soluzione finale dei palestinesi

Verso la soluzione finale dei palestinesi

08 Agosto 2025 16:00
Il Royal Ballet rifiuta future esibizioni a Tel Aviv

Il Royal Ballet rifiuta future esibizioni a Tel Aviv

08 Agosto 2025 15:17
Il piano di disarmo ai danni di Hezbollah: il Libano verso la guerra civile?

Il piano di disarmo ai danni di Hezbollah: il Libano verso la guerra civile?

07 Agosto 2025 19:00
Burkina Faso: tra Sankara e Traoré, la rinascita di una rivoluzione

Burkina Faso: tra Sankara e Traoré, la rinascita di una rivoluzione

07 Agosto 2025 17:15
La possibile provocazione armata contro la Russia che renderebbe inevitabile la guerra

La possibile provocazione armata contro la Russia che renderebbe inevitabile la guerra

07 Agosto 2025 17:00
EUROPA

La possibile provocazione armata contro la Russia che renderebbe inevitabile la guerra

22536
ASIA

L'accerchiamento della Russia con le colonie caucasiche (e centroasiatiche)

16650
MEDITERRANEO

7 Ottobre 2023. Un soldato israeliano rivela uno "strano ordine" per annullare le pattuglie di confine di Gaza

13421
EUROPA

"Intelligenza dirompente”. La scienza è bellezza

10103

Se Mario Monti cita la "paura della paura"

9958
ITALIA

"Dual use". Cosa nasconde il governo Meloni sul ponte di Messina

9871
MEDITERRANEO

L'inno di Roger Waters alla resistenza (e perseveranza) palestinese

8676
EUROPA

«Aiuto, aiuto, la Russia sta per attaccarci!» Parola di briganti guerrafondai

8294
EUROPA

Lukashenko: "Trump ha ragione a mettere in ginocchio l'Europa"

CINA

La Cina è "sconvolta e delusa" dalle sanzioni USA all'Autorità Nazionale Palestinese

MEDITERRANEO

Hamas: il viaggio di Witkoff a Gaza uno "spettacolo di propaganda"

RUSSIA

Lavrov invita l'autoproclamato presidente siriano Al-Shaara al vertice Russia-Lega araba

MEDITERRANEO

A luglio, le milizie governative siriane hanno torturato a morte otto detenuti

ASIA

L'inazione araba favorisce i crimini israeliani a Gaza: Sayyed al-Houthi

MEDITERRANEO

Ex istruttrice dell'esercito israeliano assunta come nuova "“responsabile della lotta all’odio" di TikTok

ASIA

Gli USA impongono all'Iran le sanzioni più severe degli ultimi sette anni

La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera

La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera

  • 21 Luglio 2025 18:00
"Online Safety Act": come Londra militarizzerà internet in controllo sociale di Loretta Napoleoni "Online Safety Act": come Londra militarizzerà internet in controllo sociale

"Online Safety Act": come Londra militarizzerà internet in controllo sociale

  • 08 Agosto 2025 16:00
Cyberdisastro per la Difesa francese (ed europea) di Giuseppe Masala Cyberdisastro per la Difesa francese (ed europea)

Cyberdisastro per la Difesa francese (ed europea)

  • 31 Luglio 2025 17:00
Lenticchie e acqua fresca per le retrovie di Gaza di Michelangelo Severgnini Lenticchie e acqua fresca per le retrovie di Gaza

Lenticchie e acqua fresca per le retrovie di Gaza

  • 08 Agosto 2025 16:00
"Generazione Antidiplomatica" - Trump: il volto arrogante dell'impero decadente "Generazione Antidiplomatica" - Trump: il volto arrogante dell'impero decadente

"Generazione Antidiplomatica" - Trump: il volto arrogante dell'impero decadente

  • 10 Luglio 2025 15:07
Dialogo politico tra la Cina e l'Italia: focus su cooperazione bilaterale e difesa del multilateralismo   Una finestra aperta Dialogo politico tra la Cina e l'Italia: focus su cooperazione bilaterale e difesa del multilateralismo

Dialogo politico tra la Cina e l'Italia: focus su cooperazione bilaterale e difesa del multilateralismo

  • 24 Luglio 2025 15:30
La crescita cinese guidata dall'innovazione prende slancio La crescita cinese guidata dall'innovazione prende slancio

La crescita cinese guidata dall'innovazione prende slancio

  • 29 Luglio 2025 18:00
Dentro il cuore logistico della Nuova Via della Seta Dentro il cuore logistico della Nuova Via della Seta

Dentro il cuore logistico della Nuova Via della Seta

  • 20 Luglio 2025 19:00
Virus del Nilo e il vaccino pronto (per ora) per i cavalli di Francesco Santoianni Virus del Nilo e il vaccino pronto (per ora) per i cavalli

Virus del Nilo e il vaccino pronto (per ora) per i cavalli

  • 02 Agosto 2025 12:00
Il Saccheggio Coloniale della Cultura Nativa Americana di Raffaella Milandri Il Saccheggio Coloniale della Cultura Nativa Americana

Il Saccheggio Coloniale della Cultura Nativa Americana

  • 09 Agosto 2025 14:26
L' anticlericalismo "woke" di chi si accorge oggi di Gaza di Francesco Erspamer  L' anticlericalismo "woke" di chi si accorge oggi di Gaza

L' anticlericalismo "woke" di chi si accorge oggi di Gaza

  • 04 Agosto 2025 12:00
Ponte sullo stretto e questione meridionale di Paolo Desogus Ponte sullo stretto e questione meridionale

Ponte sullo stretto e questione meridionale

  • 09 Agosto 2025 10:00
Cuba non si arrende, non si vende, e non è negoziabile”. Incontro a Roma con Gerardo Hernández, uno dei Cinque eroi cubani di Geraldina Colotti Cuba non si arrende, non si vende, e non è negoziabile”. Incontro a Roma con Gerardo Hernández, uno dei Cinque eroi cubani

Cuba non si arrende, non si vende, e non è negoziabile”. Incontro a Roma con Gerardo Hernández, uno dei Cinque eroi cubani

  • 30 Giugno 2025 04:00
Fulvio Grimaldi - Da Ben Gurion a Netaniahu: il passo più lungo della gamba GRANDE ISRAELE, GENOCIDIO O SUICIDIO? Fulvio Grimaldi - Da Ben Gurion a Netaniahu: il passo più lungo della gamba GRANDE ISRAELE, GENOCIDIO O SUICIDIO?

Fulvio Grimaldi - Da Ben Gurion a Netaniahu: il passo più lungo della gamba GRANDE ISRAELE, GENOCIDIO O SUICIDIO?

  • 05 Agosto 2025 08:00
Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

  • 21 Luglio 2025 16:16
Xi incontra i leader dell'UE a Pechino di Gao Jian Xi incontra i leader dell'UE a Pechino

Xi incontra i leader dell'UE a Pechino

  • 26 Luglio 2025 14:58
Resistenza e Sobrietà di Alessandro Mariani Resistenza e Sobrietà

Resistenza e Sobrietà

  • 02 Maggio 2025 11:30
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Sulla parola russa “ukokošit” sconosciuta alla corrispondente di Repubblica di Marinella Mondaini Sulla parola russa “ukokošit” sconosciuta alla corrispondente di Repubblica

Sulla parola russa “ukokošit” sconosciuta alla corrispondente di Repubblica

  • 02 Agosto 2025 12:00
L'Occidente spettatore del genocidio. I crimini contro l'umanità coperti dall'assistenza dei governi di Giuseppe Giannini L'Occidente spettatore del genocidio. I crimini contro l'umanità coperti dall'assistenza dei governi

L'Occidente spettatore del genocidio. I crimini contro l'umanità coperti dall'assistenza dei governi

  • 28 Luglio 2025 08:00
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Una necessità irrinunciabile: nuovi partiti socialisti di Michele Blanco Una necessità irrinunciabile: nuovi partiti socialisti

Una necessità irrinunciabile: nuovi partiti socialisti

  • 02 Agosto 2025 13:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia di Giorgio Cremaschi L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

  • 02 Agosto 2025 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40
50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà di Fabrizio Verde 50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà

50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà

  • 08 Agosto 2025 17:06

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti