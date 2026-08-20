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La Russia non vuole un'escalation, ma continuerà a rispondere agli attacchi ucraini contro i civili e le infrastrutture, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova.

In un'intervista a Izvestia pubblicata giovedì, Zakharova ha accusato Kiev di mostrare «una totale mancanza di volontà di negoziare», intensificando al contempo gli attacchi terroristici contro la popolazione civile e le infrastrutture russe.

«Finché la situazione rimarrà tale, le Forze Armate russe risponderanno in modo proporzionato alle minacce emergenti e proseguiranno l'operazione militare speciale al fine di portare a termine i compiti fissati dal presidente Vladimir Putin», ha affermato Zakharova.

«L'escalation non è una nostra scelta», ha aggiunto la portavoce, sostenendo che i progressi verso una soluzione dipendono dal fatto che Kiev e i suoi sostenitori occidentali abbandonino la «pericolosa illusione» di infliggere una sconfitta strategica alla Russia.

Le dichiarazioni di Zakharova sono giunte mentre Russia e Ucraina hanno effettuato un altro importante scambio di attacchi a lungo raggio. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato giovedì che le sue forze avevano lanciato durante la notte un attacco su larga scala con missili e droni contro strutture militare-industriali a Kiev e nei dintorni, tra cui stabilimenti che producono droni a lungo raggio e componenti per missili da crociera, nonché diversi depositi che ospitano carburante, lubrificanti, parti di UAV e beni a duplice uso.

Kiev, nel frattempo, ha condotto durante la notte un altro importante raid con droni contro la Russia, con 726 UAV distrutti dalle difese aeree in 20 regioni, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo.

La posizione del presidente Putin e le conseguenze degli attacchi

Mosca ha ripetutamente condannato le incursioni dei droni ucraini, che prendono di mira infrastrutture civili e aree residenziali all'interno della Russia, definendole attacchi terroristici volti a compensare le battute d'arresto di Kiev sul campo di battaglia, dove le forze russe continuano la loro costante avanzata.

Mercoledì il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto che gli attacchi ucraini agli impianti industriali russi stavano causando danni, ma ha sottolineato che non hanno prodotto «conseguenze critiche». A luglio aveva avvertito che le risposte di Mosca agli attacchi di Kiev sarebbero state «simili a quelle di uno specchio» e «molte volte più potenti».