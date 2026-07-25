Caitlin Johnstone - Perché l'Occidente deve decidere adesso di non diventare come Israele

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Caitlin Johnstone*

In sostanza abbiamo due possibilità: o denormalizziamo aggressivamente Israele, oppure assistiamo alla progressiva integrazione della nostra società nell'ambiente israeliano.

O rifiutiamo Israele collettivamente, oppure assisteremo all'inscindibile fusione degli eserciti occidentali con le Forze di Difesa Israeliane.

O trasformiamo il sostegno a Israele in veleno per le campagne politiche, oppure assistiamo all'annientamento del nostro diritto di criticare Israele da parte dei politici, che al contempo appoggiano programmi militari israeliani sempre più nefasti.

O ci opponiamo con ferocia al coinvolgimento del nostro governo nelle guerre in Medio Oriente, oppure assistiamo all'euforia crescente dei leader israeliani man mano che sempre più sangue e risorse occidentali affluiscono nella macchina bellica.

O normalizziamo la visione di Israele come un'aberrazione mostruosa, oppure restiamo a guardare passivamente mentre operazioni sioniste autoritarie come Palantir si intrecciano in modo inscindibile con ogni livello delle istituzioni di potere occidentali.

O ci uniamo per opporci a Israele, in quanto Stato razzista e di apartheid, oppure assistiamo impotenti alle crescenti discriminazioni e abusi subiti dai nostri vicini musulmani in patria, mentre i nostri governi contribuiscono al massacro dei nostri fratelli e sorelle musulmani all'estero, utilizzando sofisticate tecnologie belliche.

Il crescente rifiuto collettivo di Israele da parte dell'Occidente è la crescita della coscienza occidentale: il fiorente movimento pro-Palestina, il disgusto per la guerra in Iran, il disagio culturale dei giovani nei confronti di tutto ciò che è israeliano, l'indifferenza sempre più sfacciata ogni volta che l'antisemitismo viene usato come scusa per mettere a tacere le critiche a Israele. Questi sono segnali che stiamo diventando moralmente più sani.

Questa è una cosa positiva. Più ci uniamo attorno a un sonoro "NO" a Israele e al sionismo, più difficile sarà per chi è al potere normalizzare la crescente israelizzazione della nostra società.

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(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/