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Il nuovo equilibrio mediorientale passa da Teheran

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Il nuovo equilibrio mediorientale passa da Teheran

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L’intesa raggiunta tra Iran e Stati Uniti segna una svolta che fino a pochi mesi fa appariva impensabile. Dopo quasi quattro mesi di guerra scatenata dalla coalizione Epstein e di crescente instabilità regionale, Teheran e Washington hanno firmato un Memorandum d’Intesa che prevede la cessazione immediata e permanente delle ostilità, l’avvio di negoziati per un accordo definitivo entro 60 giorni e un ampio programma di normalizzazione politica ed economica. Secondo quanto dichiarato dalla Guida della Rivoluzione, l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, le autorità iraniane hanno compiuto “grandi sforzi per senso di responsabilità e buona volontà” al fine di raggiungere l’accordo, mentre gli Stati Uniti sono stati costretti dalla forte resistenza iraniana a negoziare da una posizione di crescente difficoltà.

Pur affermando di aver inizialmente espresso riserve, Khamenei ha autorizzato l’intesa sulla base delle garanzie fornite dal presidente Masoud Pezeshkian circa la tutela dei diritti nazionali iraniani e degli alleati della “resistenza”. Il memorandum, firmato a distanza dai presidenti Pezeshkian e Donald Trump, stabilisce il cessate il fuoco su tutti i fronti, compreso il Libano, e impegna entrambe le parti a non ricorrere più alla forza o alla minaccia reciproca. Viene inoltre sancito il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale dei due Paesi e il principio di non interferenza negli affari interni. Tra i punti più rilevanti figurano la rimozione del blocco navale statunitense entro 30 giorni, il ripristino del traffico commerciale nello Stretto di Hormuz, l’avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo economico dell’Iran da almeno 300 miliardi di dollari e la graduale eliminazione di tutte le sanzioni statunitensi, comprese quelle secondarie.

Sul fronte nucleare, Teheran ribadisce di non voler produrre né acquisire armi atomiche, mentre le questioni relative all’uranio arricchito saranno affrontate attraverso meccanismi concordati e sotto la supervisione dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. Durante il periodo negoziale, l’Iran manterrà invariato il proprio programma nucleare e Washington si impegnerà a non introdurre nuove sanzioni né a rafforzare la propria presenza militare nella regione. Le trattative dirette prenderanno il via il 19 giugno in Svizzera, con la mediazione di Pakistan e Qatar. L’obiettivo dichiarato è trasformare il memorandum in un accordo definitivo che dovrebbe successivamente essere ratificato da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Per Teheran, l’intesa rappresenta il riconoscimento della propria centralità strategica in Medio Oriente dopo mesi di conflitto.

Per Washington, invece, il documento costituisce un tentativo di chiudere una guerra costosa e destabilizzante, aprendo una nuova fase di confronto diplomatico. Resta ora da verificare se gli impegni assunti dalle due parti troveranno concreta attuazione nei prossimi due mesi, decisivi per il futuro degli equilibri regionali.


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La Redazione de l'AntiDiplomatico

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