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Il nuovo patto logistico militare russo-indiano invia cinque messaggi al mondo

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Il nuovo patto logistico militare russo-indiano invia cinque messaggi al mondo

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Il portale russo di informazioni legali ha recentemente pubblicato i dettagli dell'accordo di "Scambio Reciproco di Supporto Logistico" (RELOS) stipulato lo scorso anno con l'India. Il maresciallo dell'aeronautica in congedo Anil Chopra di RT ne ha scritto un'analisi dettagliata, evidenziando come l'accordo "consente il dispiegamento simultaneo di un massimo di 3.000 soldati, cinque navi da guerra e dieci aerei sul territorio di ciascun Paese". C'è però dell'altro, come spiegherà questa analisi. Ecco i cinque messaggi che il RELOS invia al mondo:

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1. Russia e India restano partner strategici speciali e privilegiati l'una per l'altra

A metà marzo, Pepe Escobar ha falsamente affermato che l'India avesse "tradito" la Russia, ma nulla potrebbe essere più lontano dalla verità dopo il RELOS, che ripristina la presenza militare permanente russa nella regione dell'Oceano Indiano, risalente all'epoca della Guerra Fredda. Allo stesso modo, l'India otterrà ora una presenza militare permanente senza precedenti nell'Estremo Oriente e nell'Artico russo, se lo desidera, a simboleggiare così la forza della loro partnership strategica speciale e privilegiata. Le speculazioni su una rottura tra i due Paesi sono quindi pura e semplice fake news.

2. La Russia sta prevenendo una dipendenza sproporzionata dalla Cina

In base a quanto detto sopra, la presenza militare indiana nell'Estremo Oriente russo è una questione di prestigio per Delhi nei confronti di Pechino, anche se non c'è alcuna possibilità che Mosca autorizzi operazioni offensive dal suo territorio. Ciononostante, il messaggio alla Cina e al resto del mondo è chiaro: la Russia sta prevenendo una dipendenza sproporzionata dalla Cina. Se fosse già un suo vassallo, o sulla buona strada per diventarlo come alcuni sostengono, la Russia non permetterebbe mai all'India di schierare le proprie forze vicino al confine cinese.

3. Possibili ingenti investimenti giapponesi, sudcoreani e taiwanesi

La "nuova distensione" tra Russia e Stati Uniti, attualmente in fase di negoziazione, potrebbe prevedere un allentamento graduale delle sanzioni dopo la fine delle ostilità con l'Ucraina. Questo potrebbe portare a ingenti investimenti giapponesi, sudcoreani e taiwanesi nell'Estremo Oriente russo, ricco di risorse, che Mosca ha appena smentito, affermando che non è un feudo cinese come alcuni sostenevano. Ora che si ha la certezza che la Russia non è un vassallo della Cina, né che lo diventerà, questi paesi potrebbero sentirsi più a loro agio nell'investire su larga scala in quella regione, accelerando così il "pivot verso l'Asia" della Russia.

4. La Russia non permetterà alla Cina di dominare l'Artico come alcuni avevano previsto

La CNN e altri hanno a lungo diffuso il timore che la Russia, una volta diventata suo vassallo, avrebbe permesso alla Cina di dominare l'Artico, da qui l'urgente necessità per la NATO di militarizzare la regione. Tuttavia, questo scenario non è mai stato credibile, ma ora è stato smentito dal RELOS, che consente all'India, paese filo-occidentale, di stabilire una presenza militare nella regione, se lo desidera. L'India potrebbe benissimo farlo, non solo per ragioni di prestigio (anche nei confronti della Cina), ma anche per presentarsi come un attore responsabile nella Rotta Marittima del Nord.

5. L'India è ora diventata il partner energetico privilegiato della Russia nell'Artico

Una delle principali aziende cinesi si è ritirata dal megaprogetto russo Arctic LNG 2 nell'estate del 2024 a causa delle pressioni delle sanzioni occidentali, il che ha profondamente deluso alcuni in Russia, che si aspettavano che la Repubblica Popolare mostrasse maggiore fermezza di fronte a queste minacce. Ora che l'India si appresta a stabilire una presenza militare nell'Artico, ampliando così la sua partnership speciale e privilegiata in questa regione, si prevede che le verrà data la priorità assoluta per gli investimenti una volta revocate le sanzioni.

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Questi cinque messaggi, nel loro insieme, dimostrano che la Russia non rischia di diventare un vassallo della Cina, né l'India rischia di diventarlo degli Stati Uniti. Al contrario, ancora una volta si affidano l'una all'altra per scongiurare preventivamente gli scenari sopracitati, rafforzando i loro meccanismi di equilibrio complementari, che in questo esempio assumono la forma del RELOS (Remotely Equilibrium Line of Sight). Tale patto logistico-militare accelera quindi i processi multipolari e riduce di conseguenza le possibilità di un futuro ordine mondiale bi-multipolare sino-statunitense.

(Articolo pubblicato in inglese sulla newsletter di Andrew Korybko)

Andrew Korybko

Andrew Korybko

 

Analista politico e giornalista. Membro del consiglio di esperti dell'Istituto di studi strategici e previsioni presso l'Università dell'amicizia tra i popoli della Russia. È specializzato in questioni inerenti la Russia e geopolitica, in particolare la strategia degli Stati Uniti in Eurasia. Le sue altre aree di interesse includono tattiche di regime change, rivoluzioni colorate e guerre non convenzionali.

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