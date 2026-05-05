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Il progetto del gasdotto transcaspico si sta configurando come un punto critico

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Il progetto del gasdotto transcaspico si sta configurando come un punto critico

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All'inizio di aprile, il Ministro dell'Energia turco ha riacceso il dibattito sul gasdotto transcaspico (Trans-Caspio Pipeline) in un'intervista con i media locali, parlando dei piani del suo paese per la costruzione di un gasdotto regionale. Middle East Eye ha riportato la notizia, a seguito di un articolo di New Rules Geopolitics, il podcast di Dimitri Simes Jr. di Sputnik, che presentava le sue proposte come proprie. In ogni caso, questi articoli hanno richiamato l'attenzione sul Trans-Caspio Pipeline, un progetto inaccettabile per gli interessi della Russia.

All'inizio di agosto, dopo l'annuncio dell'"Accordo di Trump per la Pace e la Prosperità Internazionale" (TRIPP), si era già avvertito che questo corridoio controllato dagli Stati Uniti attraverso l'Armenia meridionale avrebbe potuto incoraggiare Azerbaigian e Armenia a sfidare Russia e Iran costruendo il gasdotto. Il mese scorso, inoltre, si era ipotizzato che "gli attacchi israeliani contro la flotta iraniana del Caspio potrebbero essere motivati da dinamiche geopolitiche energetiche postbelliche", ovvero dalla volontà di neutralizzare la capacità dell'Iran di ostacolare questo progetto, che potrebbe in futuro rifornire Israele e altri paesi. 

A tal proposito, Israele riceve già circa il 40% del suo petrolio dall'Azerbaigian attraverso un gasdotto che attraversa la Georgia e la Turchia, quindi le esportazioni di gas lungo questa rotta o il TRIPP (che è più breve) sono possibili. Anche se ciò aumenterebbe la dipendenza strategica di Israele dalla Turchia, il cui ministro degli Esteri ha recentemente avvertito che Israele potrebbe considerare il suo paese come il nuovo avversario regionale dopo l'Iran, nel contesto della crescente rivalità tra i due paesi, è difficile immaginare che una delle due parti si lasci sfuggire questa opportunità per promuovere i propri interessi.

Per quanto riguarda gli interessi degli Stati Uniti, l'espansione dell'influenza occidentale nel Caucaso meridionale, nel Mar Caspio e in Asia centrale attraverso il TRIPP avverrebbe a spese della Russia, poiché quest'area comprende l'intera periferia meridionale del Paese, con influenza politica e militare che segue quella economica. Dopotutto, ci si aspetta che la Russia si opponga al gasdotto Transcaspico, poiché porterebbe le esportazioni di gas del Turkmenistan, attualmente dipendenti dalla Cina, a competere con le proprie sul mercato globale, da qui la necessità per la Turchia, membro della NATO, di dissuaderlo.

A tal fine, il TRIPP dovrebbe svolgere la duplice funzione di corridoio logistico militare, e l'invio da parte degli Stati Uniti di un numero imprecisato di pattugliatori in Azerbaigian, annunciato durante la visita di Vance a febbraio, rappresenta l'attuazione di questa strategia. Sebbene il Turkmenistan sia un Paese costituzionalmente neutrale, si prevede che anch'esso amplierà i suoi "discreti legami militari con gli Stati Uniti", così come il Kazakistan, che lo scorso dicembre ha annunciato in modo eclatante i suoi piani per la produzione di proiettili conformi agli standard NATO.

Il governo russo è a conoscenza dello scopo militare del progetto TRIPP, come suggerito dal viceministro degli Esteri Alexei Overchuk, che ha condannato tale iniziativa, finora ignorata dalla comunità scientifica del suo paese. Putin, inoltre, ha fortemente lasciato intendere, durante il suo recente incontro con il primo ministro Nikol Pashinyan, che il momento della verità nelle relazioni russo-armene è ormai giunto. Si prevede pertanto che i piani del ministro dell'Energia turco per il gasdotto transcaspico incontreranno una forte resistenza russa.

Non è chiaro quale forma assumerà questa operazione, e nessuno può dire con certezza se la Russia lancerà un'altra operazione speciale per fermare questo progetto, ma tale scenario non può essere escluso. La posta in gioco strategica è semplicemente troppo alta, dato che la NATO sta invadendo l'intera periferia meridionale della Russia attraverso l'accordo TRIPP e la Turchia ha appena ripreso a parlare del gasdotto transcaspico. La Russia è quindi costretta ad accettare questi piani con tutto ciò che ne consegue per la sua sicurezza, oppure a fermarli in qualche modo, poiché l'Occidente non li abbandonerà volontariamente.

(Articolo pubblicato in inglese sulla newsletter di Andrew Korybko)

Andrew Korybko

Andrew Korybko

 

Analista politico e giornalista. Membro del consiglio di esperti dell'Istituto di studi strategici e previsioni presso l'Università dell'amicizia tra i popoli della Russia. È specializzato in questioni inerenti la Russia e geopolitica, in particolare la strategia degli Stati Uniti in Eurasia. Le sue altre aree di interesse includono tattiche di regime change, rivoluzioni colorate e guerre non convenzionali.

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