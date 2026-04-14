La "destituzione democratica" di Orbán dovrebbe rimuovere l'opposizione procedurale dell'Ungheria al prestito di 90 miliardi di euro che l'UE intende concedere all'Ucraina, finanziato tramite l'emissione di debito comune da parte degli Stati membri. RT ha pubblicato un articolo dettagliato su questo piano lo scorso dicembre, che rappresentava un impegno a finanziare il prestito dopo che il blocco non era riuscito a raggiungere un consenso sulla confisca di parte dei beni congelati della Russia da destinare all'Ucraina o sull'utilizzo di almeno una parte di essi come garanzia per il prestito.

Se tutto andrà secondo i piani, e Bloomberg ha riportato che il blocco intende procedere rapidamente dopo che l'Ungheria ha bloccato tutto per diversi mesi, questa mossa rischia di finanziare una guerra senza fine. Le speranze di una svolta militare sul fronte o di una svolta diplomatica nei colloqui mediati dagli Stati Uniti non si sono ancora concretizzate, quindi il ritmo dell'avanzata russa sul campo rimane estremamente lento, il che significa che potrebbero volerci anni per raggiungere l'obiettivo minimo dichiarato dalla Russia di ottenere il controllo di tutto il Donbass.

Finanziare i due terzi del bilancio ucraino per i prossimi due anni, come previsto dall'UE, porterebbe probabilmente a un ulteriore accordo biennale per incentivare gli Stati Uniti a continuare gli aiuti militari. Dall'estate scorsa, gli Stati Uniti non donano più armi all'Ucraina, ma le vendono alla NATO, che poi le trasferisce al Paese. Anche se Trump sospendesse queste vendite, a condizione che il bilancio ucraino venga finanziato e che non si verifichino cambiamenti sostanziali, la situazione potrebbe resistere abbastanza a lungo da indurlo a cambiare nuovamente idea.

Certo, l'Ucraina non può combattere per sempre, dato che persino il nuovo capo di stato maggiore di Zelensky, Kirill Budanov, ha recentemente ammesso che il Paese si trova ad affrontare "un problema enorme", dopo che il nuovo ministro della Difesa, Mikhail Fedorov, ha rivelato che oltre 2 milioni di ucraini si sottraggono alla leva, il che complica seriamente le operazioni al fronte. Esiste inoltre sempre la possibilità che Putin trasformi l'operazione speciale in una vera e propria guerra, in cui non si curerebbe più delle vittime civili, nel tentativo di porre fine al conflitto in modo decisivo alle condizioni della Russia.

Esistono due scuole di pensiero contrapposte sul perché non l'abbia ancora fatto. Una ipotizza che non voglia rischiare inavvertitamente un'escalation con gli Stati Uniti che potrebbe facilmente sfociare nella Terza Guerra Mondiale, mentre l'altra sostiene che consideri ancora sinceramente russi e ucraini un unico popolo, come ha ampiamente spiegato nel suo capolavoro dell'estate 2021, da cui la sua riluttanza a vedere i loro civili soffrire. In ogni caso, lo scenario di una guerra senza fine presuppone che Putin non lo farà, cosa che non si può dare per scontata.

Tuttavia, l'UE opera partendo dal presupposto che non lo farà, il che spiega perché intende procedere rapidamente all'approvazione del prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina e continua ad acquistare armi dagli Stati Uniti per il trasferimento al regime di Kiev. Ciò non solo perpetua il rischio che le tensioni sfuggano di mano, ma aggrava anche l'insicurezza energetica dell'UE nel contesto della crisi in corso causata dalla Terza Guerra del Golfo, poiché la fine del conflitto potrebbe ipoteticamente portare alla cessazione delle esportazioni energetiche russe verso l'UE, a beneficio dei suoi cittadini.

L'obiettivo non dichiarato dell'UE è quello di prolungare il conflitto almeno fino al 2029, nella speranza che i Democratici riconquistino il controllo della Casa Bianca e riprendano la politica statunitense nei confronti dell'Ucraina dell'era Biden. Sebbene gli europei soffriranno economicamente fino ad allora, per non parlare del numero di morti tra russi e ucraini, il blocco è disposto a pagare questi costi per perseguire il suo obiettivo ideologico di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. In definitiva, tuttavia, il conflitto potrebbe finire per sconfiggere strategicamente l'UE stessa.

(Articolo pubblicato in inglese sulla newsletter di Andrew Korybko)

Andrew Korybko Analista politico e giornalista. Membro del consiglio di esperti dell'Istituto di studi strategici e previsioni presso l'Università dell'amicizia tra i popoli della Russia. È specializzato in questioni inerenti la Russia e geopolitica, in particolare la strategia degli Stati Uniti in Eurasia. Le sue altre aree di interesse includono tattiche di regime change, rivoluzioni colorate e guerre non convenzionali.