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Nel fine settimana, un giornalista ha chiesto a Putin quale fosse la sua reazione all'incontro tra il Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan e Zelensky la settimana scorsa, che gli ha offerto una piattaforma per minacciare la Russia. Putin ha eluso questa parte della domanda, ma si è soffermato sul futuro delle relazioni bilaterali. La Russia desidera solo il meglio per l'Armenia e rispetterà la volontà del suo popolo, ha affermato, proponendo a tal proposito un referendum sui piani di Pashinyan di aderire all'UE, poiché tale mossa politica rischia di compromettere i rapporti economici con la Russia.

A titolo di promemoria, Putin ha ricordato che poco meno di un quarto del PIL armeno proviene dagli scambi commerciali con la Russia, circa 7 miliardi di dollari su 29 miliardi lo scorso anno. I vantaggi derivanti dall'appartenenza all'Unione Economica Eurasiatica guidata dalla Russia riguardano "l'agricoltura, l'industria di trasformazione, le dogane e altri dazi, e così via. Questo vale anche per la migrazione". Se il popolo armeno decidesse di porvi fine, ha affermato Putin, la Russia avvierà un processo di "divorzio pacifico, intelligente e reciprocamente vantaggioso".

All'inizio di aprile, Putin ha ospitato Pashinyan per colloqui franchi, che sono stati interpretati come un momento cruciale nelle loro relazioni. Il giorno successivo, "Un alto funzionario russo ha lanciato l'allarme sul deterioramento delle relazioni con l'Armenia", condannando in particolare l'"Accordo di Trump per la pace e la prosperità internazionale" (TRIPP) dello scorso agosto, in quanto avrebbe sconvolto l'equilibrio geostrategico regionale. A ciò ha fatto seguito, la scorsa settimana, il consolidamento dell'influenza dell'UE in Armenia in vista delle elezioni del mese prossimo.

È chiaro a tutti che Pashinyan, con le buone o con le cattive, vincerà le elezioni e di conseguenza subordinerà l'Armenia all'Occidente, accelerando l'espansione della sua influenza lungo tutta la periferia meridionale della Russia, guidata dall'accordo TRIPP. La nuova alleanza di fatto tra il comune vicino azero e l'Ucraina, naturalmente, aumenta la percezione di minaccia da parte della Russia e accresce il rischio di instabilità prolungata nell'intera regione.

Ciò che sta accadendo sul fianco meridionale della Russia è il risultato di quella che può essere definita la Dottrina Neo-Reagan, o l'accelerata regressione dell'influenza russa nel mondo, voluta da Trump 2.0, con particolare attenzione alla sua "sfera d'influenza" nota come "Vicino Estero". Se questa tendenza non verrà invertita in Armenia grazie alla vittoria dell'opposizione patriottica contro ogni previsione, e se Pashinyan si muoverà rapidamente per danneggiare ulteriormente gli interessi russi, allora il loro "divorzio" potrebbe non essere così "pacifico".

L'ascesa della fazione intransigente russa, di cui si è parlato in precedenza, riduce la probabilità che Putin accetti di mantenere i benefici che l'Armenia beneficiava dell'Unione Economica Eurasiatica. Al contrario, se l'influenza russa in Armenia dovesse venire meno in modo irreversibile e a tempo indeterminato (con o senza un referendum sulla politica di Pashinyan di adesione all'UE), Putin potrebbe interromperla immediatamente. L'obiettivo potrebbe essere quello di scatenare un'ultima disperata rivolta patriottica e poi lasciare che i nemici della Russia si occupino dell'Armenia ribelle, qualora ciò fallisse.

Lungi dall'essere un divorzio "pacifico", potrebbe rivelarsi molto spiacevole, e il risultato finale potrebbe essere la formalizzazione da parte dell'Asse Azero-Turco dello status dell'Armenia come loro comune "Sangiaccato neo-ottomano", con tutti i costi socio-culturali qui previsti. Se ciò sembra inevitabile in caso di rielezione di Pashinyan, con le buone o con le cattive, potrebbero sostenere i falchi, allora è meglio accelerare drasticamente il processo nella speranza che uno shock per gli armeni li spinga a resistere, piuttosto che lasciare che si sviluppi lentamente fino a quando non sarà troppo tardi per invertire la rotta.



(Articolo pubblicato in inglese sulla newsletter di Andrew Korybko)

Andrew Korybko Analista politico e giornalista. Membro del consiglio di esperti dell'Istituto di studi strategici e previsioni presso l'Università dell'amicizia tra i popoli della Russia. È specializzato in questioni inerenti la Russia e geopolitica, in particolare la strategia degli Stati Uniti in Eurasia. Le sue altre aree di interesse includono tattiche di regime change, rivoluzioni colorate e guerre non convenzionali.