Il NYT rivela quale risposta iraniana gli USA temono di più

Gli Stati Uniti e i loro alleati temono che l'Iran possa ricorrere a gruppi militari regionali per attaccare obiettivi statunitensi in Europa e Medio Oriente se Washington decidesse di lanciare un'operazione su larga scala contro il Paese, scrive il quotidiano New York Times (NYT), citando funzionari della sicurezza statunitensi e di altri Paesi occidentali.

Per ora, non ci sono prove che tali piani siano in corso, ma le agenzie di intelligence hanno iniziato a intercettare comunicazioni da gruppi e movimenti filo-iraniani, hanno spiegato le fonti. Secondo le fonti interpellate, questo potrebbe essere un segnale che stanno intensificando la pianificazione e il coordinamento di una possibile risposta.

Il quotidiano statunitense ha aggiunto che i funzionari dell'intelligence temono che Teheran possa utilizzare gli Houthi in Yemen per riprendere gli attacchi contro le navi occidentali nel Mar Rosso. La situazione è aggravata dal timore dell'Europa che cellule dormienti di Hezbollah, o persino di al-Qaeda e dei suoi affiliati, possano ricevere l'ordine di attaccare basi o ambasciate statunitensi. Un alto funzionario statunitense ha osservato che gli analisti governativi stanno osservando "molte" attività e preparativi, sebbene non sia ancora chiaro cosa potrebbe innescare un attacco.

Gli esperti di sicurezza avvertono inoltre che un'offensiva contro l'Iran sarebbe molto più complessa dell'aggressione in Venezuela dello scorso gennaio, culminata nel rapimento del presidente Nicolás Maduro e della prima combattente Cilia Flores, e potrebbe potenzialmente trascinare gli Stati Uniti in un conflitto prolungato.



Sebbene molti gruppi armati siano stati indeboliti nell'ultimo anno, le forze rimanenti rappresentano ancora una potenziale minaccia significativa per Washington e i suoi interessi, soprattutto in Medio Oriente, sottolineano funzionari statunitensi e occidentali citati dal quotidiano.

