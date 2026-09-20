Il partito di Merz tocca un nuovo minimo storico

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di Laura Ruggeri*

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito la performance della sua Unione Cristiano-Democratica (CDU) alle elezioni statali di domenica in Meclemburgo-Pomerania Anteriore un “disastro”, dopo che i risultati preliminari hanno mostrato un minimo storico per il partito. La CDU è andata meglio a Berlino, ma arranca dietro a La Sinistra (die Linke) che ottiene il 24,5% e supera di poco l'AfD che raggiunge il 16%.

La CDU ha ricevuto appena il 5,5% dei voti, secondo un exit poll dell'ARD, il suo peggior risultato in un'elezione statale dalla fondazione della repubblica federale nel 1949. Questo lascia il partito appena al di sopra della soglia del 5% richiesta per entrare nel parlamento regionale.

“Il risultato in Meclemburgo-Pomerania Anteriore non può essere descritto in altri termini, è un disastro”, ha ammesso Merz durante una conferenza stampa domenica sera. Tuttavia, ha comunque difeso la linea del suo governo, insistendo che non “si può tornare ai bei vecchi tempi”.

In questo Land della Federazione il partito Alternativa per la Germania (AfD) è in testa con il 37%, davanti ai Socialdemocratici (SPD) con il 35,5%, secondo gli exit poll.

(Fonte: RT)

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