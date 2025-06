Il regime di Kiev “non è interessato alla pace”. Tutti i punti chiave del discorso di Putin

Parlando ad una riunione di governo mercoledì 4 giugno, il presidente russo Vladimir Putin ha fatto sua



Questi i principali punti del suo intervento.





Putin accusa Kiev di terrorismo per sabotaggi in Russia

Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato la leadership ucraina di aver compiuto attacchi terroristici sul territorio russo con l’obiettivo di far deragliare gli sforzi di pace, che a suo avviso minaccerebbero il potere del regime di Kiev.



Parlando mercoledì durante una riunione di governo, Putin ha affermato che il recente sabotaggio delle infrastrutture ferroviarie nelle regioni russe di Bryansk e Kursk rappresenta un attacco deliberato contro la popolazione civile, mirato a interrompere i negoziati.





“I sostenitori di Kiev complici dei terroristi”



Putin ha dichiarato che tali attacchi sono il frutto di decisioni prese dai vertici politici ucraini, definendoli “senza dubbio atti terroristici”. “Questo conferma ulteriormente la nostra preoccupazione che il regime, già illegittimo, di Kiev — che una volta si è impadronito del potere — si stia progressivamente trasformando in un’organizzazione terroristica, e che i suoi sostenitori stiano diventando complici dei terroristi”, ha affermato.

I due episodi si sono verificati sabato sera e domenica mattina: nella regione di Bryansk un ponte è crollato davanti a un treno passeggeri in movimento, mentre nella regione di Kursk un treno merci è deragliato in seguito al cedimento di un ponte ferroviario. Il bilancio è di sette morti e oltre 120 feriti. “Secondo tutte le norme internazionali, queste azioni rientrano nella definizione di terrorismo”, ha aggiunto Putin.



Le perdite dell’Ucraina sul campo di battaglia



Il presidente russo ha accusato Kiev e i suoi alleati occidentali di aver precedentemente tentato di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Ora, sostiene, la leadership ucraina avrebbe cambiato tattica a causa delle crescenti perdite e della ritirata lungo la linea del fronte. “Oggi, a fronte di pesanti perdite e della ritirata lungo l’intera linea di contatto, la leadership di Kiev ha deciso di organizzare atti terroristici nel tentativo di intimidire la Russia”, ha dichiarato Putin.

Ha poi messo in dubbio la competenza della leadership ucraina, sotto la cui guida le forze armate hanno subito “perdite insensate ed enormi”, anche durante l’incursione nella regione di Kursk — respinta secondo Mosca — e continuano a registrare sconfitte sul campo. “Che tipo di autorità possono avere i leader di un regime completamente marcio e corrotto?”, ha aggiunto.



Attacchi deliberati per ostacolare i colloqui di pace



Putin ha definito i sabotaggi ferroviari “attacchi intenzionali contro la popolazione civile [russa]”, sostenendo che i “crimini” commessi contro civili, inclusi donne e bambini, siano stati pianificati per sabotare il processo di pace. Entrambi gli attacchi si sono verificati poco prima del secondo round di colloqui tra Russia e Ucraina a Istanbul e in concomitanza con l’intensificarsi dei raid di droni ucraini sul territorio russo. Secondo Mosca, tali operazioni mirano a impedire un’intesa diplomatica. Parlando degli evidenti tentativi di Kiev di ostacolare i negoziati, Putin ha ricordato che i funzionari ucraini avevano chiesto contemporaneamente un cessate il fuoco di 30-60 giorni e un incontro al vertice. “Ma come si possono tenere colloqui in queste condizioni?”, ha chiesto Putin. “Di cosa si può discutere? Chi è disposto a negoziare con chi fa ricorso al terrore, con i terroristi?” Ha quindi avvertito che qualsiasi pausa nelle ostilità consentirebbe soltanto all’Ucraina di riorganizzarsi, ricevere ulteriori forniture di armi occidentali e prepararsi a nuove offensive.





Kiev non vuole la pace



Secondo Putin, l’Ucraina ha ripetutamente respinto le proposte russe di cessate il fuoco temporanei per ragioni umanitarie. “Non ci sorprende”, ha detto, “e questo conferma ulteriormente che l’attuale regime di Kiev non è interessato alla pace. Per loro, la pace significherebbe molto probabilmente la perdita del potere”. Ha poi sottolineato che “il potere, per il regime [di Kiev], sembra contare più della pace, più della vita umana”.



La mancanza di cultura politica



Putin ha anche accusato la leadership ucraina di mancanza di cultura politica di base, citando alcune recenti dichiarazioni pubbliche. In particolare, ha criticato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per aver definito “idioti” i negoziatori russi, dopo che Mosca aveva proposto una breve tregua per recuperare i corpi dei soldati caduti. “A quanto pare abbiamo a che fare con persone che non solo mancano di competenze reali in qualsiasi campo, ma che difettano anche della cultura politica di base, se si permettono di fare certe affermazioni — compresi insulti diretti — contro coloro con cui dicono di voler negoziare”, ha concluso.