Il vicolo cieco di Israele in Libano: i droni invisibili di Hezbollah che eludono i sistemi hi-tech

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La narrazione ufficiale israeliana evidenzia profondi limiti strategici: l'esercito ha sottovalutato le capacità di Hezbollah ed è entrato nel conflitto in Libano con una pianificazione inadeguata. Nonostante la copertura mediatica interna tenti di focalizzarsi sui successi tattici, le fughe di notizie e i continui "incidenti di sicurezza critici" mostrano una realtà più complessa, che la censura militare non riesce a contenere.

La nuova guerra dei droni a fibra ottica

Il sistema di difesa israeliano si trova in seria difficoltà di fronte ai droni FPV di Hezbollah. Come riportato dall'Associated Press e da Reuters, questi dispositivi sono piccoli, letali, volano a bassissima quota e, soprattutto, utilizzano cavi in fibra ottica che li rendono completamente immuni alle sofisticate tecnologie di disturbo elettronico israeliane.

Il fattore economico: Il Jerusalem Post evidenzia un forte squilibrio economico: l'esercito israeliano sta cercando 12.000 droni d'assalto locali dal costo di 20.000-25.000 NIS l'uno (circa 6.888 dollari), mentre Hezbollah assembla i propri modelli spendendo poche centinaia di dollari.

Il ritorno degli ordigni (IED) e dei missili anticarro

I comandanti israeliani nel Libano meridionale segnalano un numero "inimmaginabile" di attacchi anticarro, come riportato da Walla, con vettori lanciati da oltre 4 chilometri di distanza. Accanto ai vecchi sistemi sovietici (Fagot, Konkurs) e ai Kornet, spicca il missile Almas (con gittata fino a 10 km). La conformazione impervia del territorio libanese, come descritto da Avi Ashkenazi su Maariv, favorisce l'uso di ordigni esplosivi improvvisati (IED) contro i veicoli blindati, smentendo il mito dell'invulnerabilità dei mezzi corazzati.

L'imboscata sul Litani e la ritirata

L'evento politicamente più critico è stato il "grave incidente di sicurezza" avvenuto durante il tentativo di spingersi oltre il fiume Litani. Secondo Canale 12, l'entità delle perdite ha imposto una ritirata completa. Il Times of Israel ha confermato il fallimento mostrando i filmati diffusi da Hezbollah, nei quali si vedono attrezzature d'élite (unità Yahalom), gommoni e tre escavatori abbandonati dalle truppe in fuga. Yedioth Ahronoth aggiunge che le operazioni di evacuazione dei feriti all'interno dell'"ora d'oro" sono tra le missioni più pericolose a causa delle trappole stratificate tese dalla guerriglia.

Demolizioni ostacolate dal terreno

A differenza del terreno sabbioso di Gaza, la roccia del Libano meridionale richiede enormi quantità di esplosivo e logistica complessa per le demolizioni. Haaretz ha rivelato che Israele ha dovuto appaltare decine di veicoli civili con operatori pagati a cottimo per abbattere le strutture vicine alla "Linea Gialla", poiché il genio militare regolare non era sufficiente.

Il bilancio delle vittime e la crisi di credibilità

I dati ufficiali: Al 26 aprile l'esercito ha ammesso 18 soldati uccisi e oltre 740 feriti nel sud del Libano. Haaretz segnala inoltre una gravissima crisi sanitaria latente: oltre 400 soldati hanno riportato lesioni cerebrali dall'inizio dell'Operazione Al-Aqsa Flood, con proiezioni che stimano un totale potenziale di 24.000 casi.

Mancanza di fiducia: I coloni del nord, come riportato da Yedioth Ahronoth, accusano apertamente l'esercito di minimizzare le perdite e nascondere i reali pericoli dell'area.

La statistica dei numeri

Per compensare la crisi, Israele ha diffuso dati di imponenti bombardamenti. Tuttavia, i dati dell'Alma Center dimostrano che l'efficacia di Hezbollah resta intatta: la resistenza ha risposto concentrando il 71,5% dei suoi lanci entro i 5 km dal confine per mantenere massima la pressione sul fronte settentrionale.

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