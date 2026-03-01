IN AGGIORNAMENTO. L'Iran conferma la morte di Khamenei

Il martirio del leader iraniano della rivoluzione islamica, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei, è stato confermato in seguito all'attacco di USA e Israele di sabato, dall'emittente iraniana in lingua spagnola, HispanTV.

Il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran ha confermato il martirio del Leader in una dichiarazione trasmessa in televisione. Il governo del Paese ha dichiarato 40 giorni di lutto nazionale e 7 giorni di festività in seguito alla scomparsa del leader della Rivoluzione islamica. Al momento del martirio, stava svolgendo i compiti assegnatigli e si trovava nel suo ufficio, e questo vile attacco è avvenuto nelle prime ore di sabato. I media filoisraeliani e altri media regionali ostili all'Iran avevano ripetutamente affermato che il leader della rivoluzione viveva in un luogo sicuro e nascosto per paura di essere assassinato. Da Teheran hanno ribadito che "il suo martirio sul posto di lavoro ha dimostrato ancora una volta l'irrealtà di queste affermazioni e della guerra psicologica del nemico, e ha dimostrato che era sempre stato tra la gente e che si è mantenuto fermo e coraggioso di fronte all'arroganza nelle trincee della responsabilità." AGGIORNAMENTI Ore 00:00 Ecco gli ultimi aggiornamenti: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che la Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata uccisa negli attacchi statunitensi e israeliani contro il Paese. I funzionari iraniani hanno negato l'accusa, e l'ufficio di Khamenei l'ha definita "guerra psicologica".

Sia gli Stati Uniti che Israele hanno dichiarato che continueranno gli attacchi nel prossimo futuro, nonostante i paesi della regione appellino per la fine dei combattimenti.

L'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite afferma che Teheran considera gli attacchi contro tutte le basi statunitensi e israeliane e altre installazioni nella regione come parte della sua autodifesa e non mostra segni di voler fermare i suoi attacchi.

Nelle ultime ore sono stati segnalati nuovi sbarramenti in tutta la regione, tra cui Qatar, Giordania, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti.

L'aeroporto di Abu Dhabi ha dichiarato che una persona è morta in un incidente all'aeroporto internazionale Zayed.

Secondo le autorità locali, il bilancio delle vittime dell'attacco a una scuola femminile a Minab, nell'Iran meridionale, è salito a 115.

Ore 17:30 AIEA: Finora nessuna prova di impatto radiologico"

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha affermato che sta "monitorando attentamente gli sviluppi in Medio Oriente e sollecita la moderazione per evitare qualsiasi rischio per la sicurezza nucleare delle popolazioni della regione". "L'AIEA è in contatto permanente con i paesi della regione, finora non ci sono prove di alcun impatto radiologico", ha affermato in un post su X, aggiungendo che l'agenzia "continuerà a monitorare la situazione e a informare".

Ore 17:00

Foto: Protesta anti-USA a Teheran

Ore 16:30 La Cina sollecita il cessate il fuoco e afferma che la sovranità dell'Iran deve essere rispettata

Il Ministero degli Affari Esteri cinese ha espresso profonda preoccupazione per gli sviluppi nella regione, sollecitando un cessate il fuoco immediato. Ha affermato che la sovranità nazionale, la sicurezza e l'integrità territoriale dell'Iran devono essere rispettate e ha esortato tutte le parti a evitare ulteriori escalation e a riprendere il dialogo. Ore 16:00 A-alam Tv: Il leader supremo dell'Iran parlerà presto La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, parlerà entro pochi minuti, ha riferito l'emittente televisiva iraniana Al-Alam. Ore 15:30: Il ministro degli Esteri iraniano: l’attacco contro la scuola femminile "non rimarrà senza risposta" Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che l'attacco a una scuola elementare femminile a Minab, una città nella provincia di Hormozgan, nell'Iran meridionale, "non rimarrà senza risposta". Secondo l'agenzia di stampa statale IRNA, l'attacco ha causato la morte di 53 studenti. Araghchi ha affermato che le vittime erano tutti "bambini innocenti". Ore 15:00 Senatore USA: "L'attacco di Trump all'Iran è illegale e incostituzionale" Il senatore statunitense Edward J. Markey ha definito l'attacco militare di Trump all'Iran "illegale e incostituzionale". "Non è stato approvato dal Congresso e rappresenta un pericolo per tutti gli americani. Le azioni illegali di Trump aumentano il rischio di un'escalation in una guerra regionale più ampia, con gravi rischi per le truppe e i civili statunitensi nella regione. Trump ha costantemente esagerato l'imminenza della minaccia nucleare iraniana, anche dopo aver insistito sul fatto che gli Stati Uniti abbiano "annientato" il programma nucleare iraniano durante il suo attacco illegale, l'Operazione Midnight Hammer", ha affermato in una nota. "Persino il Segretario di Stato Marco Rubio ha ammesso che l'Iran non sta arricchendo l'uranio. C'era tempo per la diplomazia prima di questo attacco, e c'è ancora tempo", ha aggiunto Markey, chiedendo una soluzione diplomatica. Questa è una crisi creata da Trump. Gli americani non vogliono un'altra guerra senza fine in Medio Oriente. Non vogliono vedere giovani uomini e donne mandati all'estero per una guerra senza fine mentre le famiglie a casa non possono permettersi l'assistenza sanitaria. Se Trump non ferma questa guerra ora, lo deve fare il Congresso. Basta con la guerra con l'Iran.

Un attacco israeliano ha colpito una scuola elementare femminile a Minab, una città nella provincia di Hormozgan, nell'Iran meridionale, uccidendo almeno 51 persone, hanno riferito i media statali, mentre si fa sempre più evidente il costo immediato per i civili dovuto all'enorme bombardamento dell'Iran da parte di Israele e degli Stati Uniti.

Anche l'agenzia di stampa iraniana Mehr ha riferito che almeno due studenti sono rimasti uccisi in un attacco israeliano che ha colpito una scuola a est della capitale Teheran.

In un servizio da Teheran, Mohammed Vall di Al Jazeera ha dichiarato, a proposito dell'attacco alla scuola femminile: "Ci sono nuovi rapporti che confermano che il numero di persone uccise in quell'attacco ha ormai superato le 40. Si tratta di un obiettivo civile, ed è uno degli obiettivi che potrebbero davvero diventare problematici per quanto riguarda questa campagna di americani e israeliani, che affermano di prendere di mira solo obiettivi militari e di cercare di punire il regime, non il popolo iraniano.

"Il presidente Trump ha promesso al popolo iraniano che gli aiuti sarebbero arrivati, ma ora stiamo assistendo a vittime civili; questo è qualcosa che il governo iraniano sottolineerà come un caso di violazione del diritto internazionale e un'aggressione contro il popolo iraniano", ha aggiunto.

Ore 14:30 Alcune compagnie petrolifere sospendono le spedizioni di carburante nello Stretto di Hormuz

Secondo quanto riportato da Al Jazeera, a causa degli attacchi nella regione, alcune importanti compagnie petrolifere e commerciali hanno sospeso le spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz.

"Le nostre navi resteranno ferme per diversi giorni", ha dichiarato all'agenzia di stampa Reuters un alto dirigente di una grande società commerciale.

Circa 20 milioni di barili di petrolio greggio e altri tipi di carburante attraversano la via d'acqua arteriosa che collega la penisola arabica all'Iran, e qualsiasi sospensione potrebbe causare gravi disagi a livello globale.

Ore 14:00 Diversi stati arabi che ospitano infrastrutture militari statunitensi presi di mira nella rappresaglia iraniana

L'Iran ha preso di mira le risorse statunitensi negli stati arabi del Golfo come rappresaglia per un enorme attacco congiunto contro l'Iran da parte di Stati Uniti e Israele, mentre incombe il timore peggiore nella regione di essere infiammati dalle fiamme di una guerra prolungata.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars, sabato il governo iraniano ha confermato i suoi attacchi contro diversi obiettivi , tra cui Bahrein, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, dove si trovano le basi aeree statunitensi.

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran ha confermato che tutti gli obiettivi militari israeliani e statunitensi in Medio Oriente sono stati colpiti "dai potenti colpi dei missili iraniani".

Ore 13:00 Ultimi sviluppi

Un funzionario statunitense ha dichiarato ad Al Jazeera che continuerà a lanciare attacchi "estensivi" dall'aria e dal mare contro l'Iran, mentre il leader israeliano afferma che gli attacchi mirano a rimuovere la "minaccia esistenziale".

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran ha affermato che obiettivi militari israeliani e statunitensi in Medio Oriente sono stati colpiti "dai potenti colpi dei missili iraniani". Ha aggiunto che l'operazione continuerà "senza sosta".

Sono stati segnalati attacchi alle basi che ospitano truppe statunitensi in tutta la regione, con esplosioni e intercettazioni di missili segnalate in Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Giordania e Kuwait.

Il Ministero degli Esteri dell'Oman ha lanciato un appello agli Stati Uniti, affermando che "questa non è la vostra guerra", mentre l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, e il principe saudita Mohammed bin Salman hanno sollecitato "un'immediata cessazione dell'escalation" durante una chiamata.

Ore 12:30 Rosatom: i siti nucleari in Iran non dovrebbero essere presi di mira "in nessuna circostanza"

La società nucleare statale russa Rosatom ha dichiarato di aver evacuato 94 persone dall'Iran, ma il suo personale rimane nella centrale nucleare di Bushehr.

Citando l'amministratore delegato Alexei Likhachev, Rosatom ha affermato di aver evacuato tutti i figli dei dipendenti, così come il "personale non essenziale" e chiunque desiderasse lasciare il Paese, poiché Israele e gli Stati Uniti continuano a prendere di mira l'Iran.

"Monitoriamo costantemente la situazione e valutiamo i rischi. Se necessario, verranno adottate misure aggiuntive in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri per garantire la sicurezza dei nostri dipendenti", ha affermato Likhachev.

Likhachev non ha fornito ulteriori dettagli sulla situazione a Bushehr, ma ha affermato che gli impianti nucleari "non dovrebbero essere presi di mira in nessuna circostanza".

Bushehr è stata costruita dalla Russia ed è l'unica centrale nucleare operativa in Iran.

Ore 12:00 L'ONU esorta tutte le parti a "ragionare"

Il responsabile dei diritti umani delle Nazioni Unite ha deplorato gli attacchi in Medio Oriente e ha esortato tutte le parti a riprendere i negoziati, affermando che gli attacchi avrebbero provocato solo "morte, distruzione e miseria umana".

"Deploro gli attacchi militari perpetrati questa mattina da Israele e dagli Stati Uniti d'America in Iran e i successivi attacchi di rappresaglia da parte dell'Iran", ha affermato Volker Turk in una nota.

“Come sempre, in ogni conflitto armato, sono i civili a pagare il prezzo più alto.

Turk ha affermato che missili e bombe "non sono il modo per risolvere le divergenze", ma che "provocheranno solo morte, distruzione e miseria umana".

"Per evitare queste terribili conseguenze per i civili, invito alla moderazione e imploro tutte le parti a ragionare, a ridurre l'escalation e a tornare al tavolo delle trattative, dove solo poche ore prima avevano cercato attivamente una soluzione", ha affermato.

Ore 11:30 Il primo ministro spagnolo respinge l'azione militare "unilaterale" di Stati Uniti e Israele

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha respinto quella che ha definito un'azione militare "unilaterale" da parte di Stati Uniti e Israele, che ha affermato rappresenta un'escalation e contribuisce a un ordine internazionale più incerto e ostile.

In una dichiarazione pubblicata sulla piattaforma social X, Sanchez ha anche affermato di respingere le azioni del governo iraniano e della Guardia Rivoluzionaria.

"Chiediamo un'immediata de-escalation e il pieno rispetto del diritto internazionale", ha aggiunto.

Ore 11:00 L'Iran conferma i siti presi di mira nella regione del Golfo

Secondo l'agenzia di stampa Fars, l'Iran ha preso di mira:

Base aerea di Al-Udeid in Qatar

Base aerea di Al-Salem in Kuwait

Base aerea di Al-Dhafra negli Emirati Arabi Uniti

La quinta base statunitense in Bahrein

Ore 10:30 Tutti i beni di Stati Uniti e Israele nella regione sono un "obiettivo legittimo", afferma un alto funzionario iraniano

Un alto funzionario iraniano ha dichiarato ad Al Jazeera che stanno avvertendo Israele di "prepararsi a ciò che sta per accadere, e che la nostra risposta sarà pubblica, e non ci saranno linee rosse".

"Tutti i beni e gli interessi americani e israeliani in Medio Oriente sono diventati un obiettivo legittimo. Non ci sono limiti dopo questa aggressione e tutto è possibile, compresi scenari che non erano stati precedentemente considerati", ha ribadito il funzionario.

"Gli Stati Uniti e Israele hanno avviato un'aggressione e una guerra che avranno ripercussioni ampie e durature. Non siamo rimasti sorpresi dall'aggressione congiunta americano-israeliana e abbiamo una risposta complessa e senza limiti di tempo", ha dichiarato il funzionario, aggiungendo che qualsiasi richiesta all'Iran di moderazione o resa è "inaccettabile e pura illusione".

Almeno una persona è stata uccisa ad Abu Dhabi dopo che gli Emirati Arabi Uniti hanno intercettato diversi missili iraniani

Secondo l'agenzia di stampa statale del Paese, almeno una persona è stata uccisa ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, dopo che diversi missili lanciati dall'Iran sono stati intercettati.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che "questo attacco è una flagrante violazione della sovranità nazionale e del diritto internazionale". Hanno aggiunto che "si riservano il pieno diritto di rispondere a questa escalation".

Ore 10:00 Riepilogo degli sviluppi recenti

L'Iran ha preso di mira le forze statunitensi in Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti.

Il Bahrein ha confermato che il quartier generale della Quinta Flotta della Marina statunitense è stato preso di mira da un attacco missilistico.

Il Ministero della Difesa del Qatar ha dichiarato che un missile iraniano è stato intercettato dal sistema di difesa Patriot.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters, è stata segnalata una forte esplosione nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi.

Qatar, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti hanno chiuso il loro spazio aereo.

In precedenza, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) iraniano aveva confermato di aver lanciato missili e droni verso Israele in seguito agli attacchi israelo-americani.

Ore 10:00 Cosa sappiamo finora

I missili hanno colpito diverse zone di Teheran, dove si trovano ministeri e complessi militari.

Sono state segnalate esplosioni anche in città iraniane tra cui Kermanshah, Lorestan, Tabriz, Isfahan e Karaj.

Il presidente Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno avviato una "importante operazione di combattimento" in Iran volta a "eliminare le minacce provenienti dal regime iraniano".

L'esercito israeliano ha dichiarato che i missili sono stati lanciati dall'Iran, facendo suonare le sirene in diverse zone del Paese.

Israele ha dichiarato lo stato di emergenza e ha consigliato ai suoi cittadini di rimanere nei pressi dei rifugi.

Un funzionario statunitense ha cpnfermato ad Al Jazeera che gli attacchi aerei congiunti USA-Israele mirano a smantellare l'apparato di sicurezza dell'Iran.

Esplosioni hanno scosso il nord di Israele mentre il Paese cercava di intercettare i missili iraniani in arrivo dopo aver lanciato un attacco a livello nazionale contro l'Iran insieme agli Stati Uniti.

Le esplosioni hanno echeggiato subito dopo che l'esercito israeliano ha dichiarato che avrebbe utilizzato i suoi sistemi di difesa aerea per neutralizzare il fuoco iraniano.

Non ci sono notizie immediate su eventuali danni o vittime causati dall'attacco in corso.

___________________________________________________________________________________________________________________

Tel Aviv ha lanciato un attacco contro l'Iran sabato, ha annunciato il Ministero della Difesa israeliano. "Lo Stato di Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per eliminare le minacce allo Stato di Israele", ha dichiarato il Ministro della Difesa Israel Katz. Il ministro ha avvertito che "di conseguenza, è previsto a breve un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele " e ha firmato un ordine speciale che impone uno stato di emergenza speciale sul fronte interno in tutto il Paese. Successivamente, i media statunitensi hanno riferito che le forze statunitensi si erano unite all'aggressione israeliana contro l'Iran, circostanza confermata dal presidente Donald Trump. I media locali hanno riferito di aver sentito delle esplosioni a Teheran. Tasnim ha pubblicato immagini di colonne di fumo che si alzavano dalla capitale durante gli attacchi. Intanto, nonostante i massicci attacchi, Il presidente Pezeshkian è rimasto illeso, lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana IRNA, citando una fonte dell'ufficio presidenziale Questa nuova aggressione arriva mesi dopo l'intervento militare del giugno 2025, quando Israele lanciò un attacco non provocato contro l'Iran, che portò a uno scambio di attacchi missilistici e con droni tra i due paesi. Durante la Guerra dei Dodici Giorni, lo Stato israeliano prese di mira gli impianti nucleari della Repubblica Islamica, i comandanti militari e gli alti funzionari , nonché gli scienziati nucleari. Molti di loro furono uccisi insieme alle loro famiglie.

