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"L’UE continua a mangiarsi il cactus". Il primo commento del Cremlino sul Ventesimo pacchetto di sanzioni alla Russia

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"L’UE continua a mangiarsi il cactus". Il primo commento del Cremlino sul Ventesimo pacchetto di sanzioni alla Russia

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«Cinismo, stupidità, criminalità, negligenza, indifferenza: qualsiasi termine di questa lista di sinonimi andrà bene» – ha dichiarato la rappresentante del Ministero degli Esteri di Mosca in merito alle nuove restrizioni.

 

Il ventesimo pacchetto di sanzioni anti-russe approvato giovedì dal Consiglio dell'Unione Europea è «una follia totale», poiché danneggia sia il blocco comunitario stesso che il mondo nel suo complesso, secondo quanto ha commentato la portavoce del Ministero degli Affari Esteri russo, Maria Zajarova.

«Credo che la caratteristica principale del ventesimo pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia siano state le dichiarazioni della burocrazia di Bruxelles e di alcuni rappresentanti dell’UE secondo cui hanno già iniziato a lavorare al ventunesimo pacchetto» – ha affermato la portavoce in conferenza stampa.

«Il cinismo, la stupidità, la criminalità, la negligenza, l’indifferenza: qualsiasi termine di questa lista di sinonimi scelto in questo caso andrà bene» – ha detto.

«L’UE continua a mangiarsi il cactus, anche se fa male e fa paura»

Sottolineando che l’UE ha ora puntato principalmente a limitare le possibilità di esportazione di idrocarburi russi, ha richiamato l’attenzione sul fatto che tale misura viene adottata «in un contesto di crisi energetica mondiale e di scarsità di risorse accessibili che si fa sentire con particolare intensità nella maggior parte delle regioni del mondo».

«In altre parole, tutti si chiedono, guardando le notizie su ciò che accade in Medio Oriente: “Dove e come procurarsi gli idrocarburi per garantirsi l’approvvigionamento, lo sviluppo e, in definitiva, il riscaldamento?” Ma l’Unione Europea, come si suol dire, continua a mangiare il cactus, anche se fa male e fa paura» – ha affermato Zajarova.

Ha detto di ritenere che i paesi che erano colonie del mondo occidentale «ridano, non riescano a credere a ciò che vedono: che quegli Stati che hanno insegnato loro a essere, per così dire, civilizzati, che hanno insegnato loro a vivere, a fare affari e a gestire l’economia, stiano prendendo decisioni assolutamente suicide per se stessi».

Ha suggerito che, con misure del genere, «dovrebbe esserci una via d’uscita nascosta o evidente – nascosta agli occhi del pubblico, ma evidente per gli esperti – dal vicolo cieco in cui si stanno spingendo». «Ma gli esperti dicono il contrario: che quelle risorse nascoste non esistono» – ha precisato.

Nel tentativo di destabilizzare ulteriormente i mercati energetici mondiali, ha sostenuto, «Bruxelles sta danneggiando se stessa e poi, naturalmente, danneggia i paesi in via di sviluppo, che non possono più permettersi di acquistare combustibili a prezzi artificialmente gonfiati».

«Ma nemmeno la stessa Unione Europea può più pagare il triplo per le materie prime energetiche […] si tratta ormai di una crisi esistenziale per la stessa UE» – ha sottolineato la funzionaria, indicando che «tutto questo sembra una follia totale».

Colpo alla sicurezza alimentare

Oltre a minare la sicurezza energetica, ha aggiunto Zajarova, il ventesimo pacchetto di sanzioni «minaccia anche la sicurezza alimentare» reintroducendo «restrizioni all’importazione e all’esportazione, tra l’altro, di fertilizzanti».

In questo senso, ha ricordato che la stessa UE e i suoi leader si sono impegnati a fondo nel 2022 per sbloccare le spedizioni di cereali bloccate nei porti ucraini a causa del conflitto con la Russia, accusando Mosca di voler presumibilmente «lasciare tutto il mondo a digiuno» impedendo che i fertilizzanti raggiungessero i paesi consumatori.

«Ora sono proprio quegli stessi paesi, che difendevano maggiormente la sicurezza alimentare, a prendere misure che danneggiano la sicurezza alimentare mondiale» – ha sottolineato la portavoce.

D’altra parte, ha elencato i paesi al di fuori del blocco che saranno direttamente colpiti dal 20° pacchetto di sanzioni dell’UE: Cina, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan, Bielorussia, Turchia e Indonesia.

«A quanto pare, l’Unione Europea non aveva nulla da rimproverare a questi paesi. A quanto pare, non li ha definiti nemici. A quanto pare, non ha detto che bisognava infliggere loro una sconfitta strategica» – ha commentato.

Per questo motivo, ha proseguito, «sempre più le sanzioni anti-russe dell’Unione Europea entrano in conflitto con gli interessi dell’intera comunità internazionale e il numero di paesi i cui operatori economici figurano nelle liste nere dell’UE è in aumento».

Detto questo, Zajarova ha concluso che, con le sue sanzioni, l’UE sta «promuovendo interessi estranei, impropri e contrari ai propri», e che ciò rappresenta «un duro colpo per il continente europeo e per il mondo nel suo complesso».

Ha affermato che Mosca «condanna categoricamente qualsiasi misura coercitiva unilaterale e illegittima» e adotterà «misure di risposta» che «saranno dure, elaborate e applicate in accordo con gli interessi» russi.

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