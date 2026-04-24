Cessate il fuoco o copertura strategica? Il nodo irrisolto del sud del Libano

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

L’estensione di tre settimane del cessate il fuoco tra Libano e Israele, annunciata da Donald Trump, viene presentata dalla Casa Bianca come un successo diplomatico. Eppure, dietro la retorica di “momento storico”, emerge un quadro molto più fragile, segnato da violazioni sul terreno, asimmetrie negoziali e una crescente tensione tra le parti coinvolte. Il cessate il fuoco, inizialmente limitato a dieci giorni, è stato prorogato dopo incontri diretti a Washington, con la partecipazione di figure chiave come JD Vance e Marco Rubio. L’amministrazione statunitense rivendica il proprio ruolo centrale nella mediazione, sottolineando come l’accordo non sarebbe stato possibile senza un coinvolgimento diretto della presidenza. Tuttavia, questa cirocstanza cozza con la realtà di un cessate il fuoco che appare sempre più precario.

Sul piano politico, il Libano cerca di mantenere una posizione equilibrata. Il presidente Joseph Aoun ha chiarito che i negoziati non equivalgono a una resa, ma rappresentano piuttosto uno strumento per difendere la sovranità nazionale e risolvere le controversie aperte. Un messaggio necessario, soprattutto in un contesto in cui le pressioni esterne rischiano di essere percepite come ingerenze dirette negli affari interni del Paese. Parallelamente, però, la situazione sul terreno racconta un’altra storia. Le forze israeliane continuano a condurre operazioni nel sud del Libano, inclusi attacchi che hanno causato vittime civili, mentre avanzano proposte per l’istituzione di una zona cuscinetto - la cosiddetta “Yellow Line” - che Beirut ha respinto con decisione.

La posizione espressa dal presidente del parlamento Nabih Berri è netta: nessuna linea imposta dall’esterno può essere accettata. In questo scenario, il ruolo della resistenza libanese resta centrale. Hezbollah continua a operare come attore militare e politico determinante, rispondendo alle violazioni israeliane con operazioni mirate volte a ristabilire una deterrenza sul campo. La dinamica che emerge è quella di un equilibrio instabile, in cui il cessate il fuoco non interrompe realmente le ostilità, ma le riorganizza. Le critiche più dure arrivano proprio dall’interno del sistema politico libanese. Il deputato Ali Fayyad denuncia l’assenza di reciprocità nell’accordo: mentre al Libano viene richiesto di rispettare il cessate il fuoco, Israele continuerebbe a operare senza vincoli effettivi, mantenendo libertà di movimento e azione militare. In questa lettura, la tregua rischia di trasformarsi in uno strumento per consolidare uno status quo favorevole a Tel Aviv, piuttosto che in un reale passo verso la stabilità. Il punto cruciale riguarda proprio la natura di questa tregua. Senza un ritiro israeliano dal territorio libanese e senza garanzie concrete contro le violazioni, il cessate il fuoco appare svuotato di significato strategico. Diventa, piuttosto, una copertura diplomatica per spingere verso negoziati diretti che molti attori locali percepiscono come squilibrati.

La conclusione è tutt’altro che rassicurante. L’estensione del cessate il fuoco non rappresenta una soluzione, ma un rinvio di tensioni irrisolte. Gli Stati Uniti cercano di presentarsi come mediatori, ma il loro coinvolgimento diretto - incluso l’impegno a “sistemare” la situazione interna libanese - solleva interrogativi sulla reale neutralità del processo. Più che un successo diplomatico, questa tregua sembra riflettere un equilibrio imposto, fragile e contestato. E finché le violazioni continueranno e le condizioni resteranno asimmetriche, il rischio è che il cessate il fuoco non sia altro che una pausa tattica in un conflitto destinato a riaccendersi.



LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DELLE "TRE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA SETTIMANA" - LA NEWSLETTER CHE OGNI SABATO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI.



SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA



CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it