Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ASIA

Cessate il fuoco o copertura strategica? Il nodo irrisolto del sud del Libano

387
Cessate il fuoco o copertura strategica? Il nodo irrisolto del sud del Libano

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

L’estensione di tre settimane del cessate il fuoco tra Libano e Israele, annunciata da Donald Trump, viene presentata dalla Casa Bianca come un successo diplomatico. Eppure, dietro la retorica di “momento storico”, emerge un quadro molto più fragile, segnato da violazioni sul terreno, asimmetrie negoziali e una crescente tensione tra le parti coinvolte. Il cessate il fuoco, inizialmente limitato a dieci giorni, è stato prorogato dopo incontri diretti a Washington, con la partecipazione di figure chiave come JD Vance e Marco Rubio. L’amministrazione statunitense rivendica il proprio ruolo centrale nella mediazione, sottolineando come l’accordo non sarebbe stato possibile senza un coinvolgimento diretto della presidenza. Tuttavia, questa cirocstanza cozza con la realtà di un cessate il fuoco che appare sempre più precario.

Sul piano politico, il Libano cerca di mantenere una posizione equilibrata. Il presidente Joseph Aoun ha chiarito che i negoziati non equivalgono a una resa, ma rappresentano piuttosto uno strumento per difendere la sovranità nazionale e risolvere le controversie aperte. Un messaggio necessario, soprattutto in un contesto in cui le pressioni esterne rischiano di essere percepite come ingerenze dirette negli affari interni del Paese. Parallelamente, però, la situazione sul terreno racconta un’altra storia. Le forze israeliane continuano a condurre operazioni nel sud del Libano, inclusi attacchi che hanno causato vittime civili, mentre avanzano proposte per l’istituzione di una zona cuscinetto - la cosiddetta “Yellow Line” - che Beirut ha respinto con decisione.

La posizione espressa dal presidente del parlamento Nabih Berri è netta: nessuna linea imposta dall’esterno può essere accettata. In questo scenario, il ruolo della resistenza libanese resta centrale. Hezbollah continua a operare come attore militare e politico determinante, rispondendo alle violazioni israeliane con operazioni mirate volte a ristabilire una deterrenza sul campo. La dinamica che emerge è quella di un equilibrio instabile, in cui il cessate il fuoco non interrompe realmente le ostilità, ma le riorganizza. Le critiche più dure arrivano proprio dall’interno del sistema politico libanese. Il deputato Ali Fayyad denuncia l’assenza di reciprocità nell’accordo: mentre al Libano viene richiesto di rispettare il cessate il fuoco, Israele continuerebbe a operare senza vincoli effettivi, mantenendo libertà di movimento e azione militare. In questa lettura, la tregua rischia di trasformarsi in uno strumento per consolidare uno status quo favorevole a Tel Aviv, piuttosto che in un reale passo verso la stabilità. Il punto cruciale riguarda proprio la natura di questa tregua. Senza un ritiro israeliano dal territorio libanese e senza garanzie concrete contro le violazioni, il cessate il fuoco appare svuotato di significato strategico. Diventa, piuttosto, una copertura diplomatica per spingere verso negoziati diretti che molti attori locali percepiscono come squilibrati.

La conclusione è tutt’altro che rassicurante. L’estensione del cessate il fuoco non rappresenta una soluzione, ma un rinvio di tensioni irrisolte. Gli Stati Uniti cercano di presentarsi come mediatori, ma il loro coinvolgimento diretto - incluso l’impegno a “sistemare” la situazione interna libanese - solleva interrogativi sulla reale neutralità del processo. Più che un successo diplomatico, questa tregua sembra riflettere un equilibrio imposto, fragile e contestato. E finché le violazioni continueranno e le condizioni resteranno asimmetriche, il rischio è che il cessate il fuoco non sia altro che una pausa tattica in un conflitto destinato a riaccendersi.


LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DELLE "TRE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA SETTIMANA" - LA NEWSLETTER CHE OGNI SABATO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI. 

SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA

CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Dichiarazione d'intenti per lotta all'antisemitismo. Niente più striscioni con i colori palestinesi o cori contro il genocidio negli stadi italiani

Dichiarazione d'intenti per lotta all'antisemitismo. Niente più striscioni con i colori palestinesi o cori contro il genocidio negli stadi italiani

24 Aprile 2026 17:00
Cina, nuove regole per la transizione verde: i governi locali saranno valutati

Cina, nuove regole per la transizione verde: i governi locali saranno valutati

24 Aprile 2026 16:27
L'Ucraina e la Nato. Le parole di apertura di Cavo Dragone al "Forum sulla sicurezza" a Kiev

L'Ucraina e la Nato. Le parole di apertura di Cavo Dragone al "Forum sulla sicurezza" a Kiev

24 Aprile 2026 15:00
Patrimonio dell'Umanità sotto attacco: l'Iran accusa USA e Israele per la distruzione di 149 monumenti

Patrimonio dell'Umanità sotto attacco: l'Iran accusa USA e Israele per la distruzione di 149 monumenti

24 Aprile 2026 12:00
Effetto Jan Fada: 30 milioni di iraniani pronti al sacrificio contro l'aggressione USA-Israele

Effetto Jan Fada: 30 milioni di iraniani pronti al sacrificio contro l'aggressione USA-Israele

24 Aprile 2026 12:00
I testi di Radio Gaza #34 - "Trump ha rubato il Fondo per Gaza e l’ha trasferito a Israele per la guerra all'Iran"

I testi di Radio Gaza #34 - "Trump ha rubato il Fondo per Gaza e l’ha trasferito a Israele per la guerra all'Iran"

24 Aprile 2026 12:00
90 miliardi in cambio di (nuova) carne da macello

90 miliardi in cambio di (nuova) carne da macello

24 Aprile 2026 08:00
Amal Khalil, la “corrispondente del Sud”: uccisa in un attacco israeliano mentre documentava la guerra

Amal Khalil, la “corrispondente del Sud”: uccisa in un attacco israeliano mentre documentava la guerra

24 Aprile 2026 07:00
EUROPA

Magyar, Kiev e Bruxelles hanno cantato vittoria troppo presto?

22586
EUROPA

Mediobanca, Trump e chi comanda (veramente) in Italia

18566
ASIA

Israele, legittimità e supremazia etnica: il prof. Marandi smaschera Piers Morgan (VIDEO)

14705

“Non c’è stato un dollaro americano speso in Europa e nella Nato che non abbia servito gli interessi americani”. Intervista al gen. Fabio Mini

12587
RUSSIA

La Russia annuncia che bloccherà il transito del petrolio kazako verso la Germania

11926
RUSSIA

La demonizzazione del "popolo russo" come preparazione ideologica al conflitto

10561
ASIA

Codici Nucleari: la rivolta del Pentagono contro la "guerra personale" di Trump

10428
ASIA

Hormuz,: le 3 condizioni dell'Iran per il passaggio delle navi

9610
RUSSIA

Medvedev: la Russia combatte il nazismo da oltre 80 anni

EUROPA

La Cina sanziona sette entità europee per la vendita di armi a Taiwan

EUROPA

Macron boccia il blocco navale di Trump contro l'Iran

NORD-AMERICA

New York Times: il dilemma del Pentagono e la "fame di missili" che sta disarmando l'Asia

NORD-AMERICA

Tucker Carlson: "I cristiani statunitensi devono rivalutare il loro sostegno a Israele"

EUROPA

UE: Radev come Orban contro aiuti al regime di Kiev

AFRICA

Somalia chiude Bab el-Mandeb alle navi israeliane: 'Non violerete la nostra sovranità'

EUROPA

Sondaggio: il 45% dei cittadini polacchi paragona le azioni di Israele al nazismo

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA di Alessandro Bartoloni L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

  • 21 Aprile 2026 15:02
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Michele Marsiglia (FederPetroli) a l'AD: "Tra un mese nessuna alternativa al gas russo per l'Italia" di Loretta Napoleoni Michele Marsiglia (FederPetroli) a l'AD: "Tra un mese nessuna alternativa al gas russo per l'Italia"

Michele Marsiglia (FederPetroli) a l'AD: "Tra un mese nessuna alternativa al gas russo per l'Italia"

  • 22 Aprile 2026 17:31
Lenin, il primo architetto del mondo multipolare di Fabrizio Verde Lenin, il primo architetto del mondo multipolare

Lenin, il primo architetto del mondo multipolare

  • 22 Aprile 2026 18:00
Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia di Giuseppe Masala Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

  • 24 Aprile 2026 12:00
La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante di Michelangelo Severgnini La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

  • 11 Aprile 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Giornata Mondiale della Terra: Cercare un consenso in “Our Power, Our Planet”   Una finestra aperta Giornata Mondiale della Terra: Cercare un consenso in “Our Power, Our Planet”

Giornata Mondiale della Terra: Cercare un consenso in “Our Power, Our Planet”

  • 22 Aprile 2026 17:30
Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

  • 16 Aprile 2026 09:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele... di Francesco Santoianni La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

  • 14 Aprile 2026 14:30
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Venezuela, la lezione d'aprile di Geraldina Colotti Venezuela, la lezione d'aprile

Venezuela, la lezione d'aprile

  • 13 Aprile 2026 17:26
Fulvio Grimaldi - IL LIBANO DA VICINO. Dimenticare Gaza, moltiplicare Gaza Fulvio Grimaldi - IL LIBANO DA VICINO. Dimenticare Gaza, moltiplicare Gaza

Fulvio Grimaldi - IL LIBANO DA VICINO. Dimenticare Gaza, moltiplicare Gaza

  • 21 Aprile 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il PD alla continua ricerca di se stesso di Giuseppe Giannini Il PD alla continua ricerca di se stesso

Il PD alla continua ricerca di se stesso

  • 20 Aprile 2026 08:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Il nuovo saggio di Thomas Piketty. perché l’istruzione universale è l’unica via per salvare democrazia e clima di Michele Blanco Il nuovo saggio di Thomas Piketty. perché l’istruzione universale è l’unica via per salvare democrazia e clima

Il nuovo saggio di Thomas Piketty. perché l’istruzione universale è l’unica via per salvare democrazia e clima

  • 22 Aprile 2026 12:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti