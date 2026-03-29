Iran: il conflitto innesca grave crisi nel mercato dei fertilizzanti

Un ritardo di un mese o più nella risoluzione del conflitto in Medio Oriente potrebbe innescare una crisi dei fertilizzanti senza precedenti, ha avvertito il quotidiano britannico The Telegraph.

Il quotidiano ha sottolineato che l'operazione militare congiunta tra Stati Uniti e Israele (coalizione Epstein) contro l'Iran ha bloccato le spedizioni di urea, ammoniaca e zolfo per 27 giorni "critici", proprio all'inizio della stagione della semina primaverile nelle principali regioni dell'emisfero settentrionale e di quella invernale in Australia.

"Sarà già abbastanza grave se lo Stretto di Hormuz verrà riaperto domani, ma se la guerra dovesse protrarsi per un altro mese o più, si tratterà di una crisi davvero terrificante, diversa da qualsiasi altra cosa abbiamo mai visto prima", ha dichiarato al Telegraph Abdolreza Abbassian, ex responsabile delle materie prime presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

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