L'Iran gela Donald Trump: "Un solo tweet non basta per elencare i vostri massacri"

L'Iran ha respinto le recenti dichiarazioni di Donald Trump, ricordando la storia oscura degli Stati Uniti, costellata di guerre, omicidi, crimini e menzogne.

In una dichiarazione diffusa lunedì sul suo account Twitter, l'ambasciata iraniana a Londra, capitale britannica, ha sottolineato che la storia degli Stati Uniti è costellata da anni di crimini, guerre, omicidi e menzogne.

Ha elencato una serie di crimini storici e contemporanei commessi negli Stati Uniti, tra cui il massacro dei nativi americani, il bombardamento atomico del Giappone, la guerra del Vietnam, l'uccisione di civili in Yemen e Palestina, le invasioni dell'Iraq e dell'Afghanistan, i rapimenti in Venezuela e l'omicidio di bambini e civili in Iran.

"L'elenco dei crimini commessi negli Stati Uniti non entra in un singolo tweet. Aggiungete il resto nella sezione commenti", si sottolinea nel post X.

L'ambasciata iraniana ha quindi risposto alle ultime affermazioni del bellicoso presidente statunitense Donald Trump, che ha ribadito ancora una volta le sue accuse ostili contro la Repubblica islamica.

In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha descritto i suoi predecessori Barack Obama e Joe Biden come leader disastrosi per gli Stati Uniti a causa dell'accordo sul nucleare iraniano del 2015, criticandoli per aver abbandonato Israele e altri alleati di Washington.

La Repubblica islamica ha ripetutamente sottolineato che la politica di pressione, minacce e accuse del governo statunitense non può nascondere la realtà del ruolo distruttivo di Washington nella destabilizzazione della regione e del mondo.

L'Iran ha affermato che la nazione iraniana si opporrà all'aggressione, alle sanzioni e alla guerra psicologica, e difenderà i suoi legittimi diritti nel quadro del diritto internazionale.