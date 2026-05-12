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Il Consiglio europeo ha revocato la sospensione parziale di un accordo di cooperazione con la Siria, ripristinando così relazioni commerciali più complete con il Paese arabo.

Il Consiglio ha annunciato lunedì che la decisione rappresenta un passo importante verso il rafforzamento delle relazioni tra l'Unione europea e la Siria.

La decisione "invia un chiaro segnale politico dell'impegno dell'UE a riprendere i contatti con la Siria e a sostenere la sua ripresa economica", ha aggiunto il Consiglio europeo in una dichiarazione.

Contemporaneamente, i ministri degli esteri dell'UE si sono incontrati a Bruxelles con il massimo diplomatico del governo siriano, Asaad al-Shaibani, dando il via a un dialogo politico di alto livello 18 mesi dopo la destituzione del leader siriano Bashar al-Assad.

Il blocco dei 27 paesi ha inaugurato un nuovo capitolo con la Siria dopo la caduta di al-Assad nel dicembre 2024.

Riunione a Damasco

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo l'incontro con il presidente siriano ad interim Ahmed al-Sharaa a Damasco a gennaio, ha promesso che l'Europa avrebbe fatto "tutto il possibile" per sostenere la ripresa della Siria .

Il mese scorso la Commissione ha proposto che gli Stati membri dell'UE riattivino pienamente l'accordo di cooperazione del blocco con la Siria.

L'accordo, che aboliva i dazi sulle importazioni della maggior parte dei prodotti industriali dalla Siria, è stato parzialmente sospeso nel 2011, quando il govenro di Bashar al-Assad affrontò una guerra per procura di NATO, Israele e potenze regionali perpetrata con l'appoggio militare e finanziario dai gruppi terroristici. Non a caso l'attuale presidente siriano èùAhmad al-Sharaa, meglio conosciuto come Abu Muhammad al-Jawlani, è stato un miliziano jihadista e braccio destro del leader dell'ISIS Abu Bakr al-Baghdadi.

Gli scambi commerciali tra Siria e UE avevano raggiunto il picco nel 2010, superando i 7 miliardi di euro (9,1 miliardi di dollari al tasso di cambio del 2010).

Nel 2023, le importazioni dell'UE dal paese si erano ridotte a 103 milioni di euro (120 milioni di dollari), mentre le esportazioni europee verso la Siria si attestavano a 265 milioni di euro (310 milioni di dollari).

Sulla delicata questione del rimpatrio dei rifugiati siriani, la Germania, che ospita la più grande comunità siriana dell'UE con oltre un milione di persone, è in prima linea.

Il cancelliere Friedrich Merz ha adottato politiche migratorie più severe nel tentativo di contrastare l'estrema destra, e ha scatenato polemiche dichiarando, durante la visita del presidente siriano il mese scorso, di sperare che l'80% dei rifugiati siriani possa tornare a casa entro tre anni.

In seguito, ha chiarito che si trattava di una cifra proposta dallo stesso al-Sharaa.

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