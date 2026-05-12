"Aggressione e sanzioni": l'Iran rompe il silenzio e denuncia Washington all'Aia

L'Iran ha intentato una causa contro gli Stati Uniti presso un tribunale arbitrale con sede all'Aia, nei Paesi Bassi, per aggressione, sanzioni e minacce.

La causa è stata intentata nel marzo 2026 protocollata con il numero A-34 presso il Tribunale per i reclami Iran-Stati Uniti per "aggressione militare contro le infrastrutture nucleari iraniane", "imposizione di sanzioni economiche" e "minaccia di ricorso all'uso della forza", e si basa sulle disposizioni degli Accordi di Algeri del 1981, nonché sulla violazione da parte di Washington degli obblighi internazionali durante la guerra di 12 giorni contro l'Iran nel giugno 2026.

Nella sua memoria difensiva, l'Iran sostiene che gli Stati Uniti hanno violato il primo articolo di questi accordi, oltre a imporre sanzioni economiche e minacciare l'uso della forza, e pertanto chiede alla corte di dichiarare Washington responsabile di tali violazioni.

La richiesta è inoltre che agli Stati Uniti venga ordinato di cessare immediatamente le interferenze dirette e indirette negli affari interni dell'Iran, di offrire garanzie di non ripetizione e di riparare completamente i danni causati.

È opportuno ricordare che, secondo il primo articolo degli Accordi di Algeri, gli Stati Uniti si impegnarono a non intervenire, né direttamente né indirettamente, negli affari interni dell'Iran, sia in ambito politico che militare.

La guerra, durata dodici giorni, scoppiò il 13 giugno, quando Israele attaccò installazioni militari, nucleari e civili a Teheran e in altre città, causando circa 1.100 morti, tra cui diversi comandanti militari di alto rango e importanti scienziati nucleari iraniani. Gli Stati Uniti si unirono agli attacchi israeliani una settimana dopo, bombardando tre siti nucleari chiave.

L'Iran ha risposto all'aggressione con forza, lanciando centinaia di missili balistici e droni contro obiettivi strategici israeliani nei territori occupati nell'ambito dell'Operazione True Promise III, nonché contro la base aerea di Al-Udeid in Qatar, la più grande base militare statunitense in Asia occidentale.