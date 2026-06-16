Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

L'aquila imperiale tedesca vuole risorgere

361
L'aquila imperiale tedesca vuole risorgere

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Mentre a fatica l’alleanza di Mosca, Pechino e Teheran sembra aver buttato acqua sul fuoco del conflitto mediorientale con un Memorandum di intesa onnicomprensivo dell’intero Asse della Resistenza, rispedendo la palla della “diplomazia di guerra” nel campo della Coalizione Epstein, il disordine mondiale dell’Impero del Caos si riaccende con dichiarazioni di fuoco che arrivano dal ventre neonazista europeo: la Germania.

Il Paese che non ha mai affrontato, elaborato e superato il nazismo, ma che lo ha fatto risorgere sotto le forme di un ordoliberismo colonialista rivolto all’Europa continentale e a quella orientale ha avviato la più poderosa macchina militarista di sempre proprio mentre l’Unione Europea, il suo Frankenstein, varava il piano di riarmo del Readiness 2030. Si tratta del piano di militarizzazione più massiccio dalla Seconda Guerra Mondiale per il continente europeo e che attualmente è in fase di approvazione nei singoli Paesi da parte di ogni singolo Quisling dei 27 piccoli indiani pronti all’Operazione Barbarossa 2.0.

Mentre tutto questo è in fase di preparazione il comandante Holger Noeman della Lutwaffe ha dichiarato ad una delle testate britanniche più importanti: «l’esercito tedesco è pronto ad attaccare Mosca, San Pietroburgo e Kaliningrad già stanotte. Tutti dovrebbero capire che non ci sono zone con diversi livelli di sicurezza, che la NATO è la NATO». (https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/06/15/luftwaffe-chief-warns-russia-german-ready-to-fight-for-nato/)

E questo avviene il giorno prima dell’avvio delle esercitazioni congiunte dei più importanti eserciti UE e NATO a Kaliningrad, siccome dal 16 al 26 Giugno le forze armate di Francia, Germania, Polonia e Lituania verranno schierate per testare la chiusura del corridoio di Suwa?ki, verificando le capacità di bloccare il passaggio per l’unica via terrestre che garantisce l’accesso operativo tra la Bielorussia e l’exclave russa. Dunque si riscalda una zona già resa incandescente dal passaggio continuo dei droni ucraini e dai test nucleari coordinati tra Russia e Bielorussia. Ma d’altra parte già la 62° Conferenza di Monaco dello scorso Febbraio aveva visto il Ministro della Difesa tedesco Pistorius perorare il riarmo europeo e NATO proprio in funzione anti-russa e le dichiarazioni che arrivano oggi, dallo Stato militare profondo tedesco, non fanno che seguire la medesima retorica bellicista estrema di allargamento del conflitto contro la Russia.

Il fatto poi che tali dichiarazioni vengano rilasciate al più influente quotidiano conservatore britannico è già un segnale di creazione di un asse europeo apertamente schierato per l’allargamento del conflitto quantomeno all’UE, concepita come NATO europea in questa fase di ripiegamento statunitense dall’impegno diretto. Il Ministro degli Esteri tedesco Wadepul ha inoltre già annunciato l’integrazione tra l’esercito tedesco e quello ucraino in una collaborazione che avvicina sempre di più alla creazione di un fronte comune.

Se andiamo oltre le mere dichiarazioni e ci spingiamo all’analisi delle dinamiche di mercato, scopriamo che con lo sviluppo e la condivisione di nuovi sistemi d’arma (si veda la recente intesa sul deep strike) il complesso militare-industriale tedesco ha già creato un fronte unico contro la Russia, poiché «il motore interno del potere tedesco è il capitale monopolistico»[1] e che il capitale tedesco è dominante all’interno dell’UE, abbiamo quest’ultima che «sta tentando di aggiungere (…) il nuovo fulcro coloniale est europeo e russo». L’elemento coloniale che Hosea Jaffe ritrovava nelle pulsioni violente del capitalismo tedesco continua a pulsare ancora oggi nel cuore dell’UE, per cui l’espansionismo militare che si sta preparando non è altro che l’espressione più vera dell’Europa che «è sempre stata coloniale e morirebbe senza le sue fondamenta coloniali»[2].

Questa tendenza è da anni individuata dalla Russia nel risorgere del nazismo e ha portato all’Operazione Militare Speciale nel tentativo di sradicare il caso ucraino. Purtroppo questa era, per l’appunto, solo una tendenza di un’ideologia ben più radicata in dinamiche guidate dal modo di produzione capitalistico stesso che ha nella Germania il suo vero nucleo europeo. E se, come spiegava Rosa Luxemburg quando analizzava il militarismo, «le guerre possono venire condotte solo quando e solo finché la massa del popolo lavoratore o le fa con entusiasmo, perché le ritiene cosa giusta o necessaria, od almeno le sopporta pazientemente», allora  siamo in questa seconda ipotesi.

Sinora la popolazione tedesca ed europea ha esercitato una pazienza fuori misura, accettando non solo i tagli al welfare, ma anche la crisi economica e la compromissione dello stesso modello capitalistico occidentale fondato sulla crescita “infinita” e il “benessere” a mezzo di consumo. Quella dell’ordoliberismo tedesco è stata una vera e propria “economia di guerra” poiché da lunghi anni, e non solo dagli ultimi annunci di Draghi, ha intaccato i consumi e la crescita delle colonie (ricordiamoci dei PIIGS nel dopo crisi finanziaria) a favore del nucleo che, dopo aver cannibalizzato la periferia, ora chiama sempre più apertamente alla militarizzazione e alla guerra coloniale diretta verso l’“esterno” con la promessa della “ripresa economica”.

La palla della competizione economica è già stata lanciata dal settore civile a quello militare. Dato che «la parte che fa la guerra è tutto il popolo»[3]  possiamo davvero dire che siamo di fronte a un impero, quello tedesco, che vuole risorgere e sembra voler accettare il rischio-opportunità di affrontare una nuova pesante crisi economica pur di sferrare l’attacco esistenziale alla Russia profonda. A marzo 2026 i Tribunali tedeschi hanno registrato 2.308 fallimenti aziendali, che è la cifra più alta dal post crisi finanziaria nel 2013 e, nonostante tutto, il popolo accetta e “sopporta pazientemente” come ricordava Rosa Luxemburg davanti al signor Procuratore del Tribunale speciale che stava per condannarla per incitamento allo sciopero contro la guerra...

[1] H. Jaffe, Germania. Verso il nuovo disordine mondiale, Jaca Book, Milano, 1994, p.105

[2] Ivi, p. 66

[3] R. Luxemburg, Scritti politici. Vol. II - Militarismo, guerra e classe operaia. Difesa della compagna Rosa Luxemburg davanti al Tribunale speciale di Francoforte (a cura di Lelio Basso),  Ed. Internazionali Riuniti, Roma, 2012, p. 22

Alex Marsaglia

Alex Marsaglia

Nato a Torino il 2 maggio 1989, assiste impotente per evidenti motivi anagrafici al crollo del Muro di Berlino. Laureato in Scienze politiche con una tesi sulla rivista Rinascita e sulla via italiana al socialismo, si specializza in Scienze del Governo con una tesi sulle nuove teorie dell’imperialismo discussa con il prof. Angelo d’Orsi. Redattore de Il Becco di Firenze fino al 2021. Collabora per un breve periodo alla rivista Historia Magistra. Idealmente vicino al marxismo e al gramscianesimo. Per una risposta sovranista, antimperialista e anticolonialista in Italia e nel mondo intero. 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Media ucraini svelano lo stabilimento di droni negli studi cinematografici colpiti dalla Russia (FOTO)

Media ucraini svelano lo stabilimento di droni negli studi cinematografici colpiti dalla Russia (FOTO)

16 Giugno 2026 07:00
Il Regno Unito fornirà uranio arricchito a Kiev

Il Regno Unito fornirà uranio arricchito a Kiev

16 Giugno 2026 07:00
La «lobby ebraica» ha ingannato Putin – Lukashenko

La «lobby ebraica» ha ingannato Putin – Lukashenko

16 Giugno 2026 07:00
Il Tribunale dell'Aia respinge le rivendicazioni dell'Ucraina sulla Crimea

Il Tribunale dell'Aia respinge le rivendicazioni dell'Ucraina sulla Crimea

16 Giugno 2026 07:00
La resa di Washington: il memorandum certifica la vittoria strategica dell'Iran

La resa di Washington: il memorandum certifica la vittoria strategica dell'Iran

16 Giugno 2026 07:00
Gaza, l'allarme della Croce Rossa: "Migliaia di corpi rischiano di restare senza nome"

Gaza, l'allarme della Croce Rossa: "Migliaia di corpi rischiano di restare senza nome"

16 Giugno 2026 07:00
Niente sanzioni al ministro Ben-Gvir: il doppio standard dell'UE che divide l'Europa

Niente sanzioni al ministro Ben-Gvir: il doppio standard dell'UE che divide l'Europa

16 Giugno 2026 07:00
Global Times: "È ora che il G7 si svegli dalla sua 'illusione di leadership'"

Global Times: "È ora che il G7 si svegli dalla sua 'illusione di leadership'"

15 Giugno 2026 18:30
ASIA

"Distrutti F-35 e F-15". L'Iran bombarda con missili balistici la base dei caccia USA

11102
NORD-AMERICA

Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

10490
CINA

Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense

10249
MEDITERRANEO

Non è questa la coresistenza

10063
NORD-AMERICA

Bufera al Tribeca Film Festival: attore e influencer ridono sul red carpet di stupri e violenze a Gaza

9563

Le esultanze de il Corriere per il “Supermissile Flamingo” (e i pruriti del PD)

9450
ASIA

Il Wall Street Journal ammette: la Corea del Nord è un successo economico

8933
NORD-AMERICA

Alberto Negri: "La Signora Meloni mi deve spiegare perché le sanzioni alla Russia o all'Iran vanno bene e ad Israele no?"

7965
RUSSIA

Lavrov: "La Germania dimostra di rimpiangere il suo passato nazista"

Obama si esprime sull'accordo tra Stati Uniti e Iran

RUSSIA

Consigliere di Putin ai paesi baltici: "Non tirate i baffi a un gatto dagli artigli nucleari"

MEDITERRANEO

Libano, scatta la denuncia all'ONU: "Israele usa diserbanti chimici vietati come mezzo di guerra"

ASIA

300 miliardi di dollari all'Iran per l'accordo sul nucleare? Le indiscrezioni del Financial Times

Segnalato il passaggio di petroliere e navi da carico iraniane attraverso il blocco navale statunitense

ASIA

"Totale sfiducia e vigilanza". L'esercito iraniano promette una risposta rapida a qualsiasi violazione dell'accordo con gli Usa

ASIA

Trump al G7: lo Stretto di Hormuz "sarà completamente aperto venerdì"

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet di Alessandro Bartoloni Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

  • 15 Giugno 2026 16:19
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli di Loretta Napoleoni Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli

Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli

  • 15 Giugno 2026 16:38
Intelligence USA conferma: i biolaboratori esistono e sono pericolosi di Fabrizio Verde Intelligence USA conferma: i biolaboratori esistono e sono pericolosi

Intelligence USA conferma: i biolaboratori esistono e sono pericolosi

  • 13 Giugno 2026 15:39
Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense di Giuseppe Masala Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense

Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense

  • 15 Giugno 2026 10:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Mondiali 2026: il calcio incontra l’IA   Una finestra aperta Mondiali 2026: il calcio incontra l’IA

Mondiali 2026: il calcio incontra l’IA

  • 08 Giugno 2026 11:30
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe? di Raffaella Milandri Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

  • 09 Giugno 2026 09:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus) di Paolo Desogus 2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

  • 02 Giugno 2026 11:00
Cuba-Venezuela. Il fucile, la penna e il dovere di non tradire: giugno, mese di esempi e rotture di Geraldina Colotti Cuba-Venezuela. Il fucile, la penna e il dovere di non tradire: giugno, mese di esempi e rotture

Cuba-Venezuela. Il fucile, la penna e il dovere di non tradire: giugno, mese di esempi e rotture

  • 14 Giugno 2026 14:04
Fulvio Grimaldi - Quinte Colonne dell’imperialismo. GLI AGITPROP DELLA DISSIDENZA. I casi Satrapi e Navalny Fulvio Grimaldi - Quinte Colonne dell’imperialismo. GLI AGITPROP DELLA DISSIDENZA. I casi Satrapi e Navalny

Fulvio Grimaldi - Quinte Colonne dell’imperialismo. GLI AGITPROP DELLA DISSIDENZA. I casi Satrapi e Navalny

  • 16 Giugno 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2" di Marinella Mondaini Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2"

Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2"

  • 15 Giugno 2026 07:00
La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze di Giuseppe Giannini La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

  • 13 Giugno 2026 18:30
Remigrazione e traditori della patria di Antonio Di Siena Remigrazione e traditori della patria

Remigrazione e traditori della patria

  • 16 Giugno 2026 12:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Salari fermi, sanità al collasso e giovani in fuga: il declino economico mascherato dalla propaganda di Michele Blanco Salari fermi, sanità al collasso e giovani in fuga: il declino economico mascherato dalla propaganda

Salari fermi, sanità al collasso e giovani in fuga: il declino economico mascherato dalla propaganda

  • 15 Giugno 2026 17:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti