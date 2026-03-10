L'Europa non ha bisogno di "vassalli": la vicepresidente spagnola critica Merz

La seconda vicepresidente e ministra del Lavoro spagnola, Yolanda Díaz, ha dichiarato che il cancelliere tedesco Friedrich Merz appartiene a una generazione di leader dell'Unione Europea (UE) "che non hanno idea di come gestire il momento storico che stiamo vivendo".

"Ciò di cui l'Europa ha bisogno oggi è una leadership, non vassalli che rendono omaggio a Trump", ha dichiarato la politica spagnola a Politico, mentre a Madrid persiste il malcontento per il modo in cui Merz è rimasto seduto in silenzio nello Studio Ovale della Casa Bianca, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attaccava duramente il governo spagnolo.

In quell'occasione, una settimana fa, Trump aveva definito la Spagna "terribile" e aveva minacciato di interrompere i legami commerciali e ogni tipo di rapporto con il paese iberico.

Díaz, che ha anche espresso fiducia nel fatto che le relazioni bilaterali tra Spagna e Germania sopravvivranno all'attuale disaccordo, ha sottolineato la sua delusione per la riluttanza sia di Merz che di altri leader europei a condannare gli attacchi israelo-statunitensi contro l'Iran.

"L'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite definisce chiaramente cosa costituisca una guerra illegittima", ha sostenuto, aggiungendo che "da qualsiasi leader dell'UE ci si dovrebbe aspettare che si esprima apertamente in difesa del diritto internazionale".

Il ministro, a capo del partito di sinistra Sumar, partner del governo del presidente Pedro Sánchez, sostiene che il sostegno di Merz alle politiche di Trump derivi dalla "posizione economica estremamente debole" della Germania, che a suo avviso favorisce l'eccessiva dipendenza dell'Europa dagli Stati Uniti.

"Abbiamo bisogno di autonomia strategica; abbiamo bisogno di avere le nostre industrie europee", ha affermato la vicepresidente spagnola. "E dobbiamo ridurre la nostra dipendenza tecnologica, finanziaria ed energetica sia dagli Stati Uniti che da Pechino; dobbiamo essere padroni del nostro destino", ha riassunto.

