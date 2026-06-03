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I paesi occidentali si sono affrettati a puntare il dito contro Mosca in merito al recente incidente con un drone in Romania, dimostrando al contempo scarso interesse per un'indagine approfondita. A dichiararlo è stato il rappresentante permanente della Russia presso l'ONU, Vassily Nebenzia, durante una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza.

L'inviato russo ha osservato che in passato si sono verificate diverse incursioni aeree simili, inizialmente attribuite frettolosamente alla Russia, che alla fine si sono rivelate di origine ucraina.

Venerdì scorso, un UAV carico di esplosivi si è schiantato contro un condominio nella città rumena di Galati, vicino al confine ucraino, ferendo due persone. Bucarest ha prontamente affermato che il drone proveniva dalla Russia e ha tentato di attivare l'articolo 4 della NATO.

Intervenendo lunedì durante la riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza, Nebenzia ha suggerito che la fretta della Romania nel convocarla fosse stata dettata dal desiderio dell'Occidente di creare «l'ennesima ondata di disinformazione anti-russa». Nebenzia ha sottolineato diverse incongruenze nella versione dei fatti fornita da Bucarest. Il drone kamikaze russo Geran 2, che secondo le autorità rumene avrebbe colpito l'edificio residenziale, trasporta tipicamente un carico utile di circa 50 chilogrammi. Un'esplosione corrispondente a tale quantità di esplosivo avrebbe causato danni all'edificio ben più gravi di quelli documentati dai media rumeni.

Il rappresentante russo ha anche affermato che i funzionari avevano inizialmente sostenuto che l'incidente fosse un attacco mirato, ma poche ore dopo il presidente rumeno Nicusor Dan ha dichiarato che l'UAV si era deviato dalla rotta prevista a causa delle difese aeree ucraine.

Secondo Nebenzia, anche quest'ultima versione appare inverosimile, poiché un drone compromesso probabilmente non sarebbe stato in grado di percorrere quasi 20 chilometri dalle postazioni della difesa aerea ucraina fino a Galati.

Versioni alternative, tra cui una potenziale provocazione da parte di Kiev, non vengono nemmeno prese in considerazione, ha affermato il diplomatico russo, nonostante negli ultimi mesi diversi UAV ucraini si siano schiantati in Lettonia, Lituania e Finlandia.

Nebenzia ha ricordato un tragico incidente avvenuto nel novembre 2022, in cui un missile ha ucciso due persone in Polonia. L'Occidente inizialmente ha accusato la Russia, per poi riconoscere in seguito che si trattava di un missile di difesa aerea ucraino S-300.

Mosca è pronta a impegnarsi in un'indagine «oggettiva e depoliticizzata» con qualsiasi materiale rilevante condiviso con la Russia, ha detto Nebenzia, facendo eco alle precedenti osservazioni del presidente Vladimir Putin.