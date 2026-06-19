Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

Maturità 2026, Franck Furedi e la furia iconoclasta della "sinistra radicale"

2126
Maturità 2026, Franck Furedi e la furia iconoclasta della "sinistra radicale"

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Andrea Zhok*

Ieri, a seguito della pubblicazione delle tracce delle tracce per i temi di maturità, si è scatenata la furia iconoclasta della cosiddetta "sinistra radicale".

Dapprima Christian Raimo si è prodotto in una stroncatura scoppiettante delle tracce scelte, accusando il ministero di aver "dichiarato guerra contro i ragazzi" (ehi Raimo, come andiamo con questo maschile plurale sovraesteso? Non ti funzionava il tasto asterisco?)

A breve giro di posta Sinistra Italiana ha ricicciato il post di Raimo, mettendolo in italiano, per dire esattamente le stesse cose.  Non ci provo neanche ad entrare nei dettagli della critica, perché - come sempre - non sono dettagli argomentativi, ma moti di ripulsa emozionale rivestiti da parole.  Un passaggio mi ha però colpito particolarmente, ed è quello in cui ci si inalbera contro il fatto stesso di aver citato in una traccia un libro del sociologo Frank Furedi. Per capire la drammaticità dell'accusa, per Raimo è come se in una traccia fossero comparse, cito: "una citazione di Charlie Kirk o un brano di un libro di Passaggio al bosco."

Notiamo il meccanismo.

Per Raimo (e per l'attuale intellighentsia "de sinistra") il problema non è mai il contenuto che viene proposto, ma la sua provenienza. Il contenuto è sempre indifferente, non viene valutato proprio, non fluisce nei circuiti neuronali ma incontra una diga preliminare. Ci sono autori, editori, persone che "non sono kosher", sono impure, fuori casta, cui non bisogna dare la chance di "corrompere i giovani" (la celebre accusa contro Socrate). 

Il rogo mentale dei libri come seconda natura.

Ecco, questo spiega benissimo molte cose, e su ciò voglio tornare in un'altra occasione.

Tuttavia, siccome, accidentalmente, mi è capitato di scrivere le prefazioni per ben due libri di Furedi, pubblicati in Italia, tra cui il citato "I confini contano", voglio riportare una piccola selezione della prefazione stessa al libro, a titolo di chiarimento delle molte sciocchezze che sono circolate nelle ultime 24 ore. - (Premetto che il passo estratto appartiene alla sezione dedicata ai confini territoriali, mentre la traccia del tema di maturità concerneva i confini soggettivi, specificamente quelli intergenerazionali.)

--------

"Il libro che Frank Furedi ha dedicato al significato assunto oggi dal tema dei “confini” rientra nel novero dei libri necessari. È un libro necessario in quanto, in un panorama di pubblicistica tutta rivolto in senso opposto, esamina processi che tutti abbiamo incontrato con disorientamento, quando non con schietto imbarazzo. Furedi fornisce una splendida rassegna della pervasività con cui nell’ultimo mezzo secolo il discredito ha coperto l’idea di confine, il suo senso simbolico e politico, e lo fa mostrando con sobrietà ed acribia la pervasività egemonica di questa delegittimazione. Guardando ai contributi intellettuali, spesso rinomati, che Furedi cita come illustri denigratori dell’idea di confine, non si può non rimanere colpiti dalla apparente trasversalità di quest’opinione che vede nei ‘confini’ una sorta di ‘significante immorale’, un concetto contaminato che evoca fantasmi tribali, ottusa brutalità, magari razzismo. Nella retorica contemporanea il “confine” si contrappone alla “apertura” come le tenebre alla luce nella religione di Zoroastro.

(...)

Uno dei maggiori pregi del testo di Furedi consiste nell’osservare come l’opera di demolizione dei “confini” non si limiti all’idea di confine geopolitico, nazionale, ma sia una forma di discredito concettuale che coinvolge l’idea di “confine” in sé. Ad essere minata è l’idea stessa che avere confini possa avere valore: gli unici confini buoni sono confini morti. Qui le formulazioni astratte della retorica trascolorano in visione metafisica. Nell’ultimo mezzo secolo, ci mostra Furedi, è emersa e si è consolidata una prospettiva che nutre sistematicamente associazioni positive per tutto ciò che “supera i limiti”, che “abbatte i muri”, che “scavalca i confini”, che “rompe i legami”, che “fluidifica le identità”, che “trasgredisce le regole”.

(...)

Le pagine di 'Why Borders Matter' sono una brillante descrizione di una società malata, la nostra, una società incapace di diagnosticare la propria malattia, di interpretarsi, di stabilire una qualunque rotta. Sul piano dell’inquadramento causale, tuttavia, l’esposizione si attesta su una certa indeterminatezza, e questo può esporre il testo al rischio di essere percepito come mero ‘lamento moralistico’, come ‘rimpianto conservatore’. Siccome l’autore è perfettamente consapevole che la soluzione ai processi dissolutivi che espone non sta in nessuna risposta autoritaria, reazionaria o moralistica, è un peccato che questo rischio interpretativo non venga fugato.

(...)

Il ‘confine’, che riguardi i confini individuali o quelli collettivi, le personalità o le comunità, è ciò che permette l’esistenza. Esistere è essere determinato, e i confini, nelle loro varie accezioni, sono ciò che determina (omnis determinatio est negatio): solo come esistenti determinati possiamo coltivare ciò che siamo, e che non abbiamo scelto di essere. Se vogliamo stigmatizzare come ingiusto ogni confine e limite, dobbiamo stigmatizzare ogni determinazione ed esistenza. (...)

A monte della tendenza a condannare questa adesione alla finitezza dei nostri percorsi umani sta una forma di malinteso universalismo della ragione. Il confine, qualunque confine, è sempre una dimensione relativa a ciò che sta fuori dal confine. In questo senso la coltivazione di ciò che sta all’interno del confine si può nutrire delle virtù di ciò che sta al di fuori di esso. Il presupposto perché tale acquisizione di virtù avvenga, tuttavia, è che entro altri confini, altri soggetti le abbiano coltivate, prendendosi cura della propria determinatezza, con le possibilità che le erano proprie. Qui per descrivere la spinta all’assimilazione del nuovo e del diverso si ricorre spesso a metafore come ‘fusione’, ‘mescolanza’, ‘contaminazione’. Ma sono metafore essenzialmente fuorvianti. Noi possiamo apprezzare un contributo culturale a noi estraneo in quanto in passato esso è stato oggetto di approfondimento e devozione da parte di altri. Ciò può avvenire per la coltivazione di una tecnica, un’arte, una lingua, un intero sistema di relazioni umane, di modi di vivere, abitare, alimentarsi. Se qualcuno ha approfondito la propria determinatezza, le proprie condizioni di esistenza, il risultato può assumere un valore universale, nel senso che può essere compreso anche da altri, può essere significativo anche per loro, che quell’approfondimento non avevano fatto. Ciò che cresce dentro i confini può valicarli: questo è un universalismo dotato di senso e capace di opporsi a bigottismi e chiusure provinciali. Ma il presupposto perché ciò accada è appunto che confini vi siano, che la circoscrizione del campo si dia, che scelte vengano fatte, che aspetti vengano privilegiati, ecc. La ‘diversità’ è un valore se significa comprensione e apprezzamento di qualcosa maturato separatamente. Possiamo ammirare la cultura tedesca, o greca, russa o britannica perché queste realtà hanno avuto modo di maturare approfondendo alcuni aspetti a scapito di altri, investigando e sperimentando la propria collocazione storica e geografica. Invece la prospettiva dell’abolizione dei confini, è una prospettiva che distrugge le capacità di gruppi sociali territoriali di coltivare ciò che gli è proprio, nei tempi storici necessari per ogni maturazione. Al suo posto viene alla luce un mercato di gadget, frammenti esotici, stilemi ‘internazionali’ a buon prezzo, apparenze prive di radicamento e di comoda fruizione. Lungi dall’essere una ‘apertura alla diversità’, questa è la direzione dell’ottuso appiattimento sulla più anonima e insignificante superficialità."

*Post Facebook del 19 giugno 2026

Andrea Zhok

Andrea Zhok

Professore di Filosofia Morale all'Università di Milano

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Memorandum Iran-Usa: cosa succede ora? (di Pepe Escobar)

Memorandum Iran-Usa: cosa succede ora? (di Pepe Escobar)

19 Giugno 2026 12:00
Venti di guerra europei raggiungono il continente nero: come la mano occidentale arriva sino al Mali

Venti di guerra europei raggiungono il continente nero: come la mano occidentale arriva sino al Mali

19 Giugno 2026 11:30
Iran e Medio Oriente: la pace è reale o è solo una tregua?

Iran e Medio Oriente: la pace è reale o è solo una tregua?

18 Giugno 2026 08:00
Mision Verdad - Come interpretare la realtà politica del Venezuela dopo il 3 gennaio?

Mision Verdad - Come interpretare la realtà politica del Venezuela dopo il 3 gennaio?

17 Giugno 2026 19:10
Ucraina, l'ombra del fronte: mentre Kiev chiede aiuti per la svolta, i russi avanzano a Konstantinovka

Ucraina, l'ombra del fronte: mentre Kiev chiede aiuti per la svolta, i russi avanzano a Konstantinovka

17 Giugno 2026 12:00
Israele: la guerra come surrogato delle elezioni

Israele: la guerra come surrogato delle elezioni

16 Giugno 2026 18:17
Pepe Escobar - Come l'Iran ha orchestrato la sua svolta verso un ordine multipolare

Pepe Escobar - Come l'Iran ha orchestrato la sua svolta verso un ordine multipolare

16 Giugno 2026 18:00
I nuovi vertici della sicurezza israeliana e l'incognita del Deep State: cosa sta per succedere

I nuovi vertici della sicurezza israeliana e l'incognita del Deep State: cosa sta per succedere

16 Giugno 2026 12:30
CINA

Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense

12963

La «lobby ebraica» ha ingannato Putin – Lukashenko

11507
RUSSIA

Consigliere di Putin ai paesi baltici: "Non tirate i baffi a un gatto dagli artigli nucleari"

11129
NORD-AMERICA

Alberto Negri: "La Signora Meloni mi deve spiegare perché le sanzioni alla Russia o all'Iran vanno bene e ad Israele no?"

9492

Obama si esprime sull'accordo tra Stati Uniti e Iran

8625
ASIA

Pepe Escobar - Come l'Iran ha orchestrato la sua svolta verso un ordine multipolare

8396

"Il vero obiettivo dei leader europei". L'articolo di Sergej Lavrov che Politico ha oggi censurato (ITA)

8065
NORD-AMERICA

Intelligence USA conferma: i biolaboratori esistono e sono pericolosi

7727
ASIA

Fine della guerra USA-Iran: Pezeshkian svela la "tabella di marcia" segreta per blindare l'accordo di Islamabad

ASIA

Hormuz riapre gratis per 60 giorni, ma a una condizione: il piano dell'Iran per garantire la sicurezza

EUROPA

"È la lavanderia dell’Occidente": l'attacco durissimo di Candace Owens scuote l'Ucraina e la cerchia di Zelensky

EUROPA

Dietrofront della Casa Bianca: Vance non parte per la Svizzera, rebus logistico dopo la firma con l'Iran

La Bulgaria minaccia il veto sul 21° pacchetto di sanzioni UE contro la Russia

MEDITERRANEO

Israele ha chiesto a Meta (e ottenuto) di censurare i post a sostegno dell'Iran (THE INTERCEPT)

EUROPA

Due paesi si oppongono all'adesione accelerata dell'Ucraina all'UE

NORD-AMERICA

USA: Vance lancia una forte minaccia militare contro il Messico

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet di Alessandro Bartoloni Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

  • 15 Giugno 2026 16:19
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli di Loretta Napoleoni Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli

Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli

  • 15 Giugno 2026 16:38
Intelligence USA conferma: i biolaboratori esistono e sono pericolosi di Fabrizio Verde Intelligence USA conferma: i biolaboratori esistono e sono pericolosi

Intelligence USA conferma: i biolaboratori esistono e sono pericolosi

  • 13 Giugno 2026 15:39
Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense di Giuseppe Masala Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense

Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense

  • 15 Giugno 2026 10:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Festival di Duanwu: sport, cultura e passione, un ponte che avvicina i popoli   Una finestra aperta Festival di Duanwu: sport, cultura e passione, un ponte che avvicina i popoli

Festival di Duanwu: sport, cultura e passione, un ponte che avvicina i popoli

  • 16 Giugno 2026 14:30
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe? di Raffaella Milandri Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

  • 09 Giugno 2026 09:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus) di Paolo Desogus 2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

  • 02 Giugno 2026 11:00
Cuba-Venezuela. Il fucile, la penna e il dovere di non tradire: giugno, mese di esempi e rotture di Geraldina Colotti Cuba-Venezuela. Il fucile, la penna e il dovere di non tradire: giugno, mese di esempi e rotture

Cuba-Venezuela. Il fucile, la penna e il dovere di non tradire: giugno, mese di esempi e rotture

  • 14 Giugno 2026 14:04
Fulvio Grimaldi - Quinte Colonne dell’imperialismo. GLI AGITPROP DELLA DISSIDENZA. I casi Satrapi e Navalny Fulvio Grimaldi - Quinte Colonne dell’imperialismo. GLI AGITPROP DELLA DISSIDENZA. I casi Satrapi e Navalny

Fulvio Grimaldi - Quinte Colonne dell’imperialismo. GLI AGITPROP DELLA DISSIDENZA. I casi Satrapi e Navalny

  • 16 Giugno 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2" di Marinella Mondaini Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2"

Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2"

  • 15 Giugno 2026 07:00
La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze di Giuseppe Giannini La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

  • 13 Giugno 2026 18:30
Remigrazione e traditori della patria di Antonio Di Siena Remigrazione e traditori della patria

Remigrazione e traditori della patria

  • 16 Giugno 2026 12:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Salari fermi, sanità al collasso e giovani in fuga: il declino economico mascherato dalla propaganda di Michele Blanco Salari fermi, sanità al collasso e giovani in fuga: il declino economico mascherato dalla propaganda

Salari fermi, sanità al collasso e giovani in fuga: il declino economico mascherato dalla propaganda

  • 15 Giugno 2026 17:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti