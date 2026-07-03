Mille giorni di genocidio e la fabbrica delle uccisioni



di Tawfiq Al-Ghussein e Rania Hammad



Sono 1000 giorni di sterminio. 1000 giorni di indifferenza. 1000 giorni di impunità.



Ciò che Gaza ha rivelato non è la ferocia di una guerra di annientamento, né un genocidio consumato sotto gli occhi del mondo. Ha rivelato qualcosa di ancora più inquietante: il sistema operativo delle guerre presenti e future. Guerre di conquista, di espulsione e di appropriazione della terra, rese accettabili da un linguaggio sterile, amministrativo, apparentemente tecnico.



La violenza non arriva più soltanto con il volto scoperto del massacro. E sono 1000 giorni che lo guardiamo. Arriva con nomi addolciti, quasi infantili, grotteschi proprio perché sembrano innocui. Lavender. The Gospel. Where's Daddy? Lavanda. Il Vangelo. Dov'è papà? Nomi che potrebbero appartenere a programmi educativi, a strumenti digitali, persino a favole per bambini. Invece indicano parti di un meccanismo di morte: sistemi di individuazione, classificazione e localizzazione di esseri umani da assassinare.



Palestinesi da assassinare. E da sterminare. Non come risposta difensiva, ma per l'espansionismo.



Questi strumenti descrivono uno degli sviluppi più inquietanti della guerra moderna e del modo di condurre un genocidio: la fusione tra intelligenza artificiale, sorveglianza totale, burocrazia militare e assassinio mirato. Usando ogni strumento possibile per raggiungere l'obiettivo dello sterminio.



Il sistema Lavender, ideato dallo Stato genocidario, non si sarebbe limitato ad aiutare nell'identificazione di obiettivi da eliminare. Li avrebbe prodotti su scala industriale. Il sistema avrebbe indicato fino a trentasettemila uomini palestinesi come potenziali bersagli, collegandoli per inferenza a gruppi militanti, organizzazioni armate o a presunte minacce alla sicurezza. Ma tutto senza prove, né dettagli. Solo accuse. Solo scuse. Il sistema avrebbe avuto un tasso di “accuratezza” attorno al novanta per cento. Ma quel numero, presentato come garanzia tecnica, contiene già la sua condanna morale: significa che circa una persona su dieci poteva essere segnalata per errore, e che quel margine veniva accettato prima ancora che fosse ordinato un solo attacco. E sempre tutto giustificato in nome della sicurezza, da uno Stato che ha apertamente dichiarato di voler sterminare la popolazione palestinese e svuotare la terra per colonizzarla.



L'essere umano veniva convertito in dato. Il dato in probabilità. La probabilità in scheda-obiettivo. La scheda-obiettivo in mandato di morte. Il palestinese non doveva essere dimostrato colpevole in alcun senso reale. Era colpevole per il fatto di essere palestinese. Bastava che un sistema lo avesse contrassegnato come uccidibile. Lui, con la sua famiglia, con chi gli stava attorno.



La revisione umana di venti secondi è il centro morale dello scandalo. Venti secondi non sono un giudizio. Non sono un vaglio giuridico. Non sono un'analisi di intelligence. Sono un atto amministrativo, una gestione delle uccisioni. Nella pratica, quella revisione poteva ridursi a verificare che la persona segnalata fosse di sesso maschile, partendo dal presupposto che difficilmente una donna potesse rappresentare una minaccia.



È così che l'atrocità si modernizza. Non sempre si presenta come caos. Si presenta come procedura. Non sempre appare come furia. Appare come meccanizzazione del flusso di lavoro. Non urla necessariamente il proprio intento. Lo organizza, lo mette in atto. E il genocidio viene giustificato e normalizzato. Sotto gli occhi del mondo, in piena vista.

Where's Daddy? rende questa logica ancora più crudele. L'obiettivo non veniva necessariamente seguito fino a un campo di battaglia, né a una postazione militare, né a uno scontro armato. Veniva seguito fino a casa. L'attacco veniva spesso programmato per il momento in cui era più probabile che l'uomo si trovasse nella propria abitazione. La casa, il luogo dove dormono i bambini e dove la vita civile dovrebbe essere più protetta, diventava il punto di attacco privilegiato, proprio perché lì il corpo era più facile da localizzare. L'assassinio di un essere umano, un uomo, diventava l'uccisione di un'intera famiglia. Di migliaia di familiari.



In questa logica, l'abitazione non è più un luogo civile. Diventa un'estensione del bersaglio. La famiglia non è più ciò che dovrebbe limitare l'attacco. Diventa parte del costo previsto. Voluto. Intenzionale.



Le case venivano colpite dopo che l'obiettivo se n'era già andato, uccidendone i familiari al suo posto. Anche i telefoni che passavano da una persona all'altra, un figlio, un fratello, un vicino, diventavano strumenti utili, e il sistema seguiva il dispositivo più che l'essere umano.



Questa non è la nebbia della guerra. La nebbia evoca confusione, panico, errore tragico. Qui, invece, esiste una fabbrica delle uccisioni e una sequenza: sorveglianza, sospetto, classificazione, approvazione, attacco, macerie. Genocidio. Una catena di montaggio che conduce dalla banca dati alle vittime. E sono 1000 giorni che contiamo le vittime.



Il linguaggio dei “danni collaterali” è sempre stato uno strumento di riciclaggio morale. A Gaza, però, ha assunto una forma più fredda, più contabile, più amministrativa. Mostruosa. I morti venivano contati ancora prima di essere ammazzati. Per un presunto “militante” poteva essere autorizzata l'uccisione di quindici o venti civili. In alcuni momenti, quella soglia sarebbe scesa a cinque. Per presunti “comandanti di rango più alto” il numero accettabile poteva essere molto superiore, oltre il centinaio e forse anche di più. Ma questo lo raccontano gli stessi carnefici, quelli che dichiarano da oltre cento anni, e non da mille giorni, che lo scopo sarebbe quello di eliminare il popolo palestinese nativo della Palestina, per rubare tutta la terra e rimpiazzarla con i coloni.



Non erano stime nate nel caos di un bombardamento. Non oggi, né ieri, né un anno fa, né un decennio fa, ma un secolo fa. Era tutto da sempre calcolato.



Da mille giorni le uccisioni erano soglie fissate in anticipo. Il bambino sotto le macerie non era un errore esterno al sistema. L'uccisione dei bambini non avveniva per caso: era calcolata. Erano, sono, uccisioni mirate. Documentato e convalidato tutto questo. Dunque mille giorni di bombardamenti e attacchi, e centinaia di migliaia di uccisi e feriti, non erano e non sono una risposta a un evento, ma un calcolo deliberato. Il maggior numero di vittime volevano, e questo hanno ottenuto. Lo hanno giustificato come risposta a un evento, cancellando cento anni di violenza coloniale subita dai palestinesi. La fabbrica delle uccisioni ha solamente modernizzato il sistema. Ed era tattica del sistema assorbire quelle uccisioni. Dopo 1000 giorni di uccisioni di civili, nessuno lo deve negare.



L'economia della morte andava oltre la contabilità dei corpi. Il sistema pesa il prezzo di una bomba contro la vita di una famiglia, e conclude che la famiglia costa meno. Questo è il loro calcolo.



L'esercito israeliano ha respinto queste ricostruzioni, sostenendo che si tratta soltanto di strumenti di supporto alle decisioni, che gli analisti conducono valutazioni individuali, che i sistemi non sostituiscono il giudizio umano, e che gli attacchi non vengono approvati quando il danno previsto per i civili è eccessivo. Ma questa smentita è falsa, e non dissolve l'architettura. La rende visibile. Una revisione di venti secondi, soglie di vittime preautorizzate e classificazioni statistiche non sono l'opposto della valutazione individuale. Sono la riduzione della valutazione individuale a rituale burocratico dello sterminio di massa. Un genocidio.



Un sistema che genera obiettivi con questa velocità, che collega le persone alle loro case e mette in conto in anticipo la morte dei civili, non si limita a sostenere una decisione. La predispone. La accelera. Poi lascia a un essere umano il compito di firmarla e di uccidere civili.



Il pericolo non è semplicemente che le macchine abbiano sostituito gli esseri umani. Il pericolo è che gli esseri umani abbiano accettato l'universo morale della macchina da guerra e normalizzato un genocidio.



Ecco perché Gaza non è soltanto una scena del crimine. È un prototipo.



Gli apparati militari di tutto il mondo studieranno ciò che qui è stato fatto. Studieranno la velocità di generazione degli obiettivi, l'integrazione della sorveglianza, la compressione della revisione umana, la conservazione della forma giuridica anche quando la sostanza morale è già crollata. Impareranno che uno Stato può uccidere su larga scala, mantenere l'apparenza della procedura, parlare il linguaggio della precisione, invocare la sicurezza, e lasciare intere famiglie sepolte sotto il cemento. Dopo 1000 giorni, questo Stato non è ancora stato sanzionato né fermato.



Il precedente è catastrofico. Se tutto questo diventa normale, le guerre future non avranno bisogno di insegnare ai soldati a odiare. Avranno bisogno soltanto di sistemi per classificare, ufficiali per approvare, avvocati per razionalizzare, e opinioni pubbliche addestrate a voltarsi dall'altra parte.



Gaza ha messo a nudo il futuro che si prepara per tutti noi: una guerra più rapida del diritto, più automatizzata della coscienza, più documentata che mai, e proprio per questo più facile da negare. I nomi cambieranno. Il software verrà rinominato. I briefing parleranno di intelligenza artificiale responsabile e di necessità operativa. Ma la lezione rimarrà.



Un'intera popolazione è stata posta sotto sorveglianza permanente. Le macchine hanno prodotto gli obiettivi. Gli esseri umani li hanno approvati in pochi secondi. Le case sono state colpite. Le famiglie sono scomparse. Il mondo ha discusso di terminologia. Mentre si consumava un genocidio.

Questa è la fabbrica delle uccisioni.