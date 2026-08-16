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L’asse Mosca – Pechino risponde all’Impero nei fronti del Pacifico

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L’asse Mosca – Pechino risponde all’Impero nei fronti del Pacifico

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di Alex Marsaglia

 

La Terza Guerra Mondiale a pezzi, che non è altro che il conflitto imperialista in estensione verso le formazioni sociali che non si sono ancora assoggettate al totalitarismo neoliberista che domina l’Occidente, sta saldando i suoi fronti riscaldandosi anche sul Pacifico. Abbiamo visto nei mesi scorsi la fredda accoglienza riservata al Presidente americano in visita a Pechino, dopo aver promosso una politica di guerra commerciale ed economica sempre più aggressiva. Ma a preoccupare, in Europa come in Asia, è il crescente militarismo degli alleati statunitensi. Il Giappone è spinto al riarmo al punto da mettere in discussione i “Tre principi non nucleari”, sta destabilizzando le relazioni internazionali create nel Pacifico dopo la Seconda Guerra Mondiale e viene chiaramente percepito dall’asse Mosca-Pechino come una minaccia dalla quale tutelarsi saldando sempre di più l’alleanza. Così nel mese di Luglio Russia e Cina hanno accelerato il passo, avviando un’esercitazione navale congiunta in cui le marine dei due Paesi hanno stabilito delle rotte di pattugliamento nella parte occidentale e settentrionale del Pacifico, proprio per arginare le mire imperialiste e colonialiste dei kamikaze locali pronti ad essere scagliati dall’Impero contro i loro confini legittimi.

Il crescendo delle tensioni nelle ultime settimane è però stato notevole, quasi esponenziale. La NATO stessa, sconfinando dai propri ambiti geografici di competenza ha direttamente chiamato in causa la Cina, accusandola di essere “un facilitatore decisivo della guerra in Ucraina”. La Cina, dal canto suo, nella prosecuzione dei piani di innovazione tecnologica dell’apparato militare ha testato un missile balistico a capacità nucleare, come già fatto in precedenza nel 2024 e per questo è stata nemmeno tanto indirettamente attaccata dalle organizzazioni internazionali filo-occidentali per aver “minato la pace nell’area”. La dichiarazione congiunta della Conferenza per il Disarmo dell’11 Agosto (https://geneva.usmission.gov/2026/08/11/joint-statement-on-notifications-of-ballistic-missile-launches/), firmata anche dall’Italia, ha condannato tali test missilistici innescando la risposta piccata della Repubblica Popolare.

Il portavoce del Ministero degli Esteri Guo Jiakun ha risposto rilevando che la dichiarazione congiunta che invocava il Codice di condotta dell’Aia e alludeva al test missilistico cinese “è stata motivata esclusivamente da ragioni politiche”, mettendo a nudo l’utilizzo strumentale delle organizzazioni internazionali fatto dall’Occidente, aggiungendo che “la Cina esorta i paesi interessati a smettere di abusare dei meccanismi multilaterali di controllo degli armamenti”. Il riferimento al “doppio standard” è poi immancabile, visto che Stati come l’Ucraina non solo sono liberi di armarsi, ma vengono armati dall’Occidente stesso per offendere ben più che per difendersi. E così viene fatto anche sul fronte del Pacifico, dove le esercitazioni con i sudditi dell’Impero si svolgono regolarmente: della primavera scorsa quella congiunta tra Stati Uniti e Giappone e i piani di riarmo proseguono spediti in Giappone, Corea del Sud e Taiwan. Quest’ultimo lo scorso Maggio ha approvato un piano di spesa di oltre 25 miliardi di dollari, di cui oltre 11 miliardi solo in acquisti di armamenti statunitensi. Mentre la Corea del Sud, dei tre, è il Paese con la maggior spesa militare e sta svolgendo in questi giorni un’esercitazione congiunta con gli Stati Uniti.

Viceversa, se la Cina e la Russia osano promuovere esercitazioni militari congiunte, come hanno fatto in maniera sempre più continuativa negli ultimi anni e svolgono test missilistici, vengono immediatamente riprese da queste cosiddette organizzazioni internazionali che con le loro strutture ramificate monitorano la situazione all’unico fine di mantenere lo status quo occidentale e promuovere gli interessi dell’imperialismo americano nell’area.

La Russia e la Cina alleate nel fronteggiare l’imperialismo espansionista statunitense, stanno poi procedendo in concerto sul fronte del Pacifico, smascherando tutte le manipolazioni del caso. Così nelle stesse ore in cui la Cina rispondeva alla Conferenza per il Disarmo, il Presidente Putin si è recato in visita alla flotta, accogliendo la dettagliata relazione del comandante Viktor Liina che ha stabilito come l’offensiva espansionistica dell’imperialismo sia in pieno dispiegamento a livello globale: “le forze della NATO sono coinvolte nella politica regionale dell’area del Pacifico e la situazione si sta complicando”, inoltre nella zona “si stanno formando nuove alleanze ostili, che sono elementi della NATO, ma sotto una diversa veste”. Insomma, l’imperialismo ha attivato i proxy ed è pronto ad utilizzare i propri sudditi per scagliarli contro l’asse Mosca-Pechino. La prontezza e la piena operatività della flotta russa sul Pacifico, che come ha spiegato il comandante Liina “ha condotto un’analisi dettagliata del traffico marittimo nell’area” è però un’ottima notizia, poiché come ha annunciato il 12 Agosto Putin: “La Russia risponderà in modo speculare ai tentativi dei paesi occidentali di sequestrare navi mercantili russe”, chiarendo che “i tentativi di alcuni stati di limitare la navigazione delle navi russe sono pirateria e rapina”. Questo significa che, in assenza di organizzazioni internazionali in grado di far rispettare i più basilari principi del diritto marittimo, la Russia agirà “in modo speculare” e lo farà laddove farà più male, cioè nel Pacifico. La crisi dello Stretto di Hormuz ha infatti colpito maggiormente le ex “Tigri asiatiche” fortemente dipendenti dal petrolio e dal gas mediorientale, le quali si trovano ora aggrappate agli approvvigionamenti che giungono proprio dagli Stati Uniti. Come ha ribadito il Vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitrij Medvedev, chiosando l’annuncio di Putin: “adottando un approccio simmetrico, la Russia ha il diritto di attaccare qualsiasi nave mercantile di paesi nemici, sia nelle nostre acque che in quelle internazionali”. Lo scontro indiretto tra superpotenze passerà ad un livello successivo, in cui non vi sarà ancora lo scontro diretto tra eserciti, ma giungerà allo scontro diretto tra eserciti e beni, merci ed interessi delle superpotenze che dunque si scambieranno colpi diretti potenzialmente in tutto il globo senza riserva alcuna. Difficilmente la Russia sarebbe stata a guardare a lungo mentre veniva attaccata ormai quotidianamente sul proprio territorio e in tutto il globo e questo annuncio è prodromico alla risposta globale che attuerà. In tutto questo il diritto internazionale resta all’angolo come longa manus degli interessi occidentali, un regolatore impotente. La Repubblica Popolare cinese, da par suo, ha già chiarito i conti in merito al disarmo promosso dalle organizzazioni internazionali, avendo avuto l’esempio storico dell’Unione Sovietica in cui questo ha operato a senso unico.

Alex Marsaglia

Alex Marsaglia

Nato a Torino il 2 maggio 1989, assiste impotente per evidenti motivi anagrafici al crollo del Muro di Berlino. Laureato in Scienze politiche con una tesi sulla rivista Rinascita e sulla via italiana al socialismo, si specializza in Scienze del Governo con una tesi sulle nuove teorie dell’imperialismo discussa con il prof. Angelo d’Orsi. Redattore de Il Becco di Firenze fino al 2021. Collabora per un breve periodo alla rivista Historia Magistra. Idealmente vicino al marxismo e al gramscianesimo. Per una risposta sovranista, antimperialista e anticolonialista in Italia e nel mondo intero. 

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