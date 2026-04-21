"Gli Usa e Israele la guerra l'hanno persa: a Islamabad è l'Iran che detta le condizioni". Intervista a Gianandrea Gaiani

Loretta Napoleoni - "Una storia in diretta", 21 aprile 2026

"La guerra gli Stati Uniti e Israele l'hanno persa e a Islamabad è Teheran a dettare le condizioni ad un occidente in crisi"

VEDI L'INTERVISTA DE L'AD A GIANANDREA GAIANI, DIRETTORE DI ANALISI DIFESA:

In questa intervista esclusiva de l'AntiDiplomatico, Gianandrea Gaiani analizza il radicale mutamento nei rapporti di forza tra Iran e Stati Uniti. Mentre i media mainstream faticano a interpretare il fallimento dei recenti colloqui, emerge una realtà geopolitica ribaltata: non sono più gli USA a dettare le regole attraverso le sanzioni, ma è Teheran a imporre le proprie condizioni a un Occidente in profonda crisi d'identità e di risorse. Dal controllo strategico dello Stretto di Hormuz al consolidamento dell'asse con le potenze eurasiatiche, l'Iran si muove con una postura di forza che mette a nudo la fragilità della strategia americana nel Medio Oriente. Gaiani, direttore di Analisi Difesa, smonta la propaganda occidentale fornendo dati e retroscena su una partita che minaccia di ridisegnare gli equilibri energetici e militari globali. Un'analisi necessaria per capire se siamo davvero al tramonto dell'egemonia di Washington nella regione e quali saranno le conseguenze dirette per l'Europa e per l'Italia.

Loretta Napoleoni *Economista di fama internazionale. Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge e nel 2009 è stata invitata come relatrice alla Ted Conference sui temi del terrorismo. Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale su terrorismo e democrazia organizzata dal Club de Madrid. Autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo SPA, Economia Canaglia e Maonomics, tradotto in 18 lingue, incluso l’arabo ed il cinese; ISIS, lo stato del terrore, uscito in 20 nazioni. L’ultimo si intitola Technocapitalism