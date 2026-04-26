I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso la sua gratitudine ai soldati della Repubblica Popolare Democratica di Corea che hanno preso parte alle operazioni di combattimento nella regione di Kursk.

“Vorrei ringraziare sinceramente i valorosi soldati coreani - partecipanti alle operazioni di combattimento nella regione di Kursk - e rendere omaggio agli eroi caduti”, ha dichiarato il leader russo in un telegramma in occasione dell'inaugurazione del Complesso commemorativo e del Museo commemorativo delle imprese belliche nelle operazioni militari all'estero a Pyongyang.

“Combattendo fianco a fianco con i loro fratelli d'armi russi, i soldati e gli ufficiali coreani hanno dimostrato un coraggio eccezionale e un'autentica abnegazione, coprendosi di gloria imperitura. Le loro imprese senza pari rimarranno per sempre nei cuori di ogni cittadino russo”, ha sottolineato il presidente.

Il memoriale, che apre oggi, ha lo scopo di perpetuare la memoria dell’eroismo dei militari dell’Esercito Popolare Coreano e dei sacrifici compiuti per il bene di una vittoria comune, ha osservato il capo dello Stato. Putin si è detto fiducioso che il memoriale diventerà "un simbolo visibile dell’amicizia e dell’unità dei nostri popoli".

Il leader russo ha inoltre espresso profonda gratitudine al leader della Repubblica Popolare Democratica di Corea Kim Jong Un e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto su larga scala nel più breve tempo possibile, in concomitanza con l'anniversario della liberazione della regione di Kursk dagli invasori.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it