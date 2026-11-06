Paraguay: il "Milei paraguaiano" trascinato fuori dal Congresso (VIDEO)
Nel corso delle imponenti proteste da parte dei correntisti colpiti dal crollo di Ueno Bank ad Asunción, il politico neoliberisata di estrema destra ed ex candidato alla presidenza paraguaiano, Paraguayo "Payo" Cubas - noto popolarmente come il "Milei paraguaiano" - è stato contestato, fischiato, aggredito e allontanato a forza dai manifestanti inferociti.
L'episodio si inserisce in un contesto in cui la Banca Centrale del Paraguay (BCP) ha disposto la chiusura di Ueno Bank e il blocco dei suoi fondi, a seguito di un grave deterioramento della solvibilità dell'istituto; una decisione che ha lasciato quasi tre milioni di clienti intrappolati in una sorta di "blocco" finanziario.
Il crollo della banca ha inoltre innescato una crisi politica per il Presidente della Repubblica, Santiago Peña, il quale è stato costretto a dimettersi a causa dei suoi legami d'affari, di lunga data, con il gruppo di azionisti dell'istituto.
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