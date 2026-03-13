Pensare all'impensabile: il grande piano dell'Iran per porre fine alla presenza statunitense in Medio Oriente

di Michael Hudson - Global Research

L'Iran e Donald Trump hanno entrambi spiegato perché il fallimento nel combattere fino in fondo la guerra in corso porterebbe semplicemente a una nuova serie di attacchi reciproci. Trump ha annunciato il 6 marzo che "non ci sarà alcun accordo con l'Iran se non la resa incondizionata", e ha annunciato che dovrà avere voce in capitolo nella nomina o almeno nell'approvazione del nuovo leader iraniano, come ha appena fatto in Venezuela.

“Se l’esercito americano deve sconfiggerlo completamente e provocare un cambio di regime, altrimenti “si passa attraverso questo, e poi tra cinque anni ci si rende conto di aver messo qualcuno che non è migliore”. Ci vorrà almeno altrettanto tempo perché l’America sostituisca le armi che sono state esaurite, ricostruisca il suo radar e le installazioni correlate e organizzi una nuova guerra.

Anche i funzionari iraniani riconoscono che gli attacchi statunitensi continueranno a ripetersi finché gli Stati Uniti non saranno cacciati dal Medio Oriente. Dopo aver concordato un cessate il fuoco lo scorso giugno, invece di insistere sul proprio vantaggio quando le difese antimissile israeliane e statunitensi nella regione erano esaurite, l'Iran si è reso conto che la guerra riprenderà non appena gli Stati Uniti saranno in grado di riarmare i propri alleati e le basi militari per rinnovare quella che entrambe le parti riconoscono essere una lotta per una sorta di soluzione finale.

La guerra iniziata il 28 febbraio può essere realisticamente considerata l'inizio ufficiale della Terza guerra mondiale, perché ciò che è in discussione sono le condizioni alle quali il mondo intero potrà acquistare petrolio e gas .

Possono acquistare questa energia dagli esportatori in valute diverse dal dollaro, guidati da Russia e Iran (e, fino a poco tempo fa, dal Venezuela)? L'attuale pretesa degli Stati Uniti di controllare il commercio internazionale di petrolio imporrà ai paesi esportatori di fissare il prezzo in dollari e, di conseguenza, di riciclare i proventi delle esportazioni e i risparmi nazionali in investimenti in titoli di Stato, obbligazioni e azioni statunitensi?

Questo riciclaggio di petrodollari è stato alla base della finanziarizzazione e della militarizzazione del commercio mondiale di petrolio da parte degli Stati Uniti, nonché della sua strategia imperialista di isolare i paesi che si oppongono all'adesione all'ordine basato sul potere degli Stati Uniti (nessuna regola reale, ma semplicemente richieste ad hoc degli Stati Uniti). Quindi, la questione non è solo la presenza militare statunitense in Medio Oriente, insieme ai suoi due eserciti per procura, Israele e i jihadisti dell'ISIS/al Qaeda. E la pretesa di Stati Uniti e Israele che si tratti del possesso di armi atomiche di distruzione di massa da parte dell'Iran è un'accusa fittizia quanto quella mossa all'Iraq nel 2003. La questione è la fine delle alleanze economiche del Medio Oriente con gli Stati Uniti e se i proventi delle esportazioni di petrolio continueranno a essere accumulati in dollari come sostegno della bilancia dei pagamenti statunitense per contribuire a finanziare le sue basi militari in tutto il mondo.

L'Iran ha annunciato che combatterà fino al raggiungimento di tre obiettivi per prevenire future guerre. Primo fra tutti, il ritiro degli Stati Uniti da tutte le loro basi militari in Medio Oriente. L'Iran ha già distrutto la spina dorsale dei sistemi di allarme radar e delle postazioni di difesa antiaerea e missilistica in Giordania, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Bahrein, impedendo loro di guidare attacchi missilistici statunitensi o israeliani o di attaccare l'Iran. I paesi arabi che ospitano basi o installazioni statunitensi saranno bombardati se non verranno abbandonati.

Le due successive richieste iraniane sembrano di così vasta portata da sembrare impensabili per l'Occidente. I paesi arabi dell'OPEC devono porre fine ai loro stretti legami economici con gli Stati Uniti, a partire dai data center statunitensi gestiti da Amazon, Microsoft e Google. E non solo devono smettere di fissare il prezzo del loro petrolio e gas in dollari statunitensi, ma devono anche disinvestire dalle loro attuali riserve in petrodollari, ovvero dagli investimenti statunitensi che hanno sovvenzionato la bilancia dei pagamenti statunitense sin dagli accordi del 1974, stipulati per ottenere dagli Stati Uniti il ??permesso di quadruplicare i prezzi delle esportazioni di petrolio.

Queste tre richieste porrebbero fine al potere economico degli Stati Uniti sui paesi dell'OPEC e, di conseguenza, sul commercio mondiale di petrolio. Il risultato sarebbe la dedollarizzazione del commercio mondiale di petrolio e il suo riorientamento verso l'Asia e i paesi della maggioranza globale. E il piano dell'Iran comporta non solo una sconfitta militare ed economica per gli Stati Uniti, ma anche la fine del carattere politico delle monarchie clienti del Vicino Oriente e delle loro relazioni con i cittadini sciiti.

Fase 1: cacciare gli Stati Uniti dalle loro basi militari in Medio Oriente

Il parlamento iracheno ha continuato a chiedere alle forze statunitensi di lasciare il Paese e di smettere di rubare il petrolio (di cui la maggior parte è destinata a Israele). Ha appena approvato una legge che impone nuovamente alle forze americane di lasciare il Paese. Incontrando lunedì scorso (2 marzo) a Teheran il consigliere senior del ministro degli Interni iracheno e la delegazione militare che lo accompagnava, il generale di brigata iraniano Ali Abdollahi ha ribadito la richiesta che l'Iran avanza da cinque anni, da quando Donald Trump ha chiuso la sua prima amministrazione il 3 gennaio 2020, ordinando l'assassinio a tradimento dei due principali negoziatori antiterrorismo iraniani e iracheni, Qassem Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandis, che cercavano di evitare una guerra totale. Vedendo che Trump sta ora proseguendo la stessa politica, il comandante iraniano ha dichiarato: "L'espulsione degli Stati Uniti è il passo più importante verso il ripristino della sicurezza e della stabilità nella regione".

Ma tutti i regni arabi ospitano basi militari statunitensi. L'Iran ha annunciato che qualsiasi paese che consenta ad aerei o altre forze militari statunitensi di utilizzare queste basi rischierà un attacco immediato per distruggerle. Kuwait, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti sono già stati attaccati, spingendo l'Arabia Saudita a promettere all'Iran di non permettere alle forze armate statunitensi di utilizzare il suo territorio per parte della sua guerra.

La Spagna ha vietato agli Stati Uniti di utilizzare i suoi aeroporti per sostenere la guerra contro l'Iran. Ma quando il Primo Ministro Pedro Sánchez ha proibito agli Stati Uniti di utilizzarli, il Presidente Trump ha sottolineato in una conferenza stampa nello Studio Ovale che non c'era nulla che la Spagna potesse realmente fare per impedire all'aeronautica militare statunitense di utilizzare le basi di Rota e Morón nel sud della Spagna, che gli Stati Uniti e la Spagna condividono, ma che rimangono sotto il comando spagnolo. "E ora la Spagna ha effettivamente detto che non possiamo usare le loro basi. E va bene, non vogliamo farlo. Potremmo usare la base se vogliamo. Potremmo semplicemente volare lì e usarla, nessuno ci dirà di non usarla." Dopotutto, cosa farebbe la Spagna per impedirlo? Abbattere l'aereo statunitense?

Questo è il problema che si trovano ad affrontare le monarchie arabe se cercano di negare agli Stati Uniti l’accesso alle proprie basi e al proprio spazio aereo per combattere l’Iran. Cosa possono fare?

O, più precisamente, cosa potrebbero essere disposti a fare? L'Iran insiste affinché il Qatar, le Repubbliche Arabe Unite, il Bahrein, il Kuwait, l'Arabia Saudita, la Giordania e altre monarchie del Vicino Oriente chiudano tutte le basi militari statunitensi nei loro regni e impediscano agli Stati Uniti di utilizzare il loro spazio aereo e i loro aeroporti, come condizione per non bombardarli ed estendere la guerra agli stessi regimi monarchici.

Il rifiuto – o l'incapacità di impedire agli Stati Uniti di utilizzare basi nei loro paesi – porterà l'Iran a imporre un cambio di regime. Ciò sarebbe più facile in paesi in cui i palestinesi rappresentano una quota significativa della forza lavoro, come la Giordania. L'Iran ha chiesto alle popolazioni sciite in Giordania e in altri paesi del Vicino Oriente di rovesciare le loro monarchie per sottrarsi al controllo statunitense. Si vocifera che il re del Bahrein abbia lasciato il paese.

Fase 2: Interrompere i legami commerciali e finanziari del Medio Oriente con gli Stati Uniti

Le monarchie arabe sono sottoposte a ulteriori pressioni per soddisfare la richiesta finale dell'Iran di separare le proprie economie da quella degli Stati Uniti. Dal 1974, hanno legato le loro economie agli Stati Uniti. Più di recente, Bahrein, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita hanno cercato di utilizzare le proprie risorse energetiche per attrarre data center informatici, tra cui Starlink e altri sistemi associati al cambio di regime e agli attacchi militari statunitensi contro l'Iran.

Opponendosi ai piani degli Stati Uniti di integrare strettamente i suoi settori non petroliferi con l'OPEC araba del Medio Oriente, l'Iran ha annunciato che queste installazioni sono "obiettivi legittimi" per il suo tentativo di espellere l'America dalla regione. Un responsabile del cloud computing ha suggerito che l'attacco AWS dell'Iran al data center di Amazon fosse mirato perché serviva a esigenze militari, così come Starlink (che gli Emirati Arabi Uniti sono interessati a finanziare) è stato utilizzato a febbraio nel tentativo degli Stati Uniti di mobilitare manifestazioni contro il governo iraniano.

Fase 3: Porre fine al riciclo delle esportazioni di petrolio dell'OPEC in riserve di dollari statunitensi

La richiesta iraniana più radicale è stata quella di dedollarizzare le proprie economie da parte dei vicini arabi. Questa è la chiave per impedire alle aziende statunitensi di dominare le loro economie e, di conseguenza, i loro governi. Un funzionario iraniano ha dichiarato alla CNN che l'Iran ha accusato le aziende che acquistano debito pubblico statunitense e investono in titoli del Tesoro di essere complici nella guerra contro se stesso, perché le vede come finanziatrici di questa guerra. "Teheran considera queste aziende e i loro dirigenti nella regione come obiettivi legittimi. Questi individui sono avvertiti di dichiarare il ritiro dei loro capitali il prima possibile."

Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Qatar stanno effettivamente discutendo di ritirarsi dagli investimenti statunitensi e di altri paesi, poiché il blocco di Hormuz da parte dell'Iran li ha costretti a interrompere la produzione di petrolio e GNL, ora che la loro capacità di stoccaggio è piena. I loro proventi da energia, trasporti marittimi e turismo si sono interrotti. Gli Stati del Golfo si incontreranno domenica 8 marzo per discutere di come ritirare i loro 2.000 miliardi di dollari in investimenti in dollari statunitensi (principalmente dall'Arabia Saudita). La minaccia è che questo sia un primo passo verso la diversificazione degli investimenti dell'OPEC al di fuori del dollaro statunitense.

In concomitanza con la resa delle basi militari statunitensi in Medio Oriente, tale sganciamento dal dollaro ridurrebbe notevolmente il controllo statunitense sul petrolio mediorientale. Porrebbe fine alla capacità degli Stati Uniti di utilizzare questo commercio petrolifero come un collo di bottiglia per costringere altri Paesi ad aderire all'ordine di Trump basato sul principio "America First" (un suo capriccio, privo di regole chiare).

Per le monarchie stesse, i cambiamenti richiesti dall'Iran per porre fine alla guerra degli Stati Uniti per il controllo del Medio Oriente potrebbero avere un effetto simile a quello delle conseguenze della Prima Guerra Mondiale che pose fine all'epoca delle monarchie europee. In questo caso, potrebbero portare alla fine dei regimi monarchici in molti dei paesi le cui economie e alleanze politiche si sono basate sull'alleanza con gli Stati Uniti.

Per cominciare, la pressione è ora rivolta ad Arabia Saudita, Qatar, Egitto, Giordania, Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti, che hanno accettato di unirsi al Consiglio per la Pace di Trump. L'Indonesia, con la più grande popolazione islamica al mondo, ha appena ritirato la sua offerta di fornire 8000 soldati per il suo "piano di pace" per Gaza, e l'Iran sta facendo pressione sulle monarchie arabe affinché seguano l'esempio ritirandosi per protestare contro la politica statunitense.

Lo faranno? E arriveranno al punto di impedire agli Stati Uniti di accedere alle basi sul loro territorio? Se cercheranno di evitare di offendere gli Stati Uniti, si esporranno alle accuse iraniane di non opporsi realmente alla guerra. Ma se accetteranno la richiesta dell'Iran, correranno il rischio che gli Stati Uniti possano semplicemente sequestrare o quantomeno congelare le loro riserve in dollari per costringerli a cambiare idea.

L'Iran sta esercitando pressioni sulle monarchie arabe più vicine agli Stati Uniti. Negli ultimi giorni ha attaccato due depositi di petrolio sauditi e un drone ha colpito un impianto di desalinizzazione in Bahrein in risposta a un attacco lanciato dal territorio bahreinitario contro l'impianto di desalinizzazione iraniano sull'isola di Qeshm. La maggior parte dei regni arabi dipende dalla desalinizzazione in misura molto maggiore, con l'Arabia Saudita al 70% e il Bahrein al 60%. Questo rende l'attacco del Bahrein simile alla follia di combattere con i mattoni mentre si vive in una casa di vetro.

Effetti collaterali dell'obiettivo dell'Iran di cacciare gli Stati Uniti dal Medio Oriente

L'Iran intensificherà le ostilità man mano che Israele e gli Stati Uniti esauriranno le loro scorte di sistemi di difesa antiaerea e missilistica, il che consentirà all'Iran di lanciare un attacco su vasta scala, a differenza di quanto accaduto lo scorso giugno con l'accordo di cessate il fuoco. Inizierà a utilizzare i suoi missili più sofisticati per attaccare Israele e altri gruppi filo-americani.

Non c'è più spazio per la produzione petrolifera araba aggiuntiva ora che l'Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz a tutti tranne che alle proprie navi, la maggior parte delle quali trasporta petrolio destinato alla Cina. I serbatoi di stoccaggio sono pieni, senza spazio per salvare la nuova produzione, che è stata quindi costretta a fermarsi. E per quanto riguarda il gas naturale liquefatto, esportato principalmente dal Qatar, i suoi impianti di GNL sono stati bombardati. Dovranno essere ricostruiti, il che richiederà due settimane più altrettanti giorni per rimetterli in funzione raffreddando adeguatamente il gas.

In ogni caso, nessuna nave sta nemmeno tentando di avvicinarsi a Hormuz, perché i Lloyd's di Londra non emettono polizze assicurative. L'esercito statunitense ha recentemente affondato o sequestrato navi russe che trasportavano petrolio, ma l'impennata dei prezzi del petrolio ha portato a consentire tali trasferimenti per arginare l'inflazione mondiale. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha affermato che il Dipartimento del Tesoro sta valutando la possibilità di immettere sul mercato ulteriori spedizioni di greggio russo sanzionato. "Potremmo revocare le sanzioni ad altro petrolio russo", ha affermato. "Ci sono centinaia di milioni di barili di greggio sanzionato in acqua... revocando le sanzioni, il Tesoro può creare offerta". Le sue osservazioni seguono la decisione degli Stati Uniti di emettere una deroga temporanea di 30 giorni che consente alle raffinerie indiane di acquistare petrolio russo nel tentativo di mantenere l'offerta globale.

In tutto il mondo, l'aumento dei prezzi del petrolio e del gas costringerà le economie a scegliere tra la necessità di ridurre la spesa sociale interna e il pagamento dei debiti in dollari. Questa guerra sta dividendo l'Occidente, legato a Stati Uniti e NATO, dalla maggioranza globale, creando tensioni che Giappone, Corea e persino Europa non possono più permettersi. L'effetto caotico dell'attacco statunitense ha distrutto la narrativa che ha permesso ai diplomatici statunitensi di chiedere sussidi e "condivisione degli oneri" per la spesa militare globale. La finzione preconcetta è che il mondo abbia bisogno del supporto militare degli Stati Uniti per proteggersi da Russia e Cina, e ora dall'Iran, come se questi paesi rappresentassero una minaccia reale per l'Europa e l'Asia.

Ma invece di proteggere il resto del mondo conducendo l'attuale Guerra Fredda , il caos nei mercati mondiali del petrolio e del gas, derivante dall'attacco all'Iran, dimostra che gli Stati Uniti rappresentano in realtà la maggiore minaccia alla sicurezza, alla stabilità e alla prosperità dei loro alleati. L'attacco si è abbattuto principalmente sui suoi alleati più stretti: Giappone, Corea del Sud ed Europa. I prezzi del gas in questi paesi sono aumentati del 20% e sono destinati a salire ulteriormente. La borsa coreana ha subito un crollo del 18% negli ultimi due giorni. Tutto ciò sta spostando il consenso verso la rimozione del controllo statunitense sul petrolio del Vicino Oriente e il suo riorientamento verso un mercato libero dalle richieste statunitensi di controllo e dollarizzazione del commercio energetico mondiale.

Note

Shawn McCreesh, “Trump espone il suo scenario peggiore in Iran”, The New York Times , 3 marzo 2026.

Alahednews, 7 marzo 2026: “Comandante iraniano: l’espulsione degli Stati Uniti è il passo più importante per ripristinare la sicurezza nell’Asia occidentale”. https://english.alahednews.news/58556/391

Jason Horowitz, “Trump minaccia di porre fine al commercio con la Spagna”, The New York Times , 3 marzo 2026. Trump ha anche espresso altre rabbiose lamentele: “La Spagna è stata terribile, infatti ho detto a Scott di interrompere tutti i rapporti con la Spagna”, ha detto Trump riferendosi a Scott Bessent, il segretario del Tesoro. Ha avanzato una lamentela familiare sul fatto che la Spagna non abbia aumentato la sua spesa per la difesa per la NATO al 5% del suo prodotto interno lordo, come aveva richiesto e altre nazioni europee obbligate. “La Spagna non l’ha fatto”. Mercoledì 4 marzo, il primo ministro Sánchez ha ribadito la sua negazione delle basi spagnole per qualsiasi azione militare contro l’Iran, con la motivazione che ciò violerebbe la Carta delle Nazioni Unite che vieta di fare la guerra per rovesciare il governo di una nazione sovrana. “Non saremo complici di qualcosa che è negativo per il mondo ed è anche contrario ai nostri valori e interessi, solo per paura di rappresaglie da parte di qualcuno”. “La Spagna nega di aver collaborato con le operazioni militari statunitensi in Medio Oriente, contraddicendo la Casa Bianca”, PBS, 4 marzo 2026

Prima dello scoppio della guerra, l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo avevano cercato di dissuadere gli Stati Uniti dall'iniziare il conflitto annunciando che non avrebbero permesso che il loro spazio aereo venisse utilizzato per attacchi contro l'Iran. Dopo l'inizio dell'attacco, l'ambasciatore iraniano in Arabia Saudita, Alireza Enayati, ha affermato che il suo paese apprezza l'impegno dell'Arabia Saudita a non consentire che il suo spazio aereo o territorio venissero utilizzati durante la guerra in corso con gli Stati Uniti e Israele. "Apprezziamo ciò che abbiamo ripetutamente sentito dall'Arabia Saudita: non consente che il suo spazio aereo, le sue acque o il suo territorio vengano utilizzati contro la Repubblica islamica dell'Iran", ha dichiarato all'AFP. Arab News, 5 marzo 2026, "L'ambasciatore iraniano ringrazia l'Arabia Saudita per non aver permesso che il suo territorio venisse utilizzato..." https://www.arabnews.com/node/2635399/amp.

Rafe Rosner-Uddin, Tim Bradshaw e Sam Learner, “L’assalto iraniano ai data center di Amazon scombussola le ambizioni dell’IA in Medio Oriente”, Financial Times , 7 marzo 2026, aggiungendo che: “I gruppi di IA sostenuti dallo stato dell’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti si sono impegnati a finanziare vasti cluster di data center nella regione e hanno firmato grandi accordi con Nvidia, Amazon e Microsoft. Gli Emirati Arabi Uniti stanno anche costruendo uno degli enormi cluster “Stargate” di OpenAI ad Abu Dhabi”.

Frederik Pleitgen, “L’Iran considera le aziende che acquistano debito pubblico statunitense come 'obiettivi legittimi'”, dice un funzionario alla CNN, 7 marzo 2026.

Andrew England e Simeon Kerr, “Gulf states could review overseas investments to ease financial strains caused by Iran war,” Financial Times , 5 marzo 2026. https://www.ft.com/content/ab7d597d-5e72-4cbf-8d3b-53815695d68f . Citano una lettera aperta a Trump di un miliardario emiratino, Khalaf Ahmad Al Habtoor, appena pubblicata, in cui si sottolinea “che ci si aspettava che gli stati del Golfo fossero i principali finanziatori del piano di Trump per ricostruire Gaza e i sostenitori del suo più ampio ‘Board of Peace’”, affermando che “i paesi arabi del Golfo avevano ‘contribuito con miliardi di dollari sulla base del sostegno alla stabilità e allo sviluppo’, aggiungendo: ‘Questi paesi hanno il diritto di chiedere oggi: dove sono andati a finire questi soldi? Stiamo finanziando iniziative di pace o finanziando una guerra che ci espone al pericolo?'”

https://www.middleeastmonitor.com/20260306-indonesia-suspends-participation-in-board-of-peace-following-attack-on-iran/