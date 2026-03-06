Abbonati / Sostienici
Progresso e rispetto dell'ambiente: il percorso (decennale) di un'azienda chimica sulle rive del fiume Yangtze

Progresso e rispetto dell'ambiente: il percorso (decennale) di un'azienda chimica sulle rive del fiume Yangtze

 

Di Yu Weiliang, Lu Yanan, Tang Luwei

I robot hanno sostituito il lavoro manuale sulla linea di produzione; vecchie officine e ciminiere vengono smantellate; la sperimentazione pilota di nanomateriali procede a ritmo sostenuto: nuove forze produttive di qualità stanno silenziosamente rimodellando l'industria chimica tradizionale cinese, inclusa la Chuyuan High-Tech Group (Chuyuan), un'azienda chimica tradizionale situata lungo il fiume Yangtze a Shishou, Jingzhou, nella provincia dello Hubei, Cina centrale.

Un tempo il più grande produttore mondiale di intermedi per coloranti reattivi, l'azienda è ora presieduta da Yang Peng, succeduto al padre e fondatore, Yang Zhicheng. La sua ascesa, tuttavia, non è stata affatto priva di ostacoli.

Un momento cruciale si è verificato nel 2016, quando Chuyuan ha dovuto affrontare una sanzione ambientale senza precedenti: una multa di oltre 27 milioni di yuan (3,87 milioni di dollari) per lo scarico illegale di acque reflue. All'epoca, si trattava della multa ambientale più alta mai inflitta nel bacino del fiume Yangtze.

La multa ha innescato un cambiamento fondamentale di mentalità sia per il padre che per il figlio. Superata l'iniziale frustrazione e passività, hanno intrapreso un percorso di risanamento attivo e di ammodernamento orientato allo sviluppo nel decennio successivo.

Oggi, la base produttiva di Chuyuan si estende su 120 ettari. Eppure le sue origini sono straordinariamente umili. Fu fondata nel 1982 da 30 agricoltori, guidati da Yang Zhicheng. Iniziò con solo cinque piccole stanze e attrezzature modeste.

Dopo l'adesione della Cina all'OMC, lungo il fiume Yangtze sorsero numerose fabbriche chimiche. La capacità produttiva dell'azienda di acido H, para-esteri e coloranti reattivi si classificò al primo posto in Asia, rendendola il più grande esportatore privato dello Hubei.

La sua importanza fu ulteriormente confermata il 10 gennaio 2016, quando l'ufficio delle imposte municipale di Jingzhou la classificò come il terzo maggiore contribuente della città, con pagamenti annuali superiori a 100 milioni di yuan, uno status raggiunto poco prima che la sanzione ambientale ne ridisegnasse il futuro.

Il 5 gennaio 2016, il presidente cinese Xi Jinping presiedette un simposio per promuovere lo sviluppo della Cintura Economica del fiume Yangtze nella municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, anch'essa un’importante città lungo il fiume Yangtze.

Sottolineò che il fiume Yangtze vanta un ecosistema unico. Ripristinare il suo ambiente ecologico sarebbe stato un compito immane e non sarebbe stato consentito alcuno sviluppo su larga scala lungo il fiume, né allora né per un periodo piuttosto lungo.

I problemi ambientali di lunga data di Chuyuan tornarono sotto i riflettori, attirando nuovamente l'attenzione delle autorità ambientali. Alla fine di marzo di quell'anno, l'ufficio per la protezione ambientale di Jingzhou impose una multa di 27 milioni di yuan, con l'obiettivo di imporre la chiusura delle linee di produzione altamente inquinanti e tecnicamente non riformabili. L'entità della sanzione era insolita anche per gli standard nazionali.

All'epoca, Chuyuan era tra le prime 100 imprese private dello Hubei, con oltre 4.000 dipendenti. Quasi il 12% del PIL di Shishou e circa il 60% delle sue entrate fiscali provenivano dall'azienda.

"Dopo tali contributi, non ci potrebbe essere un po' di clemenza?", si chiese Yang Zhicheng.

Presentò ricorsi legali, rese pubblica la controversia online e si imbattè in un'opinione pubblica polarizzata. Tuttavia, emerse un consenso: la Cina stava adottando un principio di responsabilità ambientale, rifiutando lo sviluppo ad ogni costo.

La dirigenza locale chiarì la propria posizione. Il segretario del Partito di Shishou, Liu Zhongcheng, promise che nessuna azienda che non avesse completato la bonifica sarebbe stata autorizzata a riprendere la produzione e che lo sviluppo non doveva avvenire a scapito delle generazioni future.

La Chuyuan sospese le attività per procedere alla bonifica. Dopo tre visite da parte dei funzionari provinciali, durante le quali Yang passò da un atteggiamento elusivo a uno collaborativo, Liu convogliò un messaggio cruciale: "La priorità ecologica e lo sviluppo verde sono le nuove norme. Aggrapparsi a pratiche obsolete è come scegliere i treni lenti nell'era dell'alta velocità: si rimarrà indietro".

La resistenza si trasformò in riflessione. "Quella multa è stata una sveglia", ammisero in seguito i due. "Non era intesa a distruggerci, ma a farci aprire gli occhi".

Più di dieci linee di produzione furono chiuse definitivamente. Vennero costruiti sistemi di raccolta dell'acqua piovana. Fu avviato un impianto di trattamento delle acque reflue di seconda fase. Durante i nove mesi di sospensione, la Chuyuan compì passi concreti per bilanciare lo sviluppo con la sicurezza.

Nel novembre 2016, l'azienda ritirò la sua causa e accettò la sanzione. Un mese dopo, superati i controlli ufficiali, riprese le attività.

Dal 2016 al 2022, Chuyuan ha investito circa 200 milioni di yuan in miglioramenti ambientali, riducendo il consumo energetico del 59%. L'azienda è diventata una delle prime partecipanti nella provincia dello Hubei al progetto pilota nazionale per lo scambio di quote di emissioni di carbonio. Nel maggio 2025, il suo stabilimento ha ottenuto la certificazione di massimo livello per la gestione del rischio in materia di sicurezza.

Nel corso del tempo sono arrivate offerte allettanti. Un progetto per la produzione di intermedi per pesticidi prometteva margini di profitto di quasi il 100%. Yang Peng lo ha rifiutato.

"I rischi ambientali erano inaccettabili", ha affermato. "La stabilità è più importante dei guadagni a breve termine."

Oggi, nello stabilimento di Chuyuan, l'acqua riciclata scorre limpida attraverso i bacini di raccolta interni, mentre i dati sulle emissioni vengono caricati 24 ore su 24.

Tuttavia, con il settore chimico sotto crescente pressione, Chuyuan non godeva più della sua posizione di leadership di un tempo. Yang Peng divenne incerto e prese persino in considerazione l'idea di abbandonare il settore.

Poi, nel luglio 2023, si è tenuta una conferenza nazionale sulla protezione ecologica e ambientale. Xi Jinping ha sottolineato che "è fondamentale non liquidare le industrie tradizionali come uniformemente 'di basso livello' o 'arretrate' e non eliminarle, poiché ciò potrebbe causare un'interruzione nella transizione dai vecchi ai nuovi motori di crescita, provocare una perdita di slancio e aggravare le difficoltà dell'adeguamento strutturale".

"Quelle parole mi hanno colpito", ha detto Yang. "Trasformazione non significa abbandonare il settore. La vita moderna dipende ancora dai prodotti chimici. Con i giusti aggiornamenti, anche i settori tradizionali possono promuovere nuove forze produttive di qualità".

Ispirato da ciò, il Gruppo Chuyuan ha investito 50 milioni di yuan per sfruttare appieno i residui e i liquidi di scarto, adottando pratiche di economia circolare. Ha chiuso la produzione di un prodotto di punta con emissioni difficili da trattare e ha investito altri 60 milioni di yuan in una nuova linea di acido clorosolfonico, ottenendo contemporaneamente vantaggi ambientali, di sicurezza ed economici.

L'azienda ha installato caldaie a biomassa, ha adottato la produzione intelligente e ha introdotto robot nelle linee di produzione, aumentando l'efficienza del 40%. Le partnership con le università dello Hubei l'hanno aiutata a costruire una piattaforma per trasformare i risultati scientifici in applicazioni pratiche. Nuovi processi di sintesi per due coloranti reattivi hanno colmato le lacune nelle capacità nazionali in settori correlati. I nanomateriali metallici ad alte prestazioni si stanno ora avviando verso la produzione di massa, con potenziali applicazioni nei semiconduttori e in altri settori emergenti.

Dal 2024, Chuyuan opera a pieno regime. Il fatturato nel 2025 dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 miliardi di yuan, con un versamento di imposte superiore a 80 milioni di yuan, un aumento rispettivamente del 55,4% e del 53,5% rispetto al 2022.

Yang Peng ha ricordato che, nell'ultimo decennio, il pensiero innovativo ha rappresentato una guida, la legge aggiornata sull'ambiente ha costituito un vincolo imprescindibile e la legge sulla promozione dell'economia privata ha fornito la necessaria rassicurazione. Per lui, lo stato di diritto rimane il miglior contesto per le imprese e lo sviluppo di alta qualità è l'unica strada percorribile.

