Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Sanzioni energetiche contro Mosca. Gli Usa "concedono" un anno di esenzione all'Ungheria

357
Sanzioni energetiche contro Mosca. Gli Usa "concedono" un anno di esenzione all'Ungheria

 

Gli Stati Uniti concedono all'Ungheria un'esenzione annuale dalle sanzioni energetiche contro la Russia. Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha annunciato che l'amministrazione statunitense ha concesso all'Ungheria una deroga di dodici mesi dall'applicazione delle sanzioni relative agli idrocarburi di origine russa.

Nel corso di una conferenza stampa, l'alto funzionario ha giustificato la decisione affermando che "sarebbe profondamente traumatico per la loro economia tagliarli immediatamente". Rubio ha precisato che, sebbene il volume interessato rappresenti "una parte molto piccola di ciò che vende la Russia", la perdita dell'accesso a queste risorse energetiche risulterebbe "profondamente destabilizzante per l'Ungheria".

L'annuncio include anche disposizioni relative al progetto della centrale nucleare di Paks-2, attualmente in costruzione in Ungheria con la partecipazione della società russa Rosatom. Il Segretario di Stato ha confermato che le sanzioni statunitensi non si applicheranno all'impianto, sottolineando: "È già in costruzione e devono completarla". Rubio ha aggiunto che la posizione di Washington è dettata dalla volontà che il Paese raggiunga l'indipendenza energetica: "Vogliamo che siano in grado di completarla perché vogliamo che siano indipendenti dal punto di vista energetico".

La deroga formalizzata dagli Stati Uniti giunge dopo le dichiarazioni del Primo Ministro ungherese, Viktor Orbán, la scorsa settimana. A seguito di un incontro con il Presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca, Orbán aveva annunciato che il suo Paese aveva ottenuto "l'esenzione totale dalle sanzioni per il gasdotto Turkish Stream e l'oleodotto Druzhba", definendola un'esenzione "illimitata".

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Shoigu sul nuovo START: non resta molto tempo per preservare uno dei fondamenti della stabilità

Shoigu sul nuovo START: non resta molto tempo per preservare uno dei fondamenti della stabilità

13 Novembre 2025 08:00
Gli Stati membri della SCO concordano un piano d'azione di cooperazione commerciale fino al 2030

Gli Stati membri della SCO concordano un piano d'azione di cooperazione commerciale fino al 2030

13 Novembre 2025 08:00
Megascandalo corruzione in Ucraina. Nuove rivelazioni su due ministri

Megascandalo corruzione in Ucraina. Nuove rivelazioni su due ministri

13 Novembre 2025 08:00
Maduro denuncia la campagna della CIA per “giustificare qualsiasi cosa”

Maduro denuncia la campagna della CIA per “giustificare qualsiasi cosa”

13 Novembre 2025 08:00
La Russia è ancora pronta per il vertice di Budapest — Lavrov

La Russia è ancora pronta per il vertice di Budapest — Lavrov

13 Novembre 2025 07:00
Si chiude lo "storico" shutdown del governo degli Stati Uniti

Si chiude lo "storico" shutdown del governo degli Stati Uniti

13 Novembre 2025 07:00
Cremlino: l'Europa si prepara per una guerra con la Russia

Cremlino: l'Europa si prepara per una guerra con la Russia

12 Novembre 2025 16:09
Mosca accusa la BBC: "Crimine informativo su Trump"

Mosca accusa la BBC: "Crimine informativo su Trump"

12 Novembre 2025 15:06
RUSSIA

“Sulla NATO incombe una sconfitta strategica”. Intervista esclusiva al gen. Marco Bertolini

27871
EUROPA

Censura e russofobia: comunicato ufficiale del Prof. Angelo d'Orsi (con importante aggiornamento)

19929

Marco Travaglio - Siamo in Russia

11686
CINA

Pepe Escobar - Distopia totale: l'Impero del Caos aggrappato al "modello siriano"

9471
RUSSIA

Marco Travaglio - Avanti un altro

9185
ITALIA

"Il Re è Nudo": intervista ad Angelo d'Orsi sul volto della censura liberale

7972
EUROPA

L'ammissione della polizia britannica sui tifosi del Maccabi

7969
RUSSIA

Il caso Jolie in Ucrania: autista prelevato a un checkpoint

7629
RUSSIA

Shoigu sul nuovo START: non resta molto tempo per preservare uno dei fondamenti della stabilità

Gli Stati membri della SCO concordano un piano d'azione di cooperazione commerciale fino al 2030

Megascandalo corruzione in Ucraina. Nuove rivelazioni su due ministri

Sanzioni energetiche contro Mosca. Gli Usa "concedono" un anno di esenzione all'Ungheria

AMERICA LATINA

Maduro denuncia la campagna della CIA per “giustificare qualsiasi cosa”

RUSSIA

La Russia è ancora pronta per il vertice di Budapest — Lavrov

NORD-AMERICA

Si chiude lo "storico" shutdown del governo degli Stati Uniti

RUSSIA

Cremlino: l'Europa si prepara per una guerra con la Russia

L’Unione Europea e Taiwan: un suicidio geopolitico "che non ha precedenti" di Fabio Massimo Paernti L’Unione Europea e Taiwan: un suicidio geopolitico "che non ha precedenti"

L’Unione Europea e Taiwan: un suicidio geopolitico "che non ha precedenti"

  • 12 Novembre 2025 12:00
"I nuovi mostri" - Roger Waters "I nuovi mostri" - Roger Waters

"I nuovi mostri" - Roger Waters

  • 10 Novembre 2025 21:00
VIRNO, FANON E VIRNO ANCORA: ANTIDOTO ALLA PSEUDO-MOLTITUDINE VIRNO, FANON E VIRNO ANCORA: ANTIDOTO ALLA PSEUDO-MOLTITUDINE

VIRNO, FANON E VIRNO ANCORA: ANTIDOTO ALLA PSEUDO-MOLTITUDINE

  • 11 Novembre 2025 08:00
Trump in Asia: la vera posta in gioco della missione riguarda il renminbi di Loretta Napoleoni Trump in Asia: la vera posta in gioco della missione riguarda il renminbi

Trump in Asia: la vera posta in gioco della missione riguarda il renminbi

  • 26 Ottobre 2025 10:00
La dottrina Chavez in azione: fusione civico-militare e scudi missilistici per la difesa della patria di Fabrizio Verde La dottrina Chavez in azione: fusione civico-militare e scudi missilistici per la difesa della patria

La dottrina Chavez in azione: fusione civico-militare e scudi missilistici per la difesa della patria

  • 12 Novembre 2025 17:39
Come Milei ha aperto le porte al saccheggio dell'Argentina di Giuseppe Masala Come Milei ha aperto le porte al saccheggio dell'Argentina

Come Milei ha aperto le porte al saccheggio dell'Argentina

  • 04 Novembre 2025 09:00
RADIO GAZA: "Non ci sono più case in piedi" - TESTIMONIANZE E VIDEO ESCLUSIVI di Michelangelo Severgnini RADIO GAZA: "Non ci sono più case in piedi" - TESTIMONIANZE E VIDEO ESCLUSIVI

RADIO GAZA: "Non ci sono più case in piedi" - TESTIMONIANZE E VIDEO ESCLUSIVI

  • 09 Novembre 2025 17:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
La partecipazione italiana all’ottava edizione della CIIE   Una finestra aperta La partecipazione italiana all’ottava edizione della CIIE

La partecipazione italiana all’ottava edizione della CIIE

  • 10 Novembre 2025 11:00
La metropolitana di Tianjin svela un patrimonio storico mozzafiato La metropolitana di Tianjin svela un patrimonio storico mozzafiato

La metropolitana di Tianjin svela un patrimonio storico mozzafiato

  • 08 Novembre 2025 16:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra... di Francesco Santoianni Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

  • 10 Novembre 2025 16:00
Dal 1990, niente proclamazione per il Native American Heritage Month 2025 di Raffaella Milandri Dal 1990, niente proclamazione per il Native American Heritage Month 2025

Dal 1990, niente proclamazione per il Native American Heritage Month 2025

  • 08 Novembre 2025 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il "cessate il fuoco" è nudo di Paolo Desogus Il "cessate il fuoco" è nudo

Il "cessate il fuoco" è nudo

  • 08 Novembre 2025 11:00
Nel “bunker” di Maduro di Geraldina Colotti Nel “bunker” di Maduro

Nel “bunker” di Maduro

  • 16 Ottobre 2025 17:29
Fulvio Grimaldi - Venezuela, diario di una rivoluzione. ASSASSINIO DELLA FELICITA’ Fulvio Grimaldi - Venezuela, diario di una rivoluzione. ASSASSINIO DELLA FELICITA’

Fulvio Grimaldi - Venezuela, diario di una rivoluzione. ASSASSINIO DELLA FELICITA’

  • 11 Novembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo di Alessandro Mariani Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo

Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo

  • 08 Novembre 2025 12:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Il principale ostacolo nei negoziati con gli Stati Uniti secondo Lavrov di Marinella Mondaini Il principale ostacolo nei negoziati con gli Stati Uniti secondo Lavrov

Il principale ostacolo nei negoziati con gli Stati Uniti secondo Lavrov

  • 09 Novembre 2025 19:00
La sinistra, l'America, e l'Occidente di Giuseppe Giannini La sinistra, l'America, e l'Occidente

La sinistra, l'America, e l'Occidente

  • 07 Novembre 2025 12:00
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire di Michele Blanco La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire

La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire

  • 11 Novembre 2025 16:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
L'orrore e' il capitalismo di Giorgio Cremaschi L'orrore e' il capitalismo

L'orrore e' il capitalismo

  • 07 Novembre 2025 17:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti