Scontro Spagna-USA, Pedro Sánchez: "La guerra in Iran è un errore colossale"

La Spagna ha condannato le devastanti conseguenze umanitarie della guerra scatenata dagli Stati Uniti contro l'Iran, ribadendo che il Paese non entrerà in guerra.

Durante la 79ª Assemblea Mondiale della Sanità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a Ginevra, in Svizzera, il Presidente del Governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha lamentato lunedì che gli Stati Uniti hanno finora speso più di 29 miliardi di dollari in una guerra contro l'Iran le cui conseguenze umanitarie e geopolitiche saranno "devastanti".

“Il rischio maggiore per la salute globale è la mancanza di consapevolezza: in pochi mesi, il Paese [USA] che ha tagliato 18 miliardi di dollari alla sanità globale [mentre] ne ha spesi più di 29 miliardi in una guerra devastante [contro l'Iran ]”, riferendosi alla cifra annunciata dal Pentagono sulla spesa di Washington per la guerra contro l'Iran, iniziata il 28 febbraio.

In un altro passaggio del suo discorso, Sánchez ha criticato la posizione unilateralista di alcuni Paesi che cercano di imporre il proprio dominio sulla scena internazionale, avvertendo che Madrid difende il "buon senso" e non entra in guerra.

«In questi tempi, difendere il buon senso è diventato una forma di ribellione perché c'è una pandemia che nessuno vuole fermare: la pandemia dell'egoismo , che affligge le nostre società ed è contagiosa. Il mio Paese ha deciso di prendere posizione», ha aggiunto.

Ha inoltre affermato che il diritto internazionale non è "come un menù à la carte", sostenendo che quando un Paese agisce in modo responsabile, gli altri rispondono allo stesso modo. "Quando il diritto internazionale viene rispettato, vinciamo tutti", ha aggiunto.

Il governo Sánchez ha mantenuto una posizione di rifiuto dell'aggressione israelo-americana contro l'Iran, opponendosi al coinvolgimento della Spagna nel conflitto. Ha inoltre definito il conflitto un "errore colossale", vietando l'utilizzo delle basi aeree di Rota e Morón per operazioni militari sul territorio iraniano.