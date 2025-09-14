Sharaa svela un "accordo con la Russia" prima della presa di Damasco

Il 12 settembre l'autoproclamato presidente della Siria, Ahmad al-Sharaa, ha rivelato nuovi dettagli di come la sua organizzazione terroristica affiliata ad Al-Qaeda, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), abbia preso il potere a Damasco lo scorso dicembre. In un'intervista al canale televisivo statale Al-Ikhbariya, Sharaa ha rivelato che le sue forze avevano avviato negoziati segreti con la Russia, alleato chiave di Bashar al-Assad, durante l'offensiva che alla fine ha rovesciato il vecchio presidente.

Il 27 novembre dello scorso anno, ricorda the Cradle che riporta la dichiarazione, HTS ha lanciato un'offensiva per conquistare Aleppo, nel nord della Siria. Le sue forze hanno incontrato poca resistenza e hanno rapidamente preso il controllo della città. I suoi combattenti si sono poi spostati a sud verso Hama, la prossima grande città sulla strada per Damasco.

“Quando abbiamo raggiunto Hama durante la battaglia di liberazione, ci sono stati dei negoziati tra noi e la Russia”, ha dichiarato Sharaa per la prima volta. Quando le forze dell'HTS hanno proseguito verso sud fino a Homs, la città principale successiva, la Russia “è rimasta fuori dai combattimenti... in base a un accordo concluso tra noi”, ha aggiunto.

Le forze di Sharaa hanno preso il controllo di Damasco l'8 dicembre, dopo che Assad era fuggito in Russia. Sharaa ha anche sottolineato che le sue forze hanno deliberatamente evitato di attaccare la base aerea russa di Hmeimim vicino a Jableh, sulla costa del Paese, e che si impegna a mantenere buoni rapporti con la Russia. “La Russia è un Paese importante nel mondo e membro del Consiglio di sicurezza. Esistono stretti legami tra la Siria e la Russia che abbiamo ereditato. Devono essere preservati e sviluppati con calma e attenzione”, ha affermato nell'intervista.

La Siria sta attualmente negoziando anche un accordo di sicurezza con Israele, che ha occupato vaste aree di territorio nel sud-ovest della Siria da quando Sharaa è salito al potere. “Siamo ora in una fase di negoziati e dialogo sulla questione di un accordo di sicurezza”, ha detto Sharaa durante l'intervista con Al-Ikhbariya. Ha detto che sta chiedendo a Israele di onorare l'accordo di disimpegno del 1974 che istituisce una zona cuscinetto smilitarizzata dopo la guerra dell'ottobre 1973 (Yom Kippur) e di ritirare le sue truppe nelle posizioni che occupava prima dell'8 dicembre.

Le dichiarazioni di Sharaa sembrano avallare da parte del nuovo regime in Siria il controllo israeliano delle alture del Golan siriano, occupate da Israele nel 1967 durante la Guerra dei Sei Giorni. E' noto come l'ex presidente siriano Hafez al-Assad si fosse rifiutato di raggiungere un accordo di pace con Israele fintanto che fosse continuata l'occupazione del Golan. Suo figlio Bashar aveva proseguito la stessa politica.