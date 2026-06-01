Stefania Ascari - Il Libano sta diventando una nuova Gaza



di Stefania Ascari*



Migliaia di bombardamenti, oltre 4200 in soli tre mesi, con l'utilizzo del fosforo bianco, migliaia di vittime, oltre 3000, soprattutto donne e bambini, città distrutte, famiglie cancellate, crisi umanitaria senza precedenti.



Mentre il popolo palestinese continua a essere annientato, il conflitto si allarga e travolge anche i Paesi vicini perche' l'obiettivo nazi sionista del Governo terrorista israeliano e' di creare la Grande Israele.



In tutto questo orrore, su Benjamin Netanyahu pende un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale, che nessuno esegue e rispetta, mentre l'Unione Europea e il Governo italiano continuano a sostenere il Governo genocida, mentre esiste un doppio standard ipocrita che salva sempre i crimini commessi da Israele e mentre i soldati israeliani vengono in Italia per ‘riposarsi’ dal genocidio.



Tacere di fronte all'orrore significa accettarlo, nel silenzio più complice.



Blocchiamo tutto.



Ritorniamo ad essere umani.



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