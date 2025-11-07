The Guardian: Il Regno Unito ha bloccato i piani per proteggere i civili in Sudan

Secondo quanto rivelato da un articolo del 7 novembre del The Guardian, il governo del Regno Unito ha bloccato le misure che avrebbero potuto impedire le atrocità commesse dalle Rapid Support Forces (RSF) sostenute dagli Emirati Arabi Uniti in Sudan.

Un documento governativo interno dell'anno scorso presentava quattro opzioni per aumentare la protezione dei civili in Sudan, tra le quali la "prevenzione delle atrocità".

Le opzioni sono state valutate lo scorso anno dai funzionari del Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) del Regno Unito e includevano l'introduzione di un "meccanismo di protezione internazionale" per salvaguardare i civili dai crimini di guerra e dalla violenza sessuale.

Un rapporto dell'ottobre 2025 della Commissione indipendente per l'impatto degli aiuti (ICAI), visionato dal Guardian, ha rivelato che il Regno Unito ha scelto l'opzione "più economica" e "meno ambiziosa" a causa dei tagli agli aiuti. Questa opzione includeva l'assegnazione di fondi aggiuntivi alla Croce Rossa e ad altre organizzazioni.

“Date le limitazioni delle risorse, [il Regno Unito] ha optato per l’approccio meno ambizioso alla prevenzione delle atrocità, tra cui la CRSV [violenza sessuale legata ai conflitti]”, si legge nel rapporto.

Shayna Lewis, esperta del Sudan presso l'organizzazione statunitense per i diritti umani Preventing and Ending Mass Atrocities (Paema), ha ricordato che "le atrocità non sono disastri naturali, ma una scelta politica che può essere prevenuta se c'è la volontà politica".

"La decisione del FCDO [di perseguire l'opzione meno ambiziosa per la prevenzione delle atrocità] dimostra chiaramente la mancanza di priorità che questo governo attribuisce alla prevenzione delle atrocità a livello globale, ma ciò ha conseguenze concrete. Ora il governo del Regno Unito è complice del genocidio in corso della popolazione del Darfur", ha aggiunto.

Il rapporto dell'ICAI evidenzia che la quarta opzione, quella "meno ambiziosa", è stata scelta a causa di "vincoli in termini di risorse e personale".

"Un team nazionale già sovraccarico non aveva la capacità di affrontare una nuova e complessa area di programmazione," è stato ribadito nel report.

Tali limitazioni hanno avuto un impatto negativo sulla capacità di proteggere donne e ragazze dallo stupro, che rientra tra le atrocità commesse dai combattenti di RSF.

I piani furono respinti sei mesi dopo l'inizio dell'assedio durato 500 giorni della città di El-Fasher nel Darfur settentrionale, nonostante gli avvertimenti dei servizi segreti secondo cui i residenti rischiavano la pulizia etnica e il genocidio.

Le forze RSF hanno fatto irruzione a El-Fasher il 26 ottobre. I combattenti del gruppo hanno massacrato migliaia di civili che non sono riusciti a fuggire prima della caduta della città, e alcuni si sono persino filmati mentre commettevano le atrocità.

Le immagini satellitari diffuse dall'Humanitarian Research Lab (HRL) dell'Università di Yale hanno mostrato enormi macchie di sangue in aree compatibili con i movimenti delle RSF.

Secondo le Nazioni Unite, donne e ragazze sono state violentate dai combattenti di RSF mentre cercavano di fuggire da El-Fasher.

"I partner umanitari hanno riferito che almeno 25 donne sono state stuprate da un gruppo di sfollati quando le forze di RSF sono entrate in un rifugio per sfollati vicino all'Università di El-Fasher. Testimoni confermano che il personale di RSF ha selezionato donne e ragazze e le ha violentate sotto la minaccia delle armi, costringendo gli sfollati rimasti – circa 100 famiglie – ad abbandonare il luogo tra sparatorie e intimidazioni nei confronti degli anziani residenti", ha dichiarato l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani a fine ottobre.

Numerosi rapporti degli ultimi due anni hanno confermato il sostegno militare degli Emirati alle RSF. Abu Dhabi nega l'accusa.

Secondo due dossier di documenti visionati dall'ONU e citati dal Guardian il mese scorso, tra questi rientrano le armi fornite dal Regno Unito agli Emirati Arabi Uniti e poi inviate da Abu Dhabi alla RSF.

"Mesi dopo che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha ricevuto per la prima volta materiale che sosteneva che gli Emirati Arabi Uniti avrebbero potuto fornire articoli di fabbricazione britannica alla RSF, nuovi dati indicano che il governo britannico ha continuato ad approvare ulteriori esportazioni verso lo stato del Golfo per equipaggiamenti militari dello stesso tipo", ha osservato The Guardian.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it