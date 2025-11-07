Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • EUROPA

The Guardian: Il Regno Unito ha bloccato i piani per proteggere i civili in Sudan

410
The Guardian: Il Regno Unito ha bloccato i piani per proteggere i civili in Sudan

 

Secondo quanto rivelato da un articolo del 7 novembre del The Guardian,  il governo del Regno Unito ha bloccato le misure che avrebbero potuto impedire le atrocità commesse dalle Rapid Support Forces (RSF) sostenute dagli Emirati Arabi Uniti in Sudan.

Un documento governativo interno dell'anno scorso presentava quattro opzioni per aumentare la protezione dei civili in Sudan, tra le quali la "prevenzione delle atrocità".

Le opzioni sono state valutate lo scorso anno dai funzionari del Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) del Regno Unito e includevano l'introduzione di un "meccanismo di protezione internazionale" per salvaguardare i civili dai crimini di guerra e dalla violenza sessuale.

Un rapporto dell'ottobre 2025 della Commissione indipendente per l'impatto degli aiuti (ICAI), visionato dal Guardian, ha rivelato che il Regno Unito ha scelto l'opzione "più economica" e "meno ambiziosa" a causa dei tagli agli aiuti. Questa opzione includeva l'assegnazione di fondi aggiuntivi alla Croce Rossa e ad altre organizzazioni. 

“Date le limitazioni delle risorse, [il Regno Unito] ha optato per l’approccio meno ambizioso alla prevenzione delle atrocità, tra cui la CRSV [violenza sessuale legata ai conflitti]”, si legge nel rapporto. 

Shayna Lewis, esperta del Sudan presso l'organizzazione statunitense per i diritti umani Preventing and Ending Mass Atrocities (Paema), ha ricordato che "le atrocità non sono disastri naturali, ma una scelta politica che può essere prevenuta se c'è la volontà politica".

"La decisione del FCDO [di perseguire l'opzione meno ambiziosa per la prevenzione delle atrocità] dimostra chiaramente la mancanza di priorità che questo governo attribuisce alla prevenzione delle atrocità a livello globale, ma ciò ha conseguenze concrete. Ora il governo del Regno Unito è complice del genocidio in corso della popolazione del Darfur", ha aggiunto. 

Il rapporto dell'ICAI evidenzia che la quarta opzione, quella "meno ambiziosa", è stata scelta a causa di "vincoli in termini di risorse e personale".

"Un team nazionale già sovraccarico non aveva la capacità di affrontare una nuova e complessa area di programmazione," è stato ribadito nel report.

Tali limitazioni hanno avuto un impatto negativo sulla capacità di proteggere donne e ragazze dallo stupro, che rientra tra le atrocità commesse dai combattenti di RSF. 

I piani furono respinti sei mesi dopo l'inizio dell'assedio durato 500 giorni della città di El-Fasher nel Darfur settentrionale, nonostante gli avvertimenti dei servizi segreti secondo cui i residenti rischiavano la pulizia etnica e il genocidio. 

Le forze RSF hanno fatto irruzione a El-Fasher il 26 ottobre. I combattenti del gruppo hanno massacrato migliaia di civili che non sono riusciti a fuggire prima della caduta della città, e alcuni si sono persino filmati mentre commettevano le atrocità.

Le immagini satellitari diffuse dall'Humanitarian Research Lab (HRL) dell'Università di Yale hanno mostrato enormi macchie di sangue in aree compatibili con i movimenti delle RSF.

Secondo le Nazioni Unite, donne e ragazze sono state violentate dai combattenti di RSF mentre cercavano di fuggire da El-Fasher. 

"I partner umanitari hanno riferito che almeno 25 donne sono state stuprate da un gruppo di sfollati quando le forze di RSF sono entrate in un rifugio per sfollati vicino all'Università di El-Fasher. Testimoni confermano che il personale di RSF ha selezionato donne e ragazze e le ha violentate sotto la minaccia delle armi, costringendo gli sfollati rimasti – circa 100 famiglie – ad abbandonare il luogo tra sparatorie e intimidazioni nei confronti degli anziani residenti", ha dichiarato l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani a fine ottobre.

Numerosi rapporti degli ultimi due anni hanno confermato il sostegno militare degli Emirati alle RSF. Abu Dhabi nega l'accusa.

Secondo due dossier di documenti visionati dall'ONU e citati dal Guardian il mese scorso,  tra questi rientrano le armi fornite dal Regno Unito agli Emirati Arabi Uniti e poi inviate da Abu Dhabi alla RSF.

"Mesi dopo che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha ricevuto per la prima volta materiale che sosteneva che gli Emirati Arabi Uniti avrebbero potuto fornire articoli di fabbricazione britannica alla RSF, nuovi dati indicano che il governo britannico ha continuato ad approvare ulteriori esportazioni verso lo stato del Golfo per equipaggiamenti militari dello stesso tipo", ha osservato The Guardian.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

La Turchia respinge le pressioni USA per abbandonare i sistemi di difesa aerea russi

La Turchia respinge le pressioni USA per abbandonare i sistemi di difesa aerea russi

07 Novembre 2025 12:30
La Fondazione Hind Rajab attacca la Banca europea per la complicità nei crimini di guerra israeliani

La Fondazione Hind Rajab attacca la Banca europea per la complicità nei crimini di guerra israeliani

07 Novembre 2025 12:30
Minuteman III è capace di devastare Mosca e Pechino in pochi minuti. Chi guida la corsa al riarmo?

Minuteman III è capace di devastare Mosca e Pechino in pochi minuti. Chi guida la corsa al riarmo?

07 Novembre 2025 07:00
Verso la Mezzanotte del mondo. Cronache dell’escalation nucleare

Verso la Mezzanotte del mondo. Cronache dell’escalation nucleare

06 Novembre 2025 15:00
La Cina condanna la "falsa narrativa" di Filippine, Australia, Giappone e USA sulle questioni marittime

La Cina condanna la "falsa narrativa" di Filippine, Australia, Giappone e USA sulle questioni marittime

06 Novembre 2025 14:29
Ministri israeliani esortano gli ebrei a fuggire da Mamdani: "sostenitore di Hamas"

Ministri israeliani esortano gli ebrei a fuggire da Mamdani: "sostenitore di Hamas"

06 Novembre 2025 12:30
L'ammissione della polizia britannica sui tifosi del Maccabi

L'ammissione della polizia britannica sui tifosi del Maccabi

06 Novembre 2025 12:30
YouTube cancella centinaia di video che documentano i crimini di guerra israeliani

YouTube cancella centinaia di video che documentano i crimini di guerra israeliani

06 Novembre 2025 12:30

Non difendo Francesca Albanese, la strega

18918
EUROPA

“L’albatro e il petrolio” in rete solo per oggi : Pasolini 50 e il silenzio dei sottomessi

11464
ITALIA

Roma. Manifestanti filosionisti aggrediscono una giornalista (VIDEO)

10838
RUSSIA

La sacca attorno a Krasnoarmejsk e la realtà dell'esercito ucraino

8859
EUROPA

Alessandro Orsini - Caro Ministro Crosetto, ma che cosa c'entra la disinformazione...

8801
EUROPA

Le forze ucraine uccidono civili con attacchi diretti di droni FPV – (VIDEO SCONSIGLIATO A PERSONE SENSIBILI)

8518
RUSSIA

“Sulla NATO incombe una sconfitta strategica”. Intervista esclusiva al gen. Marco Bertolini

7820
ITALIA

"La Scuola non si arruola". Il governo Meloni blocca un convegno pacifista di docenti

7303
MEDITERRANEO

Patto di sicurezza tra Siria e Israele. Gli USA avranno una presenza militare a Damasco

AMERICA LATINA

Bolivia: Corte Suprema ordina la liberazione della golpista Jeanine Áñez

EUROPA

La ONG, HRF, chiede l'arresto di Olmert in Germania per crimini di guerra a Gaza

CINA

La Cina ribadisce sostegno al Venezuela

AMERICA LATINA

Petro propone un'alleanza difensiva sudamericana sovrana

AMERICA LATINA

Maduro ironizza sulla sua fama nei media USA: "Sono più famoso di Taylor Swift"

ASIA

Lo Yemen denuncia: 3 milioni di musulmani uccisi dagli USA e dai loro alleati negli ultimi anni

ASIA

L'Iran all'ONU: le dichiarazioni di Trump sono una grave minaccia per la pace mondiale

Fabio Massimo Parenti - Come la Cina ha vinto la guerra economica contro Trump di Fabio Massimo Paernti Fabio Massimo Parenti - Come la Cina ha vinto la guerra economica contro Trump

Fabio Massimo Parenti - Come la Cina ha vinto la guerra economica contro Trump

  • 28 Ottobre 2025 09:00
MAMDANI, VOLTO NUOVO O STESSO ORDINE? MAMDANI, VOLTO NUOVO O STESSO ORDINE?

MAMDANI, VOLTO NUOVO O STESSO ORDINE?

  • 05 Novembre 2025 18:00
Trump in Asia: la vera posta in gioco della missione riguarda il renminbi di Loretta Napoleoni Trump in Asia: la vera posta in gioco della missione riguarda il renminbi

Trump in Asia: la vera posta in gioco della missione riguarda il renminbi

  • 26 Ottobre 2025 10:00
Venezuela, i fatti contro la propaganda: 2.500 assemblee popolari preparano le elezioni di Fabrizio Verde Venezuela, i fatti contro la propaganda: 2.500 assemblee popolari preparano le elezioni

Venezuela, i fatti contro la propaganda: 2.500 assemblee popolari preparano le elezioni

  • 03 Novembre 2025 15:37
Come Milei ha aperto le porte al saccheggio dell'Argentina di Giuseppe Masala Come Milei ha aperto le porte al saccheggio dell'Argentina

Come Milei ha aperto le porte al saccheggio dell'Argentina

  • 04 Novembre 2025 09:00
“L’albatro e il petrolio” in rete solo per oggi : Pasolini 50 e il silenzio dei sottomessi di Michelangelo Severgnini “L’albatro e il petrolio” in rete solo per oggi : Pasolini 50 e il silenzio dei sottomessi

“L’albatro e il petrolio” in rete solo per oggi : Pasolini 50 e il silenzio dei sottomessi

  • 02 Novembre 2025 09:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il 15° Piano Quinquennale cinese e le prospettive della cooperazione sino-italiana   Una finestra aperta Il 15° Piano Quinquennale cinese e le prospettive della cooperazione sino-italiana

Il 15° Piano Quinquennale cinese e le prospettive della cooperazione sino-italiana

  • 05 Novembre 2025 11:30
Cipressi millenari tramandano la cultura attraverso le generazioni Cipressi millenari tramandano la cultura attraverso le generazioni

Cipressi millenari tramandano la cultura attraverso le generazioni

  • 31 Ottobre 2025 15:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La risposta di Repubblica sui bambini ucraini "rapiti" da Putin di Francesco Santoianni La risposta di Repubblica sui bambini ucraini "rapiti" da Putin

La risposta di Repubblica sui bambini ucraini "rapiti" da Putin

  • 26 Ottobre 2025 10:00
Parla forte e porta un bastone più grosso: Trump e l’eredità di Roosevelt nell’America non-nativa di Raffaella Milandri Parla forte e porta un bastone più grosso: Trump e l’eredità di Roosevelt nell’America non-nativa

Parla forte e porta un bastone più grosso: Trump e l’eredità di Roosevelt nell’America non-nativa

  • 27 Ottobre 2025 11:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il socialismo e' l'antidoto di Paolo Desogus Il socialismo e' l'antidoto

Il socialismo e' l'antidoto

  • 05 Novembre 2025 14:00
Nel “bunker” di Maduro di Geraldina Colotti Nel “bunker” di Maduro

Nel “bunker” di Maduro

  • 16 Ottobre 2025 17:29
Fulvio Grimaldi - Il 7 ottobre come Rashomon. IL GIORNO E LA STORIA Fulvio Grimaldi - Il 7 ottobre come Rashomon. IL GIORNO E LA STORIA

Fulvio Grimaldi - Il 7 ottobre come Rashomon. IL GIORNO E LA STORIA

  • 04 Novembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Maria Corina Machado “for dummies” e la deriva dell’intellettuale “resiliente” di Alessandro Mariani Maria Corina Machado “for dummies” e la deriva dell’intellettuale “resiliente”

Maria Corina Machado “for dummies” e la deriva dell’intellettuale “resiliente”

  • 21 Ottobre 2025 19:30
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
“Burevestnik”. Che cos'è la nuova arma testata dalla Russia di Marinella Mondaini “Burevestnik”. Che cos'è la nuova arma testata dalla Russia

“Burevestnik”. Che cos'è la nuova arma testata dalla Russia

  • 26 Ottobre 2025 10:00
La sinistra, l'America, e l'Occidente di Giuseppe Giannini La sinistra, l'America, e l'Occidente

La sinistra, l'America, e l'Occidente

  • 07 Novembre 2025 12:00
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
In Italia è fortunato solo chi ha redditi elevati di Michele Blanco In Italia è fortunato solo chi ha redditi elevati

In Italia è fortunato solo chi ha redditi elevati

  • 07 Novembre 2025 12:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia di Giorgio Cremaschi L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

  • 02 Agosto 2025 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti