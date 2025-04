"Un errore su un altro errore". La Cina promette di combattere 'fino alla fine' la guerra commerciale lanciata dagli USA

“La minaccia degli Stati Uniti di aumentare i dazi doganali sulla Cina è un errore su un altro errore, che mette ancora una volta in luce la natura ricattatoria degli Stati Uniti”. Il Ministero del Commercio cinese (MOFCOM) ha formalmente risposto alle minacce dell'amministrazione Usa di imporre un'ulteriore tariffa del 50% alla Cina. “Pechino si oppone fermamente. Se gli Stati Uniti aumenteranno le tariffe, la Cina prenderà risolutamente delle contromisure per salvaguardare i propri diritti e interessi”, ha dichiarato un portavoce del ministero citato oggi dal Global Times.

L'imposizione da parte degli Stati Uniti delle cosiddette “tariffe reciproche” alla Cina è priva di fondamento ed è una tipica pratica di "bullismo unilaterale", ha proseguito. Le contromisure adottate dalla Cina mirano a salvaguardare la sua sovranità, la sua sicurezza e i suoi interessi di sviluppo e a mantenere il normale ordine commerciale internazionale, e sono del tutto legittime, ha osservato il portavoce.

“La minaccia degli Stati Uniti di inasprire i dazi sulla Cina è un grave errore che si aggiunge a quelli già esistenti e che mette in luce ancora una volta la natura ricattatoria degli Stati Uniti. La Cina non lo accetterà mai. Se gli Stati Uniti insisteranno sulla loro strada, la Cina combatterà fino alla fine”, ha concluso.

La Cina ribadisce che non ci sono vincitori in una guerra commerciale e non c'è via d'uscita per il protezionismo. Le pressioni e le minacce non sono il modo giusto di trattare con la Cina. La Cina esorta gli Stati Uniti a correggere immediatamente le proprie pratiche sbagliate, ad annullare tutte le misure tariffarie unilaterali contro la Cina, a smettere di reprimere l'economia e il commercio cinese e a risolvere adeguatamente le differenze con la Cina attraverso un dialogo paritario sulla base del rispetto reciproco, ha dichiarato il portavoce del MOFCOM.