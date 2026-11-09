Una Chernobyl dell'IA nel 2027?

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di Alessandro Volpi*





Goeffrey Hinton, premio Nobel per la fiscica, sostiene che entro il 2027 può accadere una Chernobyl dell'IA. Si tratterebbe di un incidente di proporzioni enormi destinato a investire in primo luogo il sistema finanziario del mondo occidentale.





Proviamo a capire perché e per responsabilità di chi.



Il sistema finanziario globale versa oggi in una condizione di dipendenza strutturale e pressoché totale dall'intelligenza artificiale, al punto che il blocco incontrollato dei suoi algoritmi provocherebbe un'immediata paralisi dei mercati mondiali.



Oltre l'ottanta per cento dei volumi di scambio quotidiani sulle borse internazionali è eseguito da sistemi di trading ad alta frequenza e modelli di machine learning che operano in frazioni di millisecondo, determinando la liquidità e i prezzi degli asset senza alcun intervento umano diretto.



L'IA gestisce inoltre la valutazione del merito creditizio, l'allocazione del risparmio nei fondi d'investimento, l'analisi del rischio sistemico, i controlli antiriciclaggio e le trame della conformità normativa nelle maggiori istituzioni del pianeta.



Questa pervasività si è consolidata attraverso un processo iniziato nei primi anni duemila con l'automazione dei mercati azionari, proseguito dopo la crisi finanziaria del 2008 quando le banche hanno dovuto abbattere i costi operativi e gestire una massa imponente di regolamentazioni, e infine culminato con l'esplosione dei big data e dei modelli generativi avanzati.



La politica porta una responsabilità primaria e profonda in questo scenario. Per decenni i legislatori americani ed europei, senza gradi differenze tra destra e "progressisti", in nome dell'efficienza neoliberale, hanno promosso la deregolamentazione dei mercati finanziari tecnologici e sostenuto la privatizzazione delle infrastrutture digitali critiche, ignorando gli avvertimenti sulla concentrazione del rischio.



Anziché guidare la transizione, le istituzioni pubbliche hanno rincorso l'innovazione delegando la vigilanza agli stessi strumenti automatici creati dai privati e permettendo che un'architettura strategica per la stabilità globale si sviluppasse in una zona grigia di opacità tecnologica, priva di standard di trasparenza o di verificabilità dei codici sorgente.



Da questo assetto hanno tratto un enorme profitto economico poche grandi società dominanti, su tutte i colossi del cloud computing e i produttori di semiconduttori, con Nvidia in testa che ha visto quintuplicare la propria capitalizzazione di borsa superando ricavi da record e monopolizzando la fornitura di infrastrutture di calcolo, affiancata da Microsoft, Alphabet e Amazon che incassano rendite miliardarie fornendo i server e la potenza di calcolo a banche e fondi speculativi.



Accanto a loro, colossi della finanza quantitativa e grandi gestori come BlackRock, Citadel e Renaissance Technologies hanno utilizzato il monopolio dei dati e la velocità computazionale per estrarre extra-profitti sistematici.



I regimi fiscali internazionali hanno giocato un ruolo determinante nell'accelerare questa concentrazione di potere economico. Per anni le multinazionali tecnologiche hanno sfruttato scappatoie come il trasferimento delle proprietà intellettuali in giurisdizioni a tassazione ridotta o nulla, beneficiando di un'imposizione effettiva nettamente inferiore a quella delle imprese tradizionali.



A ciò si sono aggiunti massicci incentivi pubblici, crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, ammortamenti fiscali agevolati sui software e sui canoni cloud, oltre a sussidi statali per la transizione digitale che hanno finanziato direttamente con denaro pubblico l'adozione dell'IA nelle aziende finanziarie.



Questa combinazione di vantaggi fiscali ha consentito ai soliti giganti di accumulare riserve di liquidità gigantesche con cui consolidare la propria posizione di monopolio, legando a doppio filo il futuro della stabilità finanziaria globale alle sorti di pochissime corporation private.



Se oggi siamo governati dagli algoritmi non è certo colpa della tecnologia, ma di una politica che ha perseguito, in maniera pervicace, il fine dell'arricchimento da raggiungere nel più breve tempo possibile, affidandosi ciecamente alla tecnologia e facendo della finanza una religione con pochi grandi sacerdoti e troppi credenti.