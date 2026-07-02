Venezuela: il Potere Popolare chavista resiste alla prova dell’emergenza

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Di fronte all'emergenza che sta colpendo il Venezuela, il Potere Popolare si è affermato come uno dei principali strumenti di risposta sul territorio, garantendo assistenza e sostegno alle famiglie sfollate. Un esempio è il campo di accoglienza allestito presso l'Università Marittima dei Caraibi, a Catia La Mar, dove l'organizzazione comunitaria sta assicurando ospitalità, servizi essenziali e supporto quotidiano agli evacuati.

L'iniziativa si basa sul lavoro volontario e sul coordinamento dei Consigli Comunali, che hanno riprodotto nel centro di accoglienza il modello di autogestione già sperimentato nei quartieri di provenienza. I volontari si occupano della pulizia degli spazi comuni, della gestione delle cucine, dei servizi igienici e delle aree verdi, favorendo una convivenza ordinata e solidale. Grande attenzione è riservata anche all'assistenza sanitaria.

Il personale volontario raccoglie e distribuisce i medicinali donati, mentre gli operatori sanitari segnalano come tra le necessità più urgenti vi sia la disponibilità di insulina per i pazienti diabetici ospitati nella struttura. L'esperienza del campo di Catia La Mar viene presentata come un esempio concreto della capacità di auto-organizzazione delle comunità venezuelane. In un momento di difficoltà, la cooperazione tra cittadini, volontari e strutture di base sta contribuendo a garantire protezione, dignità e continuità dell'assistenza alle persone colpite dall'emergenza.

Al di là delle difficoltà economiche e delle pressioni esterne, l'esperienza dimostra che il chavismo conserva una significativa capacità di mobilitazione popolare e organizzazione territoriale, nonostante in molti ne avessero pronosticato la fine dopo i tentativi di delegittimazione e il sequestro di Maduro.



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