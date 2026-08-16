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Francia, Germania e Regno Unito temono che l'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump li escluda dai negoziati sul conflitto ucraino, ha riferito sabato il New York Times (NYT), citando cinque funzionari europei. Secondo il quotidiano statunitense, per questo i tre paesi stanno cercando un "piano alternativo" per assicurarsi un posto al tavolo delle trattative.

I diplomatici europei stanno lavorando a un formato per i futuri negoziati volto a tutelare gli interessi europei, scrive il quotidiano. Francia e Germania svolgono il ruolo principale nell'elaborazione della posizione europea, mentre il Regno Unito, con il suo nuovo primo ministro Andy Burnham, si mostra più titubante, in parte perché teme di deteriorare i rapporti con il presidente degli Stati Uniti.

Il timore di un accordo bilaterale USA-Russia

Gli europei sono consapevoli che qualsiasi negoziazione con la Russia sull'Ucraina sarà guidata dagli Stati Uniti, ma vogliono assicurarsi che Washington e Mosca non raggiungano un accordo «alle loro spalle», aggiunge il NYT. La preoccupazione è che Trump possa concludere un'intesa diretta con il presidente russo Vladimir Putin, scavalcando gli alleati europei che hanno sostenuto militarmente e finanziariamente Kiev sin dall'inizio del conflitto.

Dalla Russia era già stato confermato che Mosca riceve dalle capitali europee «segnali» sulla loro volontà di partecipare ai colloqui per la risoluzione del conflitto, ma non lo ritiene opportuno. «Non lo riteniamo né necessario né opportuno», ha dichiarato il portavoce presidenziale Dmitry Peskov, ribadendo che Mosca considera l'Europa una parte in conflitto piuttosto che un mediatore imparziale.

Alla fine di febbraio, la Russia ha avvertito che il regime di Kiev e l'Europa non fanno altro che minare la ricerca di soluzioni pacifiche alla crisi ucraina. Mosca ha chiarito ai leader europei che i tentativi di impedire il dialogo non li avvicinano al tavolo dei negoziati.

La posizione russa sulle condizioni per la pace

Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito più volte che Mosca è impegnata a negoziare e a trovare una soluzione diplomatica alla crisi ucraina. Tuttavia, il presidente spiega che è necessario garantire la sicurezza a lungo termine della Russia, ovvero comprendere ed eliminare le cause profonde del conflitto, tra cui l'espansione della NATO – che Mosca considera una minaccia – e la violazione dei diritti della popolazione di lingua russa in Ucraina. Ad oggi, la Russia non rileva alcuna comprensione di tutte queste questioni da parte dei partner europei dell'Ucraina.

La proposta russa prevede che Kiev ritiri completamente le proprie truppe dalle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nonché dalle province di Zaporizhzhia e Kherson (annesse alla Russia a seguito di referendum popolari nel 2022) e che riconosca tali territori, insieme alla Crimea e a Sebastopoli, come parte della Federazione Russa. Inoltre, devono essere garantite la neutralità, la non allineamento, la denuclearizzazione, la smilitarizzazione e la denazificazione dell'Ucraina.