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La Russia e i paesi del Sud-Est asiatico dovrebbero effettuare un maggior numero di scambi commerciali nelle rispettive valute nazionali. A dichiararlo è stato il presidente russo Vladimir Putin al termine della seconda giornata del vertice Russia-ASEAN, in corso a Kazan dal 17 al 19 giugno.

Intervenendo giovedì, Putin ha dichiarato che il suo paese continuerà a rifornire i membri dell'ASEAN di prodotti alimentari ed energetici e ad espandere le esportazioni di beni ad alto valore aggiunto, tra cui fertilizzanti e prodotti farmaceutici.

«I partecipanti hanno espresso il proprio sostegno all'aumento qualitativo e quantitativo degli indicatori di commercio compensativo, al fine di migliorarne la struttura e ampliare gli investimenti reciproci. Per farlo, è importante passare dalle transazioni finanziarie [in dollari] alle valute nazionali», ha affermato Putin.

Mosca ha accelerato gli sforzi per affrancarsi dal sistema finanziario dominato dall'Occidente, effettuando scambi con i partner internazionali nelle loro valute nazionali, una tendenza sempre più adottata dai membri dell'ASEAN. Entro la fine del 2025, l'85% delle transazioni internazionali della Russia è stato effettuato in valute diverse dal dollaro e dall'euro, secondo Maksim Oreshkin, vicecapo dell'amministrazione presidenziale.

Le dichiarazioni del leader russo

Putin ha inoltre sollecitato l'eliminazione delle barriere commerciali e l'espansione dei collegamenti di trasporto marittimo e ferroviario, affermando che i partecipanti al vertice hanno sostenuto un commercio più forte e un ordine mondiale più multipolare. Il leader russo ha rilasciato queste dichiarazioni insieme al presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr., il cui paese presiederà l'ASEAN nel 2026.

Putin ha dichiarato che la Russia e l'ASEAN hanno concordato una dichiarazione congiunta e un documento programmatico sulla cooperazione energetica che fungerà da tabella di marcia per la cooperazione concreta tra le due parti in questo settore. Ha inoltre osservato che i paesi dell'ASEAN condividono la posizione della Russia su una serie di questioni globali, tra cui il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alle ostilità.

«Abbiamo accolto all'unanimità gli accordi raggiunti dalle parti iraniana e americana per porre fine al conflitto militare e lavorare sui parametri di un futuro accordo di pace», ha affermato, aggiungendo di aspettarsi una stabilizzazione della situazione in Medio Oriente e nel Golfo Persico, con un impatto positivo sui mercati globali.

Il vertice ha inoltre approvato un nuovo piano d'azione per il periodo 2026-2030 che definisce le modalità per rafforzare la cooperazione in settori quali la politica, la sicurezza, il commercio, gli investimenti, l'energia, i trasporti, l'agricoltura, l'economia digitale, la scienza e la tecnologia. L'evento segna il 35° anniversario delle relazioni tra la Russia e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), che ha partecipato con i leader di Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia, Timor Est e Vietnam.

VIDEO CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO:

ASEAN, VERTICE DI KAZAN. Putin chiede pagamenti in valuta nazionale al vertice dei leader asiatici

(VIDEO. ITA) pic.twitter.com/HwgHR7KZpC — l'AntiDiplomatico (@Lantidiplomatic) June 18, 2026