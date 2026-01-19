Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

WSJ: "L'Europa potrebbe adottare misure estreme contro gli USA sulla Groenlandia"

386
WSJ: "L'Europa potrebbe adottare misure estreme contro gli USA sulla Groenlandia"

 

Secondo un rapporto del Wall Street Journal, citato dall'agenzia RIA Novosti, i paesi europei stanno valutando, come estrema risorsa nelle crescenti tensioni sulla Groenlandia, la possibilità di limitare o persino impedire l'utilizzo delle basi militari statunitensi dislocate sul territorio europeo e nelle regioni adiacenti. Una misura di ritorsione che, se attuata, rappresenterebbe una rottura epocale nell'architettura di sicurezza transatlantica ereditata dalla Guerra Fredda.

La pubblicazione sottolinea come una mossa del genere, sebbene sia considerata l'"ultima risorsa", esacerberebbe inevitabilmente le tensioni in modo drammatico. Potrebbe persino spingere il Presidente Trump a una ritorsione simmetrica: il ritiro unilaterale di un significativo numero di truppe americane dal continente. Entrambe le parti, secondo il WSJ, riconoscono che si tratterebbe di una spirale negativa che nessuno desidera apertamente, ma che lo scontro di volontà sulla sovranità groenlandese sta rendendo sempre più plausibile.

La crisi è scaturita dalle ripetute dichiarazioni di Donald Trump, che sin dall'inizio del suo secondo mandato ha rivendicato l'annessione della Groenlandia, descrivendo con toni coloriti e denigratori le difese dell'isola. Dopo l'aggressione al Venezuela, queste rivendicazioni si sono fatte più pressanti, sfociando infine nell'imposizione di dazi punitivi del 10% (destinati a salire al 25% a giugno) su una serie di paesi europei, tra cui Danimarca, Francia, Germania e Regno Unito. La condizione per la loro rimozione è la "piena e completa acquisizione dell'isola".

La Posizione Europea e il Fattore Russo

La risposta europea è stata di ferma opposizione, sostenuta dalla volontà espressa dalla popolazione groenlandese. L'ipotesi di chiudere l'accesso alle basi USA – strumenti vitali per la logistica, l'intelligence e la proiezione di potenza americana verso l'Artico, il Nord Atlantico e il Medio Oriente – emerge ora come l'asso nella manica di Bruxelles e delle capitali nazionali. Si tratterebbe di un segnale inequivocabile: la sicurezza europea non può essere data per scontata come moneta di scambio per avventure geopolitiche unilaterali.

In questo contesto, la posizione russa, come riportato da RIA Novosti, aggiunge un ulteriore livello di complessità. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito la situazione "straordinaria dal punto di vista del diritto internazionale", ribadendo il riconoscimento della sovranità danese sulla Groenlandia. Mosca osserva così, da una posizione di formale difesa dello status quo legale, una crisi che indebolisce profondamente la coesione del suo storico rivale atlantico.

La minaccia, anche solo ipotetica, di revocare l'accesso alle basi, segnala un punto di non ritorno nelle menti dei pianificatori strategici europei. Dimostra che il costo di una rottura con Washington viene ora calcolato includendo azioni che sarebbero state considerate impossibili solo pochi mesi fa. La posta in gioco non è più solo economica (i dazi) o politica (la sovranità di un territorio alleato), ma tocca il nervo scoperto della proiezione globale del potere militare USA. Il prossimo vertice d'emergenza UE sarà cruciale per capire se e come questa leva estrema verrà brandita, delineando il futuro non solo dell'Artico, ma dell'intero equilibrio Occidentale.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Il “Washington Group” e la Diplomazia delle Chat: l'Europa studia un ordine post-statunitense (POLITICO)

Il “Washington Group” e la Diplomazia delle Chat: l'Europa studia un ordine post-statunitense (POLITICO)

19 Gennaio 2026 08:00
Il vincitore "inaspettato" delle minacce di Trump alla Groenlandia

Il vincitore "inaspettato" delle minacce di Trump alla Groenlandia

19 Gennaio 2026 08:00
Il PIL cinese cresce del 5% nel 2025, raggiungendo l'obiettivo di crescita annuale

Il PIL cinese cresce del 5% nel 2025, raggiungendo l'obiettivo di crescita annuale

19 Gennaio 2026 07:00
Cina e Corea del Sud al 13° round di negoziati sull'accordo di libero scambio (FTA)

Cina e Corea del Sud al 13° round di negoziati sull'accordo di libero scambio (FTA)

19 Gennaio 2026 07:00
Giappone-Russia: messaggio di Takaichi a Putin

Giappone-Russia: messaggio di Takaichi a Putin

18 Gennaio 2026 15:27
Bild: la Germania ritira le truppe dalla Groenlandia

Bild: la Germania ritira le truppe dalla Groenlandia

18 Gennaio 2026 15:16
Cina: "Tutti i paesi e i popoli amanti della pace dovrebbero opporsi fermamente alla rinascita del militarismo giapponese"

Cina: "Tutti i paesi e i popoli amanti della pace dovrebbero opporsi fermamente alla rinascita del militarismo giapponese"

16 Gennaio 2026 19:39
Nicaragua: Murillo ribadisce il sostegno al Venezuela e chiede una riforma dell'ONU

Nicaragua: Murillo ribadisce il sostegno al Venezuela e chiede una riforma dell'ONU

16 Gennaio 2026 19:32
NORD-AMERICA

L'economia Usa cola letteralmente a picco

17341

La caduta della donna simbolo dell’Euromaidan

13845
ASIA

I media occidentali minimizzano le violente rivolte in Iran, basandosi su ONG finanziate dagli Usa

12275
RUSSIA

La Russia annienta base per F-16 in Ucraina con il nuovo missile ipersonico Oreshnik

9614
AMERICA LATINA

Sanzioni, petrolio e Machado: le tre grandi menzogne sul Venezuela che Trump ha involontariamente smascherato

8477
EUROPA

C’è un aggressore e un aggredito, si diceva una volta, no? Intervista a Carlo Rovelli

8257
NORD-AMERICA

Pepe Escobar - Ecco come i paesi BRICS potrebbero dare una scossa strutturale al sistema del dollaro statunitense

8212
AMERICA LATINA

Venezuela. La presidente ad interim Rodriguez risponde così "all'autoproclamazione" di Trump

8115
NORD-AMERICA

WSJ: "L'Europa potrebbe adottare misure estreme contro gli USA sulla Groenlandia"

EUROPA

Il “Washington Group” e la Diplomazia delle Chat: l'Europa studia un ordine post-statunitense (POLITICO)

EUROPA

Il vincitore "inaspettato" delle minacce di Trump alla Groenlandia

CINA

Il PIL cinese cresce del 5% nel 2025, raggiungendo l'obiettivo di crescita annuale

CINA

Cina e Corea del Sud al 13° round di negoziati sull'accordo di libero scambio (FTA)

RUSSIA

Giappone-Russia: messaggio di Takaichi a Putin

EUROPA

Bild: la Germania ritira le truppe dalla Groenlandia

CINA

Cina: "Tutti i paesi e i popoli amanti della pace dovrebbero opporsi fermamente alla rinascita del militarismo giapponese"

"Perché la Cina non interviene militarmente?" - Prof. Fabio Massimo Parenti (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Perché la Cina non interviene militarmente?" - Prof. Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

"Perché la Cina non interviene militarmente?" - Prof. Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

  • 15 Gennaio 2026 17:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
IRAN: LA RIVOLTA COME AVANGUARDIA MORALE DELL’IMPERO  IRAN: LA RIVOLTA COME AVANGUARDIA MORALE DELL’IMPERO 

IRAN: LA RIVOLTA COME AVANGUARDIA MORALE DELL’IMPERO 

  • 12 Gennaio 2026 07:00
Loretta Napoleoni - 2 fattori emersi dall'aggressione Usa al Venezuela di Loretta Napoleoni Loretta Napoleoni - 2 fattori emersi dall'aggressione Usa al Venezuela

Loretta Napoleoni - 2 fattori emersi dall'aggressione Usa al Venezuela

  • 04 Gennaio 2026 18:00
Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz di Fabrizio Verde Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz

Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz

  • 15 Gennaio 2026 18:48
L'economia Usa cola letteralmente a picco di Giuseppe Masala L'economia Usa cola letteralmente a picco

L'economia Usa cola letteralmente a picco

  • 17 Gennaio 2026 14:00
RADIO GAZA - puntata 20 - “Le nuove milizie non sono garanzia di pace. Solo Hamas dà sicurezza” di Michelangelo Severgnini RADIO GAZA - puntata 20 - “Le nuove milizie non sono garanzia di pace. Solo Hamas dà sicurezza”

RADIO GAZA - puntata 20 - “Le nuove milizie non sono garanzia di pace. Solo Hamas dà sicurezza”

  • 15 Gennaio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Hainan, consumi e commercio estero in forte crescita dopo l’avvio delle operazioni doganali indipendenti   Una finestra aperta Hainan, consumi e commercio estero in forte crescita dopo l’avvio delle operazioni doganali indipendenti

Hainan, consumi e commercio estero in forte crescita dopo l’avvio delle operazioni doganali indipendenti

  • 16 Gennaio 2026 12:30
La Cina compie progressi costanti nel controllo dell'inquinamento acustico La Cina compie progressi costanti nel controllo dell'inquinamento acustico

La Cina compie progressi costanti nel controllo dell'inquinamento acustico

  • 08 Gennaio 2026 15:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La farsa dell'accordo Trump ed il diritto alla lotta (anche armata) del popolo palestinese. Intervista a Luigi De Magistris di Francesco Santoianni La farsa dell'accordo Trump ed il diritto alla lotta (anche armata) del popolo palestinese. Intervista a Luigi De Magistris

La farsa dell'accordo Trump ed il diritto alla lotta (anche armata) del popolo palestinese. Intervista a Luigi De Magistris

  • 16 Gennaio 2026 10:00
ICE ferma cinque cittadini nativi a Minneapolis: quando l’“immigrazione” scambia i Primi Popoli per stranieri di Raffaella Milandri ICE ferma cinque cittadini nativi a Minneapolis: quando l’“immigrazione” scambia i Primi Popoli per stranieri

ICE ferma cinque cittadini nativi a Minneapolis: quando l’“immigrazione” scambia i Primi Popoli per stranieri

  • 17 Gennaio 2026 14:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica di Paolo Desogus La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

  • 14 Gennaio 2026 15:53
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Trump e noi nel nostro piccolo. CON GLADIO AL POTERE E’ TEMPO DI ASKATASUNA Fulvio Grimaldi - Trump e noi nel nostro piccolo. CON GLADIO AL POTERE E’ TEMPO DI ASKATASUNA

Fulvio Grimaldi - Trump e noi nel nostro piccolo. CON GLADIO AL POTERE E’ TEMPO DI ASKATASUNA

  • 13 Gennaio 2026 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
L’assassinio di Renee Nicole Good e l’indefinibile vergogna dei giornalacci nostrani di Alessandro Mariani L’assassinio di Renee Nicole Good e l’indefinibile vergogna dei giornalacci nostrani

L’assassinio di Renee Nicole Good e l’indefinibile vergogna dei giornalacci nostrani

  • 13 Gennaio 2026 13:00
Gran Teatro delle Ombre di Bruxelles di Marco Bonsanto Gran Teatro delle Ombre di Bruxelles

Gran Teatro delle Ombre di Bruxelles

  • 04 Gennaio 2026 18:56
Liquidazione del nazista Kapustin di Marinella Mondaini Liquidazione del nazista Kapustin

Liquidazione del nazista Kapustin

  • 28 Dicembre 2025 18:23
Trump, la fine del diritto e la nuova egemonia occidentale di Giuseppe Giannini Trump, la fine del diritto e la nuova egemonia occidentale

Trump, la fine del diritto e la nuova egemonia occidentale

  • 08 Gennaio 2026 12:30
Dal commercio al check-in... una storia già vista di Antonio Di Siena Dal commercio al check-in... una storia già vista

Dal commercio al check-in... una storia già vista

  • 19 Dicembre 2025 08:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La forza bruta di Trump e Musk di Michele Blanco La forza bruta di Trump e Musk

La forza bruta di Trump e Musk

  • 17 Gennaio 2026 12:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Una nuova campagna di diffamazione e aggressione personale. A fianco dell’amico e compagno Luciano Vasapollo (Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Una nuova campagna di diffamazione e aggressione personale. A fianco dell’amico e compagno Luciano Vasapollo (Giorgio Cremaschi)

Una nuova campagna di diffamazione e aggressione personale. A fianco dell’amico e compagno Luciano Vasapollo (Giorgio Cremaschi)

  • 12 Gennaio 2026 21:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti