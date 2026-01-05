Abbonati / Sostienici
Xi: "I principali paesi dovrebbero dare l'esempio nel rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite"

La Cina è pronta a rafforzare la comunicazione strategica con l’Irlanda, approfondire la fiducia politica reciproca ed espandere la cooperazione pragmatica a beneficio dei popoli di entrambi i Paesi, contribuendo al contempo a rilanciare le relazioni tra Cina e Unione Europea, ha dichiarato lunedì il presidente cinese Xi Jinping.

Durante l’incontro con il primo ministro irlandese Micheál Martin a Pechino, Xi ha sottolineato la volontà della Cina di intensificare la cooperazione economica e commerciale con l’Irlanda, allineando le strategie di sviluppo in settori come l’intelligenza artificiale, l’economia digitale, la medicina e la sanità. Ha inoltre auspicato un incremento degli investimenti bilaterali, lo sfruttamento dei reciproci punti di forza e la condivisione delle opportunità per promuovere una crescita comune.

Le due parti, ha aggiunto, dovrebbero rafforzare la cooperazione nei campi dell’istruzione, della cultura e del turismo per favorire una maggiore comprensione reciproca. Xi ha espresso il benvenuto a un numero crescente di giovani irlandesi che desiderino studiare e partecipare a programmi di scambio in Cina.

Il presidente cinese ha ricordato che sia la Cina sia l’Irlanda sostengono il multilateralismo e promuovono l’equità e la giustizia internazionali. Ha esortato entrambi i Paesi a coordinarsi più strettamente negli affari globali, a difendere congiuntamente l’autorità delle Nazioni Unite e a rendere il sistema di governance internazionale più giusto ed equilibrato.

Xi ha sottolineato che Cina e Unione Europea dovrebbero mantenere una prospettiva di lungo periodo, sostenere la posizione di partenariato e gestire le differenze in modo obiettivo e razionale, così da favorire una cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Poiché l’Irlanda assumerà la presidenza di turno del Consiglio dell’UE nella seconda metà del 2026, Pechino auspica che Dublino svolga un ruolo costruttivo nel promuovere uno sviluppo sano e stabile delle relazioni tra Cina e UE.

Martin ha ribadito che l’Irlanda aderisce fermamente al principio di “una sola Cina” e resta impegnata a sviluppare un partenariato strategico basato sulla cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti. Ha aggiunto che l’Irlanda è disposta ad approfondire la cooperazione con la Cina in settori quali commercio, investimenti, scienza e tecnologia, biomedicina, energie rinnovabili, intelligenza artificiale e istruzione.

Successivamente, Xi ha affermato che tutti i Paesi devono rispettare i percorsi di sviluppo scelti dai propri popoli e attenersi al diritto internazionale e ai principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, aggiungendo che le grandi potenze dovrebbero essere le prime a dare l’esempio.

“In un mondo segnato da cambiamenti e turbolenze, gli atti unilaterali e coercitivi stanno minando gravemente l’ordine internazionale”, ha concluso Xi.

