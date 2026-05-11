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Robert Kiyosaki prevede un collasso economico globale nel 2026

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Robert Kiyosaki prevede un collasso economico globale nel 2026

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L'imprenditore e scrittore statunitense Robert Kiyosaki ha avvertito che l'economia globale è destinata a un collasso nel 2026 e ha affermato che l'argento è tra gli investimenti che considera più sicuri.

"I migliori investitori sanno prevedere il futuro", ha scritto l'imprenditore sul suo account X, citando una delle lezioni del suo famoso libro "Padre ricco, padre povero". Ha aggiunto di aver iniziato ad accumulare argento nel 1965, quando aveva 18 anni e il metallo costava solo pochi centesimi. In questo contesto, ha osservato: "Nel 2026, l'argento è uno dei migliori investimenti che ho".

"Nel 2026, l'economia globale sarà sull'orlo del collasso. Questa è una buona notizia per chi sa prevedere il futuro. Una cattiva notizia per i ciechi", ha affermato Kiyosaki nella sua pubblicazione. L'imprenditore sostiene che la capacità di anticipare gli scenari economici sarà cruciale per coloro che cercano di trarre profitto da una potenziale recessione economica globale.

Alla fine di marzo, nel pieno del conflitto in Medio Oriente, Kiyosaki ha messo in guardia contro un imminente collasso finanziario globale. Alla luce di questa previsione, l'esperto ha ribadito il suo suggerimento di acquistare beni come oro, argento, Bitcoin ed Ether, nonché quote di pozzi petroliferi reali.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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