Altra vittima ad Al-Manara: salgono a 18 i soldati israeliani uccisi da Hezbollah da marzo

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Domenica l'esercito di occupazione israeliano ha ammesso la morte di un altro soldato o in un attacco di droni condotto dal Movimento di Resistenza Islamica Libanese (Hezbollah) nella zona di confine di Al-Manara, nel nord dei territori occupati, portando a 18 il numero di soldati israeliani uccisi dall'inizio di marzo negli scontri con la resistenza libanese.

Secondo l'esercito israeliano, l'attacco è avvenuto dopo che un drone carico di esplosivo è esploso nella fascia di confine tra il Libano e la Palestina occupata. I media israeliani hanno poi ammesso che il numero di vittime tra i militari israeliani è aumentato costantemente nelle ultime settimane a causa delle operazioni della resistenza libanese sul fronte settentrionale.

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Lo stesso giorno, Hezbollah ha diffuso immagini di un attacco di droni contro una base israeliana nell'insediamento di Shlomi, nel nord dei territori occupati, che mostrano un soldato israeliano fuggire in un bagno per ripararsi da un attacco di droni della resistenza libanese.

Di fronte alla crescente minaccia dei droni di Hezbollah, il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano, Eyal Zamir, ha lanciato severi avvertimenti durante una sessione riservata davanti alla commissione parlamentare per gli affari esteri e la sicurezza, in merito alla situazione dell'esercito e alle sfide al confine con il Libano.

Zamir ha riconosciuto che i combattimenti sul fronte settentrionale "non si sono fermati" e ha ammesso esplicitamente che l'esercito israeliano non mira a disarmare Hezbollah. Ha spiegato che la priorità attuale del regime è prevenire le operazioni di infiltrazione, contenere i missili anticarro e creare le condizioni che consentano al governo libanese di gestire la situazione con la Resistenza.

Il capo delle forze armate israeliane ha inoltre messo in guardia contro una profonda crisi strutturale all'interno delle forze armate e ha affermato con tono allarmato che "l'esercito di riserva crollerà dall'interno", riflettendo la crescente pressione sulle capacità operative israeliane.

Secondo quanto riportato da un organo di stampa israeliano, Israele continua a cercare contromisure efficaci contro i droni sempre più sofisticati impiegati da Hezbollah nel Libano meridionale.

A titolo di premessa, alla fine del mese scorso il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha riconosciuto pubblicamente che i missili e i droni di Hezbollah rappresentano "due gravi minacce" per Israele, e ha esortato i comandanti militari a sviluppare con urgenza nuove soluzioni difensive, in una rara ammissione dei limiti operativi dell'esercito israeliano di fronte alle crescenti capacità della resistenza libanese.

Hezbollah sostiene che le sue operazioni siano una risposta diretta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele e ai continui bombardamenti di aree civili nel Libano meridionale. Nonostante una tregua sia in vigore dal 17 aprile – e successivamente prorogata fino a metà maggio – il regime di Tel Aviv ha continuato ad effettuare attacchi quasi quotidiani sul territorio libanese.

Dall'inizio dell'escalation militare, il 2 marzo, gli attacchi israeliani contro il Libano hanno provocato oltre 2.800 morti e lo sfollamento di oltre un milione di civili, mentre Hezbollah ha progressivamente aumentato l'uso di droni da ricognizione e attacco ad alta precisione, mettendo in luce le difficoltà del sistema difensivo israeliano nel contenere operazioni aeree a basso costo e altamente mobili sul fronte settentrionale.

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