Da Crasso a Trump. il messaggio di Teheran sulle 'legioni' USA bloccate nel Golfo

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Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baqai, ha citato una storica sconfitta romana per mettere in guardia Stati Uniti e Israele.

Domenica, il diplomatico iraniano ha citato una famosa vittoria persiana antica su Roma per lanciare un messaggio agli avversari attuali, avvertendo che la storia si ripete per coloro che si rifiutano di imparare dai suoi insegnamenti.

Baqai ha scritto sul suo account X che gli iraniani hanno sempre resistito non solo agli invasori isolati, ma anche alle potenti "legioni" e ai grandi "legionari", e che ne sono sempre usciti con onore.

Throughout history, Iranians have stood not only against single invaders, but against powerful "pluses" and grand "legionnaires" — and have always emerged with honor.



On a day like this in 53 BC, at the Battle of Carrhae, General Surena, with far fewer men and far more limited… pic.twitter.com/PBE6aG06VW — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 10, 2026

"In questo giorno del 53 a.C., nella battaglia di Carre, il generale Surena, con forze di gran lunga inferiori e risorse più limitate, annientò le legioni romane pesantemente corazzate in una magistrale vittoria 'asimmetrica'", ha scritto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano.

A tal proposito, ha ricordato che Crasso, uno dei romani più ricchi e potenti, fu sconfitto; che il mito dell'invincibilità romana era stato distrutto per sempre; e che il sogno dell'Impero romano di espandersi verso est era morto sul campo di battaglia.

"La storia si ripete per coloro che si rifiutano di studiarla o di rispettarne gli insegnamenti", ha aggiunto il diplomatico iraniano.

La pubblicazione fa riferimento diretto all'attuale guerra di aggressione condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, giunta ormai al terzo mese.

Nonostante la schiacciante superiorità militare degli Stati Uniti, le forze armate iraniane hanno lanciato 100 ondate di attacchi di rappresaglia nell'ambito dell'Operazione True Promise 4 e hanno mantenuto il controllo dello Stretto di Hormuz, sfidando il blocco navale statunitense.

Il paragone tra Baqai e la battaglia di Carre – un classico esempio di guerra asimmetrica in cui una forza più piccola e agile ha sconfitto una più grande e pesantemente corazzata – si adatta alla narrazione di Teheran di resistenza contro una potenza di fuoco superiore.

Le forze del generale Surena impiegarono cavalleria leggera e tattiche mordi e fuggi per sopraffare le lente legioni romane.

Analogamente, l'Iran ha utilizzato droni a basso costo, missili di precisione e strategie navali asimmetriche per contrastare gli armamenti avanzati di Stati Uniti e Israele.

Gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato la loro guerra non provocata contro l'Iran il 28 febbraio, con l'assassinio della Guida Suprema della Rivoluzione Islamica e gli attacchi contro impianti nucleari, scuole e ospedali.

Un cessate il fuoco mediato dal Pakistan è in vigore dai primi di aprile, ma il blocco navale statunitense dei porti iraniani rimane attivo.

Teheran ha ripetutamente avvertito che non riaprirà lo Stretto di Hormuz finché il blocco non sarà revocato e la guerra non sarà definitivamente conclusa.

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