Assassini di bambini: lo Stato di Israele, i suoi protettori e il massacro industrializzato dei bambini

di Laala Bechetoula - Global Research

La confessione che nessuno ha fatto

Cominciamo con l'unica frase che ogni ministro degli esteri occidentale, ogni portavoce della Casa Bianca, ogni portavoce dell'Unione Europea si è rifiutato di pronunciare in 18 mesi di massacri:

Israele sta uccidendo bambini. Deliberatamente. Sistematicamente. Con le nostre armi. Con i nostri soldi. Con la nostra copertura diplomatica. E noi lo permettiamo.

Questa è la sentenza. Non è propaganda. Non è antisemitismo. Non è una teoria del complotto diffusa su siti web marginali. È la conclusione documentata, verificata e corredata da riferimenti incrociati dell'UNICEF, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di Human Rights Watch, di Amnesty International, dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, della Corte Internazionale di Giustizia, di The Lancet e, da gennaio 2026, delle stesse fonti militari israeliane, che hanno finalmente accettato il bilancio delle vittime fornito dal Ministero della Salute di Gaza.

Più di 21.289 bambini sono stati confermati uccisi a Gaza dal 7 ottobre 2023. Più di 44.500 bambini sono rimasti feriti, molti in modo permanente. Più di 172 bambini sono stati uccisi in Libano in sei settimane di rinnovata guerra. Almeno 254 bambini sono stati uccisi in Iran dal 28 febbraio 2026, tra cui più di 165 studentesse uccise in un singolo attacco alla scuola elementare femminile Shajareh Tayyebeh a Minab. Più di 50.000 bambini sono stati uccisi o feriti in tutta la regione in meno di trenta mesi.

Questa non è guerra. Questa non è autodifesa. Questo non è un tragico ma inevitabile effetto collaterale di complesse operazioni militari in aree densamente popolate. Questo è lo sterminio sistematico, su scala industriale, di bambini arabi, finanziato dagli Stati Uniti d'America, reso possibile dalla codardia dell'Europa ed eseguito dallo Stato di Israele con una precisione e una coerenza che non lasciano spazio alla parola "incidente".

Questo testo non sarà diplomatico. La diplomazia, di fronte a quanto è stato commesso, è oscenità.

Prima della menzogna del 7 ottobre: ??la lunga storia

La storia che Israele e i suoi sostenitori occidentali raccontano inizia il 7 ottobre 2023. Secondo la loro versione, uno stato civile e democratico – un faro di valori occidentali in una regione turbolenta – è stato attaccato senza preavviso da terroristi spietati e ha risposto, purtroppo ma necessariamente, con la forza militare. Tutto ciò che è accaduto prima viene cancellato. Tutto ciò che è accaduto dopo viene giustificato.

Questa è una menzogna di tale portata che definirla propaganda è fin troppo gentile. Si tratta della deliberata creazione di amnesia storica al servizio del genocidio.

Ecco cosa succedeva prima del 7 ottobre:

Tra il settembre 2000 e l'ottobre 2023, le forze israeliane hanno ucciso più di 2.171 bambini palestinesi. Non in una singola operazione. Non in una guerra con un inizio e una fine. Continuamente. Sistematicamente. Come caratteristica, non come anomalia, dell'occupazione militare. In Cisgiordania, a Gaza, a Gerusalemme Est: un bambino a settimana, anno dopo anno, decennio dopo decennio, ogni uccisione non indagata da nessuno, non perseguita da nessuno, non punita da nessuno.

Operazione Piombo Fuso, dicembre 2008 - gennaio 2009: 22 giorni, 1.383 palestinesi uccisi, 333 dei quali bambini. Isra' Qusay al-Habbash, 13 anni, e sua cugina Shadha, 10 anni, furono uccise da un missile mentre giocavano sul tetto della loro casa a Gaza City. Non erano combattenti. Erano bambine su un tetto. La Missione d'inchiesta delle Nazioni Unite concluse che l'operazione fu "un attacco deliberatamente sproporzionato, concepito per punire, umiliare e terrorizzare una popolazione civile". La pena più severa inflitta a un soldato israeliano per tutti i crimini commessi durante l'Operazione Piombo Fuso fu di sette mesi e mezzo, per furto di carta di credito.

Danni al quartiere di Zeitoun (CC BY-SA 2.0)

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Operazione Margine Protettivo, da luglio ad agosto 2014: 50 giorni, 551 bambini uccisi, 3.436 bambini feriti, più di 1.000 disabili permanenti, più di 1.500 orfani. Delle 180 vittime più giovani – neonati, bambini piccoli, bambini sotto i sei anni – nessuna era un combattente. In soli due giorni – quello che è diventato noto come il Venerdì Nero – le forze israeliane hanno ucciso 207 persone a Rafah, tra cui 64 bambini. L'inchiesta di B'Tselem ha rilevato che nessun comandante di alto grado ha subito alcuna conseguenza legale.

Tra il 2015 e il 2022, le Nazioni Unite hanno attribuito alle forze israeliane oltre 8.700 vittime tra i bambini. Nello stesso periodo, la "lista della vergogna" annuale del Segretario generale dell'ONU, che elenca le forze militari che non proteggono i bambini e impone loro di elaborare piani d'azione, ha sistematicamente escluso Israele. Nella lista sono state incluse forze che hanno ucciso un numero di bambini di gran lunga inferiore. Israele no. Nemmeno una volta in otto anni.

Nei primi nove mesi del 2023, prima ancora che cadesse un singolo razzo il 7 ottobre, 38 bambini palestinesi erano stati uccisi dalle forze israeliane in Cisgiordania, rendendolo l'anno più letale di sempre per i bambini palestinesi in quella regione. Lo ha affermato Save the Children. Lo ha affermato l'UNICEF. Lo ha affermato l'OCHA.

Il 7 ottobre non ha creato questa realtà. L'ha solo segnata. E la risposta del mondo – armare il colpevole, proteggerlo dalle proprie responsabilità e definire l'escalation "autodifesa" – è la decisione politica moralmente più catastrofica del ventunesimo secolo.

La tassonomia dell'uccisione

Cerchiamo di essere precisi. L'uccisione di bambini palestinesi assume molteplici forme, ognuna documentata, ognuna sistematica, ognuna recante l'impronta di una politica deliberata.

Tramite bombe.

Un bambino ogni 15 minuti durante le prime settimane di ottobre 2023. Più di cento bambini uccisi al giorno al culmine della campagna. A settembre 2025, si contavano almeno 19.424 bambini uccisi. A febbraio 2026, i casi confermati erano 21.289. Si tratta di bambini colpiti nelle loro case, nelle loro scuole, negli ospedali, nei centri di accoglienza, nelle strutture dell'UNRWA esplicitamente contrassegnate con le coordinate ONU condivise in anticipo con l'esercito israeliano. Le forze israeliane li hanno comunque bombardati.

Per fame.

Israele ha imposto un blocco che ha costretto 2,3 milioni di persone a sopravvivere con sole 245 calorie al giorno, meno di un dodicesimo del fabbisogno calorico umano minimo. Gli abitanti si nutrivano di erba, erbe selvatiche e acqua contaminata. Nell'agosto del 2025, oltre 54.600 bambini erano affetti da malnutrizione acuta. Jinan Iskafi aveva quattro mesi quando morì il 3 maggio 2025. Morì di marasma, una grave malnutrizione proteico-energetica, perché il latte artificiale specifico di cui aveva bisogno era stato bloccato al confine per decisione militare israeliana. Aveva quattro mesi di vita. È stata uccisa dal blocco.

Amnesty International ha esaminato la sua cartella clinica.

Human Rights Watch ha documentato il meccanismo di blocco.

Oxfam ha definito la situazione: "Israele sta compiendo scelte deliberate per far morire di fame i civili".

Il Comitato speciale delle Nazioni Unite ha confermato che il caso rientra nella definizione legale di utilizzo della fame come arma di guerra, un crimine ai sensi dello Statuto di Roma.

La Corte penale internazionale ha giurisdizione. Non è intervenuta.

Per amputazione.

Nel giugno del 2024, i medici di Gaza stimavano che circa 3.000 bambini avessero perso uno o più arti.

Nel gennaio 2025, l'UNICEF ha contato 4.000 bambini che avevano subito un'amputazione. Il coordinatore dell'OMS ha avvertito che alcune amputazioni erano inutili, eseguite non perché medicalmente necessarie, ma perché gli ospedali non disponevano delle attrezzature e delle competenze per cure più precise e perché non c'era tempo: la prossima ondata di vittime era già in arrivo.

Bambini che perdono gambe, braccia, mani, occhi, non perché siano stati colpiti da un'arma, ma perché un blocco navale ha impedito l'esistenza degli strumenti necessari per salvarli.

Attraverso la reclusione e la tortura.

Dal 1967, oltre 55.500 bambini palestinesi sono stati arrestati dalle forze israeliane. Dal 7 ottobre 2023, più di 1.700 solo in Cisgiordania. A dicembre 2025, 351 bambini erano detenuti nelle carceri israeliane: 180 di loro, ovvero il 51%, erano trattenuti senza accusa, senza processo, sulla base di prove segrete rinnovabili a tempo indeterminato. Israele ha negato al Comitato Internazionale della Croce Rossa l'accesso a qualsiasi detenuto palestinese dal 7 ottobre 2023. Un rapporto di Save the Children del 2023 ha rilevato che l'86% dei bambini palestinesi detenuti subiva percosse; il 69% veniva sottoposto a perquisizioni corporali; il 60% veniva messo in isolamento; al 68% veniva negata l'assistenza medica. Waleed Ahmed, di 17 anni, è morto in una prigione israeliana nel marzo 2025. Un giudice israeliano ha concluso che probabilmente era morto di fame. In prigione. Nel 2025. In uno Stato che si definisce una democrazia.

Per annientamento psicologico

Nell'agosto del 2024, si stimava che 19.000 bambini avessero perso uno o entrambi i genitori. All'inizio del 2026, il numero era salito a oltre 58.000. Nei campi profughi, a loro volta ripetutamente bombardati, il 70% dei bambini presentava segni clinici di disagio psicologico: disturbi del sonno, dissociazione, terrore incontrollato. Il termine utilizzato dagli operatori umanitari – WCNSF, "Bambino Ferito Senza Famiglia Sopravvissuta" – è entrato nel lessico medico nel novembre del 2023. Descrive un bambino che ha subito lesioni fisiche, ha perso ogni membro della sua famiglia e ora vive in una condizione per la quale non è stato concepito alcun protocollo umanitario, perché nessuno aveva immaginato una guerra che producesse un esito di tale portata.

Questi non sono i sottoprodotti della guerra. Ne sono l'architettura.

I nomi che la giustizia esige

Le statistiche sono il linguaggio delle burocrazie. I nomi sono il linguaggio della giustizia. Ecco alcuni nomi.

Jinan Iskafi. Quattro mesi. Gaza. Deceduto il 3 maggio 2025 per marasma causato dalla carenza di latte artificiale dovuta al blocco. Cartella clinica esaminata da Amnesty International.

Abdelaziz. Nato prematuro all'ospedale Kamal Adwan il 24 febbraio 2024. Sua madre era sopravvissuta nutrendosi di legumi e cibo in scatola. Fu messo sotto ventilazione artificiale. Il ventilatore si spense quando l'ospedale finì il carburante. Suo padre conservò il certificato di morte. Morì poche ore dopo la nascita.

Nour al-Huda. Undici anni. Fibrosi cistica. Ricoverata all'ospedale Kamal Adwan il 15 marzo 2024 per malnutrizione, disidratazione e infezione polmonare. Sua madre ha dichiarato a Human Rights Watch: "Riesco a vedere le ossa del suo torace sporgere".

Laila Khatib. Due anni. Uccisa a colpi d'arma da fuoco nella sua camera da letto a Jenin da un cecchino israeliano durante l'Operazione Muro di Ferro, il 25 gennaio 2025. È la vittima più giovane citata nel rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani dell'ottobre 2025.

Rida Ali Ahmed Bisharat, otto anni. Hamza Ammar Ahmed Bisharat, dieci anni. Fratelli. Uccisi l'8 gennaio 2025 nel cortile di casa loro a Tammun, Tubas, da un missile aria-terra israeliano. Erano disarmati. L'esercito israeliano ha in seguito ammesso di non aver verificato l'identità delle vittime prima di sparare.

Waleed Ahmed, diciassette anni, è morto in un centro di detenzione israeliano nel marzo 2025. Un giudice israeliano ha concluso che probabilmente è morto di fame.

Jawad Younes. Undici anni, Saksakieh, Libano meridionale. Aveva appena accompagnato a casa il fratellino Mehdi, di quattro anni, dopo la partita di calcio, perché il piccolo era stanco. Tornò alla partita quando un attacco israeliano colpì la casa dello zio. Sua madre disse: "Il mio cuore me l'ha detto". Fu ucciso il 27 marzo 2026.

Zeinab al-Jabali. Dieci anni. Valle della Bekaa, Libano. Uccisa il 5 marzo 2026 mentre aiutava a preparare l'iftar durante il Ramadan. Nel 1982, il fratello di suo padre, anche lui di dieci anni, fu ucciso da un missile israeliano nello stesso Paese.

Le studentesse di Minab. Almeno 165 persone sono state uccise quando un attacco israeliano ha colpito la scuola elementare femminile Shajareh Tayyebeh a Minab, in Iran, il 28 febbraio 2026. La maggior parte erano bambine. Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha condiviso una loro fotografia. Il nome della scuola significa "L'albero buono".

I figli della famiglia al-Najjar. Nove fratelli e sorelle uccisi a Khan Younis, maggio 2025. Tutti di età inferiore ai 12 anni. Estratti dalle macerie della loro casa. Uno è sopravvissuto, in condizioni critiche.

Questi sono dieci nomi tratti da un registro che ne contiene più di ventunomila. Ognuno di essi aveva un nome prima di diventare un numero. La storia ci impone di pronunciare i loro nomi. La storia ci impone anche di nominare i responsabili.

La geografia dell'impunità si espande: Libano, Iran

Gaza è stato il laboratorio. Il Libano è la replica. L'Iran è l'escalation. La dottrina si diffonde oltre i confini con la coerenza di una politica, non con il caos di una guerra.

In Libano, dal 2 marzo 2026: 172 bambini uccisi, 600 bambini uccisi o feriti, quasi 390.000 bambini sfollati. Le forze israeliane hanno colpito case lontane da qualsiasi linea del fronte, in quartieri a composizione religiosa mista considerati sicuri, in condomini senza presenza militare, senza preavviso, nelle prime ore del mattino, durante il Ramadan, durante l'iftar, mentre le famiglie mangiavano insieme. Interpellato, l'esercito israeliano non ha negato che dei bambini siano stati uccisi. Ha affermato di aver preso di mira "strutture di Hezbollah". Non ha fornito prove. Non ha nominato alcun obiettivo. Non subisce alcuna conseguenza.

In Iran, dal 28 febbraio 2026: almeno 254 bambini sono stati confermati uccisi in attacchi statunitensi e israeliani, secondo l'organizzazione per i diritti umani HRANA. Il bilancio totale delle vittime civili in Iran è di 1.701. Un'analisi di BBC Verify ha confermato che missili di precisione statunitensi hanno colpito edifici residenziali e una palestra nella città di Lamerd, uccidendo 21 persone, tra cui 4 bambini. Almeno 65 scuole sono state colpite in tutto l'Iran. Almeno 14 centri medici. Più di 5.500 unità abitative. Un'indagine interna dell'esercito americano sul massacro della scuola femminile di Minab ha riconosciuto che l'attacco è stato causato da "dati di puntamento obsoleti". Questo è ciò che gli Stati Uniti definiscono le 165 studentesse morte: dati di puntamento obsoleti.

Netanyahu, mentre il cessate il fuoco tra Islamabad e Iran era in vigore, annunciò pubblicamente che il Libano "non faceva parte del cessate il fuoco" e continuò a bombardarlo per il 45° giorno consecutivo. Lo disse apertamente. Senza vergogna. Perché non gli è mai stato dato alcun motivo per vergognarsi.

Questo schema non è una coincidenza. È una dottrina: uccidere un numero sufficiente di bambini, in un numero sufficiente di paesi, con sufficiente regolarità, affinché il mondo accetti alla fine l'infanticidio come una caratteristica permanente del panorama mediorientale, naturale come il clima, inevitabile come la geografia. I bambini di Gaza, le studentesse di Minab, i calciatori di Saksakieh: tutti ridotti a una categoria chiamata "il costo della sicurezza regionale".

Sicurezza per chi?

Trump, l'America e il business dell'uccisione dei bambini

Donald Trump è rientrato alla Casa Bianca nel gennaio 2025 con la promessa di porre fine alle guerre. Non ne ha posta nessuna. Ne ha iniziata una: la guerra contro l'Iran, lanciata congiuntamente con Israele il 28 febbraio 2026, in cui missili Tomahawk e missili di precisione statunitensi hanno colpito città iraniane, uccidendo bambini nelle scuole e civili durante gli iftar del Ramadan. Trump l'ha definita un tentativo di "indurre un cambio di regime". Ha definito la leadership suprema iraniana un regime che "opprime il suo popolo". Ha affermato che il popolo iraniano meritava la libertà.

Le studentesse di Minab erano iraniane. Non hanno ricevuto la libertà. Hanno ricevuto un missile americano. Centosessantacinque.

Quando è rientrato in carica, Trump ha inviato 3,8 miliardi di dollari all'anno in aiuti militari a Israele. Ha accelerato i trasferimenti di armi sospesi dall'amministrazione Biden. Ha trasferito l'ambasciata statunitense a Gerusalemme. Ha riconosciuto la sovranità israeliana sulle alture del Golan. Ha appoggiato l'annessione della Cisgiordania. Ha posto il veto alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul cessate il fuoco. Ha bloccato la giurisdizione della Corte penale internazionale sui funzionari israeliani. Ha definito Benjamin Netanyahu "il più grande leader nella storia di Israele". Non ha partecipato al funerale di alcun bambino palestinese.

Da trent'anni gli Stati Uniti sono il principale finanziatore, il principale fornitore di armi, il principale scudo diplomatico e il principale propagandista dello Stato israeliano. Ogni bomba sganciata su una scuola di Gaza ha un numero di serie americano. Ogni missile che ha colpito un condominio libanese è stato pagato dai contribuenti americani. Ogni veto che ha impedito una risoluzione di cessate il fuoco delle Nazioni Unite è stato posto da un diplomatico americano pienamente consapevole di ciò che il suo veto avrebbe permesso di continuare. Questa non è un'accusa. Questa è la realtà dei fatti.

Nell'ottobre del 2024, 99 operatori sanitari americani che avevano prestato servizio a Gaza scrissero al presidente Biden per affermare che, utilizzando i parametri standard di sicurezza alimentare, almeno 62.413 morti a Gaza erano state causate dalla fame – la maggior parte dei quali bambini piccoli – e almeno 5.000 dalla mancanza di accesso alle cure per le malattie croniche. Scrissero al Presidente degli Stati Uniti. Lui non rispose cambiando politica. Inviò più armi.

L'America non si limita a sostenere Israele. L'America è il partner operativo di Israele nell'uccisione di bambini. La distinzione tra i due governi, nel contesto della mortalità infantile palestinese, è una distinzione priva di significato.

E Trump, che è tornato al potere una seconda volta promettendo di essere l'uomo che avrebbe detto la verità che nessun altro osava dire, che si è autoproclamato nemico dell'establishment corrotto, che ha affermato di rappresentare i lavoratori dimenticati contro un'élite globale: questo è l'uomo che ha scelto, come culmine della sua politica in Medio Oriente, di bombardare una scuola femminile nel sud dell'Iran e di inviare altri fondi a un governo che fa morire di fame i bambini a Gaza. L'ipocrisia non è casuale. È il risultato.

La comoda codardia dell'Europa

Se l'America è il complice armato, l'Europa è lo spettatore ben vestito che ha assistito al crimine, si è assicurato che nessuno lo stesse guardando ed è tornato a casa a cena.

Dall'ottobre 2023, i governi europei hanno rilasciato dichiarazioni di preoccupazione. Hanno espresso profonda apprensione. Hanno chiesto una sospensione degli aiuti umanitari. Hanno votato a favore di risoluzioni non vincolanti delle Nazioni Unite. Hanno inviato piccole quantità di aiuti che Israele ha bloccato al confine. Hanno partecipato a conferenze in cui hanno discusso della situazione con volti seri e mani vuote. E poi hanno continuato a esportare armi in Israele, a rinnovare accordi commerciali, a invitare funzionari israeliani nelle loro capitali e a permettere che le loro popolazioni venissero informate, tramite emittenti finanziate dallo Stato, che quanto stava accadendo a Gaza era un "conflitto tra due parti".

Nel 2023 il Regno Unito ha venduto armi a Israele per un valore di 69 milioni di sterline. La Germania ha continuato le esportazioni di armi per mesi dopo il 7 ottobre. La Francia ha mantenuto le relazioni diplomatiche e commerciali per tutto il periodo. L'Italia ha mostrato incertezza, ma ha proseguito. I Paesi Bassi sono stati legalmente obbligati dai propri tribunali a interrompere le esportazioni di componenti per gli F-35 verso Israele, ma hanno trovato dei mezzi procedurali per ritardare l'adempimento.

L'Unione Europea parla del suo "ordine internazionale basato sulle regole" con il fervore di una religione. Le regole, a quanto pare, si applicano all'invasione russa dell'Ucraina con esemplare rapidità e determinazione. Non si applicano invece all'uccisione di 21.000 bambini palestinesi. L'ordine, a quanto pare, si fonda sulla preservazione degli interessi strategici occidentali, non sulla protezione della vita dei bambini arabi.

Questo doppio standard non è un difetto della politica estera europea. Ne è il principio guida. Le vite degli arabi sono sempre state valutate in modo diverso nel calcolo della civiltà europea. I bambini di Gaza non sono sufficientemente europei perché la loro morte costituisca una crisi di coscienza. Sono sufficientemente distanti, sufficientemente di carnagione scura, sufficientemente musulmani, sufficientemente palestinesi, da essere considerati una "situazione umanitaria che richiede una soluzione politica". La loro morte è una situazione. Le esigenze militari israeliane sono un impegno.

Ciò che l'Europa ha dimostrato, con chiarezza cristallina, in questi trenta mesi, è che "Mai più" – la promessa fondante della civiltà europea post-Olocausto – è sempre stato condizionato. Significava: mai più a noi. Non significava: mai più a nessuno. Certamente non significava: mai più, nemmeno quando è lo Stato istituito in nome dei sopravvissuti all'Olocausto a commettere gli omicidi.

Non si tratta di un paradosso. È una politica. E ogni ministro degli esteri europeo che ha firmato un'altra dichiarazione di preoccupazione, approvando al contempo un'altra licenza per la vendita di armi, ha una responsabilità morale e legale personale per ciò che quelle armi hanno fatto ai bambini di Gaza, del Libano e dell'Iran.

L'ideologia dell'omicidio

Sarebbe comodo attribuire la responsabilità a singoli individui: un Netanyahu, un Trump, un ministro degli esteri europeo compiacente. Renderebbe il problema gestibile: basta eliminare i singoli e cambiare la politica. Ma l'uccisione di bambini palestinesi non è un'aberrazione personale. È il prodotto di un sistema ideologico coerente, e questo sistema deve essere identificato.

L'ideologia coloniale israeliana, nella sua attuale forma di governo massimalista, sostiene che la terra tra il fiume e il mare appartenga esclusivamente al popolo ebraico, che la presenza palestinese su quella terra sia un problema demografico e di sicurezza da gestire, ridurre e infine eliminare, e che la morte di civili palestinesi sia giustificata come danno collaterale nel perseguimento di legittimi obiettivi di sicurezza, oppure attribuita ad Hamas per averli "usati come scudi umani". Questa impostazione – ogni bambino morto è colpa di Hamas – è stata ripetuta con tale costanza da funzionari israeliani, portavoce militari israeliani e governi occidentali da aver acquisito lo status di verità assodata.

Analizziamo cosa significa. Significa che quando le forze israeliane bombardano un ospedale, è perché Hamas lo stava usando. Quando bombardano una scuola, è perché Hamas si nascondeva lì. Quando bombardano un rifugio delle Nazioni Unite, è perché Hamas ha scavato un tunnel sotto di esso. Quando fanno morire di fame 2,3 milioni di persone, è perché Hamas usa il cibo come arma. Quando sparano a una bambina di due anni nella sua cameretta a Jenin, è perché la presenza di Hamas in Cisgiordania richiede una risposta di sicurezza. La dottrina di Hamas come scudo è infinitamente elastica: assorbe ogni atrocità, spiega ogni massacro, giustifica ogni blocco. È la macchina ideologica a moto perpetuo dell'impunità.

Ma esiste una clausola nel diritto internazionale – un principio così elementare da essere insegnato nella prima settimana dei corsi di diritto umanitario – che rende irrilevante l'intera interpretazione. Si tratta del principio di proporzionalità. Anche se esiste un obiettivo militare. Anche se Hamas è presente. Anche se esiste un legittimo scopo militare. È comunque illegale causare danni ai civili – compresi i bambini – in misura sproporzionata rispetto al previsto vantaggio militare. Uccidere 21.000 bambini per dare la caccia ad Hamas è sproporzionato secondo qualsiasi parametro immaginabile. La Corte Internazionale di Giustizia lo ha affermato nel gennaio 2024. Il procuratore della Corte Penale Internazionale lo ha affermato. Tutte le principali organizzazioni per i diritti umani lo hanno affermato. Israele ha proseguito. Gli Stati Uniti hanno posto il veto. L'Europa ha espresso preoccupazione.

E al di là dell'argomentazione legale, cela un'argomentazione morale che non richiede alcuna competenza giuridica per essere compresa: questi sono bambini. Non sono astrazioni. Non sono dati demografici. Non sono minacce alla sicurezza. Sono Jawad, che ha portato a casa il fratellino prima della partita. Sono Zeinab, che ha aiutato la madre a preparare l'iftar. Sono le ragazze di Minab, la cui scuola si chiamava "L'Albero Buono". Sono Jinan, che aveva bisogno di latte in polvere e si è trovato di fronte a un blocco. Sono Abdelaziz, che aveva bisogno di un respiratore e ha dovuto fare i conti con la carenza di carburante.

L'ideologia che rende accettabili le loro morti – che crea il linguaggio per elaborare la loro uccisione senza dolore, senza rabbia, senza responsabilità – non è un'esclusiva di Israele. È l'ideologia di tutte le potenze coloniali nel corso della storia: l'idea che i figli di alcuni popoli contino più di quelli di altri. Gli inglesi in Kenya. I francesi in Algeria. Gli americani in Vietnam. I belgi in Congo. I figli dei colonizzati sono sempre stati quelli che potevano essere uccisi impunemente, pianti senza allarme internazionale, sepolti senza che nessuno nel mondo potente cambiasse la propria politica in risposta.

Gaza non fa eccezione. È l'ultima incarnazione del crimine più antico. E tutti noi siamo abbastanza grandi per saperlo.

Il silenzio che uccide

Alan Kurdi era un bambino siriano. Annegò nel Mediterraneo il 2 settembre 2015, insieme alla madre e al fratello. Una fotoreporter turca di nome Nilüfer Demir trovò il suo corpo a faccia in giù sulla spiaggia vicino a Bodrum, con indosso una maglietta rossa, pantaloni blu e piccole scarpe da ginnastica, e lo fotografò. La fotografia divenne virale in poche ore. I leader europei piansero. Le donazioni alle organizzazioni benefiche per i rifugiati aumentarono di quindici volte in ventiquattro ore. L'immagine apparve su tutte le prime pagine dei giornali del mondo.

Il mondo si è fermato per un giorno.

Poi continuò.

Più di 21.000 bambini palestinesi sono stati uccisi dall'ottobre 2023. Ognuno di loro aveva un volto, un nome, un paio di scarpe da ginnastica. Le loro morti sono state fotografate, documentate, trasmesse, dirette streaming, pubblicate su ogni piattaforma social del mondo. Le immagini esistono. Le prove non mancano. Ciò che manca è la volontà politica di agire in base a ciò che le immagini mostrano.

Questo divario – tra l'essere testimoni e l'agire, tra il sapere e il prevenire, tra il vedere e l'arrestare – non è ignoranza. È politica. I governi occidentali che hanno guardato queste immagini e hanno continuato ad armare Israele hanno fatto una scelta. Hanno scelto che la relazione strategica con Israele – la condivisione di informazioni di intelligence, la collaborazione tecnologica, il ruolo di piattaforma militare in Medio Oriente, il valore come risorsa politica interna nelle elezioni influenzate dalle lobby filo-israeliane – valga più della vita di 21.000 bambini arabi. Hanno fatto questo calcolo in modo esplicito, ripetuto e con tutte le informazioni a disposizione.

Questo è il silenzio che uccide. Non il silenzio dell'ignoranza. Il silenzio della consapevolezza e della scelta di perseverare.

I medici che sono tornati da Gaza e hanno parlato con i giornalisti. I funzionari delle Nazioni Unite che hanno pubblicato rapporti e sono stati ignorati. Gli esperti di diritto che hanno discusso all'Aia e hanno visto le loro sentenze non applicate. I giornalisti – alcuni dei quali uccisi da attacchi israeliani mentre svolgevano il loro lavoro – che hanno prodotto immagini e testimonianze che il mondo ha visto e che i governi del mondo hanno considerato politicamente scomode. Gli insegnanti, gli infermieri, i genitori e i semplici cittadini del Sud del mondo che hanno visto e provato qualcosa da cui le popolazioni benestanti dell'Occidente sono state accuratamente protette: la consapevolezza viscerale che il sistema internazionale non li protegge. Che le regole non valgono per loro. Che i loro figli possono essere uccisi e i potenti del mondo diranno che è una cosa complicata.

Nel novembre 2023, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha dichiarato: "Gaza sta diventando un cimitero per bambini". Lo ha affermato pubblicamente, davanti alle telecamere, al Consiglio di sicurezza. Tre dei suoi cinque membri permanenti hanno continuato ad armare, proteggere o tacitamente agevolare lo Stato che si occupa di seppellire i bambini.

Cosa ci aspetta: il teatro in espansione dell'infanticidio

Cosa succederà dopo? — è la domanda più importante di questo momento, e anche la più pericolosa a cui rispondere onestamente.

La risposta, basata sullo schema consolidato, è: continua. Si espande. Gaza è il laboratorio. Il Libano è l'applicazione. L'Iran è l'escalation. Il prossimo teatro è già visibile.

La Cisgiordania, dove l'annessione procede quotidianamente, dove 224 bambini palestinesi sono stati uccisi da gennaio 2023, quasi la metà di tutti gli omicidi di bambini registrati da quando sono iniziate le rilevazioni nel 2005. Dove si è verificato un aumento di venti volte dell'uso di attacchi aerei da ottobre 2023, in un territorio che, secondo il diritto internazionale umanitario, non è una zona di conflitto armato. Dove i coloni israeliani, armati e protetti dallo Stato, attaccano i villaggi palestinesi con la frequenza e l'impunità di una milizia coloniale, perché questo è ciò che sono.

Siria, dove sono ripresi gli attacchi israeliani contro le infrastrutture civili. Yemen, dove le operazioni militari israelo-americane hanno ucciso civili insieme ai combattenti Houthi. L'espansione geografica di un progetto che non ha mai riguardato Hamas, non ha mai riguardato il 7 ottobre, non ha mai riguardato la sicurezza. Ha sempre riguardato la terra, chi è autorizzato a viverci e i cui figli sono considerati abbastanza umani da poter piangere.

La lezione che si sta impartendo in questo momento ai governi del Sud del mondo – a ogni Paese che osserva dall'Africa, dall'Asia, dall'America Latina e dal mondo arabo – è questa: il sistema internazionale non vi proteggerà. La Corte penale internazionale non perseguirà i potenti. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite subirà il veto. La Corte internazionale di giustizia verrà ignorata. Il flusso di armi continuerà. I bambini continueranno a morire. Le dichiarazioni di preoccupazione continueranno a essere rilasciate. E nulla cambierà.

Questa lezione, una volta appresa, non produrrà l'ordine mondiale stabile e basato sulle regole che i governi occidentali affermano di volere. Produrrà l'opposto: un mondo in cui ogni Stato in grado di acquisire armi nucleari lo farà, perché sono gli unici che non possono essere bombardati impunemente; un mondo in cui le istituzioni internazionali saranno considerate strumenti del potere occidentale e trattate di conseguenza; un mondo in cui i bambini uccisi a Gaza, Minab, Saksakieh e in Cisgiordania non saranno ricordati come una tragedia, ma come un monito che non è stato ascoltato.

Ciò che accadrà dopo, se nulla cambierà, non sarà la pace. Sarà la proliferazione della logica di Gaza: che le vite dei civili siano un costo accettabile, che i bambini possano essere uccisi se l'assassino è sufficientemente potente, che la legge sia per i deboli e che l'unica protezione che esiste sia quella che ci si costruisce da soli, con armi a cui nessuno può porre il veto.

Ecco dove porta il silenzio. Ecco cosa si compra con le esportazioni di armi. Ecco cosa rendono possibili i veti dell'ONU. Non la sicurezza. Non la stabilità. La distruzione sistematica dell'idea che la vita umana abbia uguale valore a prescindere dalla nazionalità, dalla religione o dalla posizione geopolitica del corpo che la abita.

L'atto d'accusa

Questa non è la conclusione di un articolo. È l'inizio di un'accusa. La storia la completerà. Ma che la cronaca cominci da qui.

Lo Stato di Israele

Per l'uccisione sistematica di oltre 21.000 bambini a Gaza dall'ottobre 2023. Per l'uccisione di 172 bambini in Libano in sei settimane di rinnovata guerra. Per l'uccisione di bambini in Iran, tra cui 165 studentesse a Minab. Per l'uso deliberato della fame come arma di guerra, che ha causato la morte di neonati, tra cui Jinan Iskafi, di quattro mesi. Per l'amputazione di arti a 4.000 bambini. Per la reclusione e la tortura di bambini palestinesi in strutture di detenzione militari, tra cui Waleed Ahmed, morto di fame nel marzo 2025. Per 60 anni di uccisioni documentate, continue e sistematiche di bambini palestinesi, con una virtuale e totale impunità. Per aver perpetrato tutto ciò in nome di un popolo che è stato a sua volta vittima del peggior crimine della storia europea moderna, commettendo così l'oscenità di strumentalizzare quella storia contro la sua stessa logica morale.

Gli Stati Uniti d'America

Per aver fornito 3,8 miliardi di dollari all'anno in aiuti militari allo stato esecutore. Per aver fornito le bombe, i missili, i caccia, i missili di precisione che hanno ucciso studentesse a Minab e civili a Lamerd. Per aver posto il veto a ogni risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che avrebbe imposto un cessate il fuoco. Per aver bloccato la giurisdizione della Corte Penale Internazionale sui funzionari israeliani. Per essersi uniti direttamente a Israele nel bombardamento dell'Iran il 28 febbraio 2026, diventando così cobelligeranti nell'uccisione di bambini iraniani. Per aver ignorato la testimonianza di 99 operatori sanitari riguardo a 62.413 morti per fame. Per decenni di sostegno diplomatico, finanziario e militare incondizionato che ha creato e mantenuto le condizioni di impunità in cui è stato possibile l'uccisione.

Donald Trump in persona

Per aver accelerato tutte le azioni sopra elencate al suo rientro in carica nel gennaio 2025. Per aver bombardato una scuola femminile in Iran e averlo definito una politica. Per non aver partecipato al funerale di nessun bambino arabo ucciso da armi statunitensi, pur celebrando pubblicamente la relazione con il governo responsabile della loro morte.

L'Unione europea e i suoi Stati membri

Per aver continuato a esportare armi in Israele dopo l'ottobre 2023. Per aver espresso preoccupazione al momento della firma delle licenze per la vendita di armi. Per aver applicato i principi del diritto internazionale con rigore esemplare alla Russia e con deliberata selettività nei confronti di Israele. Per la comoda codardia di assistere alla morte di 21.000 bambini e definire la situazione bisognosa di una soluzione politica.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

Per la complicità strutturale nell'impunità che era stata concepita per prevenire, attraverso il meccanismo di veto che consente a un membro permanente di proteggere il proprio stato cliente da ogni conseguenza legale, indipendentemente dalla gravità del reato.

E a tutti gli altri – i ricercatori che hanno scritto le giustificazioni, i giornalisti che l'hanno definita un conflitto, i politici che l'hanno definita una questione complessa, gli intellettuali che hanno colto le sfumature nel bombardamento delle scuole, gli esperti che hanno messo in guardia dal giudicare in fretta, i diplomatici che hanno esortato alla pazienza mentre i bambini morivano di fame: anche la storia è paziente. Ha una memoria lunga. E non perdona chi è al sicuro.

Epilogo: Il Registro

Il processo di Norimberga ha stabilito un precedente che non è mai stato revocato: gli individui sono penalmente responsabili dei crimini contro l'umanità, a prescindere dagli ordini eseguiti, dalla necessità politica invocata e dall'autorità sovrana in nome della quale hanno agito.

Norimberga si è svolta perché la Germania ha perso. I processi sono stati condotti dai vincitori. Questa è la scomoda verità sulla giustizia internazionale: viene applicata dai potenti ai vinti. Raramente è stata applicata ai potenti stessi.

Ma la storia non è ancora finita. I potenti non restano potenti per sempre. E il registro di ciò che è stato commesso qui – i nomi, i numeri, le fotografie, le cartelle cliniche, i frammenti di bombe con i loro numeri di serie, le fatture, i cablogrammi diplomatici, i veti, le licenze per le armi, le dichiarazioni di preoccupazione rilasciate mentre i bambini morivano di fame – questo registro esiste. Viene compilato. Viene conservato. Viene trasmesso alle generazioni che verranno dopo di noi con una chiarezza e una permanenza che nessun potere politico potrà cancellare.

Jawad Younes, di 11 anni, stava giocando a calcio. Ha portato a casa il fratellino. È tornato a giocare. Un missile israeliano lo ha ucciso.

Il suo nome è nel registro.

I nomi di chi ha inviato il missile, di chi lo ha pagato, di chi lo ha fabbricato, di chi ne ha autorizzato il trasferimento, di chi ha posto il veto al cessate il fuoco, di chi ha rilasciato la dichiarazione di preoccupazione e ha firmato la successiva licenza per le armi: anche questi nomi sono nel registro.

La storia li leggerà tutti insieme. Chiederà: cosa hai fatto, quando lo hai saputo?

E la risposta, per la maggior parte dei governi più potenti del mondo, sarà: abbiamo osservato. Abbiamo calcolato. Abbiamo continuato.

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Laala Bechetoula è uno storico, giornalista e analista geopolitico algerino indipendente. Dal 2025 si occupa di Trump, dell'egemonia americana e del crollo dell'ordine internazionale. I suoi lavori sono apparsi su Countercurrents, Global Research, Réseau International, Le Quotidien d'Oran, Sri Lanka Guardian e altre piattaforme internazionali. Questo articolo raccoglie e completa un corpus di lavori analitici prodotti tra novembre 2025 e il 13 aprile 2026.

È ricercatore associato presso il Centro di ricerca sulla globalizzazione (CRG).

Fonti

Aggiornamento dell'UNICEF sulla situazione umanitaria in Palestina, febbraio 2026; comunicati stampa dell'UNICEF, maggio 2025 e marzo 2025

Allerta dell'OMS sui tassi di malnutrizione, luglio 2025

Studio sulla malnutrizione a Gaza condotto dall'UNRWA e pubblicato su The Lancet, ottobre 2025.

Comitato di revisione della carestia dell'IPC, agosto 2025

Amnesty International: Operazione Piombo Fuso 2009; Gaza: Prove di fame, luglio 2025; Iran: Attacco a Beit Shemesh, marzo 2026

Human Rights Watch: carestia a Gaza, aprile 2024; uccisioni di bambini in Cisgiordania, 2023

B'Tselem: vittime dell'Operazione Protective Edge nel 2016; Benvenuti all'inferno, 2024

Defense for Children International – Palestina: statistiche sulla detenzione dei minori 2008–2026

Save the Children: Cisgiordania 2025; Libano 2024

Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR): 1.001 palestinesi uccisi in Cisgiordania, ottobre 2025

Corte Internazionale di Giustizia: Misure provvisorie, Sudafrica contro Israele, gennaio 2024

Attivisti per i diritti umani in Iran (HRANA): Rapporto sulle vittime in Iran, aprile 2026

BBC Verify: analisi di PrSM, sciopero di Lamerd

Associated Press: Indagine sull'uccisione di bambini in Libano, 15 aprile 2026

Al Jazeera: Scuola femminile di Minab, 28 febbraio 2026; dati UNICEF Libano, aprile 2026

Wikipedia: Effetti della guerra di Gaza sui bambini; Bambini palestinesi sotto la custodia israeliana; Carestia nella Striscia di Gaza; Vittime della guerra di Gaza; Guerra con l'Iran del 2026; Guerra in Libano del 2026; Morte di Alan Kurdi

The Lancet: Mortalità per traumi, Gaza, gennaio 2025

OCHA: cifre chiave delle ostilità del 2014

Istituto Watson per gli affari internazionali e pubblici dell'Università Brown: Studio sulle morti indirette, 2024

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)