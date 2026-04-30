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La USS Gerald R. Ford lascia il Mar Rosso: Washington riduce il suo potere contro l'Iran

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La USS Gerald R. Ford lascia il Mar Rosso: Washington riduce il suo potere contro l'Iran

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La portaerei USS Gerald R. Ford lascerà l'Asia occidentale per dirigersi verso gli Stati Uniti, riducendo la potenza di fuoco di Washington in un nuovo conflitto con l'Iran.

Secondo quanto riportato martedì dal quotidiano locale The Washington Post , diverse fonti ufficiali statunitensi hanno riferito che la portaerei, con a bordo circa 4.500 marinai, salperà dall'Asia occidentale e inizierà il suo viaggio di ritorno nei prossimi giorni.

Secondo alcune fonti, la nave e il suo gruppo d'attacco, di ritorno in patria dopo una missione navale di 309 giorni – tra Europa, Caraibi e Asia occidentale – una delle più lunghe nella storia della Marina statunitense, necessitano di riparazioni e manutenzione.

Secondo il media statunitense, il ritiro della nave dalla zona porta sollievo ai circa 4.500 marinai stremati che vi sono stati impiegati per 10 mesi, ma rappresenta anche una significativa perdita di potenza di fuoco, in un contesto di possibile ripresa delle ostilità tra il fronte israelo-americano e l'Iran.

La Ford è una delle tre portaerei operative in Asia occidentale – le altre due sono la USS George H.W. Bush e la USS Abraham Lincoln – nel contesto del recente conflitto con l'Iran, iniziato alla fine di febbraio e sospeso l'8 aprile con l'entrata in vigore di un fragile cessate il fuoco tra le parti.

Questa nave, a seguito di un incendio nella lavanderia che ha ferito diversi marinai, è stata sottoposta a riparazioni e ha anche dovuto affrontare problemi ricorrenti con i suoi impianti sanitari. Al suo ritorno, si prevede che saranno effettuati interventi di manutenzione e riparazione approfonditi.

Mentre la Ford si trova nel Mar Rosso, la Lincoln e la Bush operano nel Mar Arabico per far rispettare il cosiddetto blocco navale statunitense contro le navi che trasportano petrolio o merci dai porti iraniani.

La partenza della Ford riduce in parte la potenza aerea e navale che Washington aveva accumulato contro l'Iran durante la guerra, il blocco marittimo e i negoziati in stallo.

Gli analisti ritengono che la partenza di questa nave e del suo gruppo d'attacco dalla zona ridurrà la capacità operativa della Marina statunitense qualora il conflitto dovesse riprendere.

In termini strategici, il ritiro della Ford dall'area conferma anche che l'infrastruttura navale statunitense non è infinita e che persino un'elevata concentrazione di portaerei comporta costi di manutenzione e rotazione difficili da sostenere.

La decisione giunge mentre l'Iran ha promesso di mantenere chiuso lo Stretto di Hormuz, un passaggio energetico fondamentale a livello globale, fino a quando gli Stati Uniti non revocheranno il blocco navale imposto ai suoi porti.

Inoltre, le Forze Armate iraniane, che hanno recuperato la piena capacità militare dopo una pausa di diverse settimane, hanno promesso di rispondere con forza a qualsiasi nuova aggressione nemica e di sorprendere il nemico con nuove tattiche.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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