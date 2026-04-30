Gaza, assalto alla Flottiglia. Israele sequestra 50 barche con 400 attivisti al largo della Grecia

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

La flottiglia Global Sumud, diretta a Gaza, ha dichiarato giovedì mattina che le forze navali israeliane hanno intercettato e neutralizzato diverse sue imbarcazioni in acque internazionali, lasciando centinaia di civili alla deriva in mare con l'avvicinarsi di una tempesta.

In una dichiarazione diffusa tramite la piattaforma social statunitense X, il gruppo ha affermato che le forze israeliane hanno "intercettato, abbordato e sistematicamente neutralizzato" diverse imbarcazioni che partecipavano alla flottiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Al Jazeera English (@aljazeeraenglish)

"Dopo aver distrutto i motori e i sistemi di navigazione, i militari si sono ritirati, lasciando intenzionalmente centinaia di civili bloccati su imbarcazioni danneggiate e senza energia, proprio sulla traiettoria di una violenta tempesta in arrivo", si legge nella dichiarazione.

"Le comunicazioni con diverse imbarcazioni sono state interrotte, impedendo loro di coordinarsi o di chiedere aiuto", ha aggiunto la flottiglia.

Il gruppo ha descritto l'incidente come parte di un più ampio schema di azioni dirette contro i civili.

"Questa sera, il mondo sta assistendo all'esportazione della dottrina israeliana dell'abbandono pianificato", si legge nella dichiarazione, che descrive l'incidente come "un'incursione violenta" in cui le forze navali israeliane hanno "intercettato, abbordato e sistematicamente neutralizzato diverse imbarcazioni della Flottiglia Globale Sumud".

Il comunicato collegava inoltre l'incidente alla situazione nella Striscia di Gaza, accusando Israele di imporre restrizioni e difficoltà prolungate all'enclave.

"La logica che viene messa in atto stasera è identica: lo Stato israeliano crea le condizioni per la morte, sabota i mezzi di sopravvivenza e poi aspetta che la 'natura' o le 'circostanze' portino a termine il lavoro", aggiunge il comunicato.

Nella tarda serata di mercoledì, la radio dell'esercito israeliano ha riferito che le forze navali avevano iniziato a prendere il controllo delle navi della flottiglia dirette a Gaza, lontano dalle coste israeliane.

Ha aggiunto che le forze israeliane hanno finora sequestrato sette imbarcazioni della flottiglia vicino all'isola greca di Creta.

La flottiglia, che trasporta aiuti umanitari per Gaza, ha l'obiettivo di rompere il blocco israeliano e aprire un corridoio umanitario via mare.

Israele ha imposto un blocco sulla Striscia di Gaza dal 2007, lasciando senza casa circa 1,5 milioni di palestinesi su un totale di circa 2,4 milioni, le cui abitazioni sono state distrutte durante la guerra.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it