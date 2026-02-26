Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Baia dei Porci 2.0?

3786
Baia dei Porci 2.0?



di Clara Statello per l'AntiDiplomatico


Gli Stati Uniti hanno tentato di rovesciare violentemente il governo cubano con un’invasione tipo Baia dei Porci 2.0? Un commando armato apparentemente proveniente dagli Stati Uniti ha cercato di sbarcare illegalmente a Cuba. Cerchiamo di capire cosa è accaduto, quali erano le finalità e quali saranno le conseguenze.


Il conflitto con i militari cubani

Mercoledì la stampa latino americana lanciava la notizia di un “incidente” avvenuto in acque territoriali cubane, costato la vita a quattro cittadini statunitensi. Secondo le informazioni fornite dal Ministero degli Interni, un’imbarcazione nordamericana navigava nella zona di Cayo Falcones, con targa della Florida, foglio FL7726SH, avvicinandosi a 1 miglio nautico a nord-est del canale El Pino, nell'isolotto Falcones, comune di Corralillo, provincia di Villa Clara.

Quando un'unità di superficie delle Truppe di Guardia di Frontiera del Ministero degli Interni si è avvicinata per l'identificazione, lo scafo ha aperto il fuoco contro il personale cubano, in tutto cinque uomini della Guardia Costiera, causando il ferimento del comandante della motovedetta cubana.

Rispondendo al fuoco, i cubani hanno liquidato 4 aggressori ferendone altri 6. I feriti, secondo quanto riportato, sono stati tutti evacuati e in seguito medicati.


Chi sono i membri del commando

Il Ministero degli Interni ha specificato che l’equipaggio del motoscafo statunitense era armato e giungeva a Cuba con finalità terroristiche. Ha aggiunto che tutti i fermati dall'imbarcazione erano cubani residenti negli Stati Uniti. La maggior parte di loro ha legami criminali. Anche uno dei deceduti, Miguel Ortega Casanova era cubano. Le identità degli altri tre sono in fase di accertamento. 

Ai detenuti sono stati confiscati fucili d'assalto, armi corte, ordigni esplosivi, giubbotti antiproiettile, spioncini telescopici e uniformi mimetici. Tutti hanno confessato le finalità terroristiche.

Inoltre, a Cuba è stato arrestato un uomo che, secondo le autorità locali, avrebbe dovuto fornire accoglienza al gruppo.

"Duniel Hernandez Santos, un cittadino inviato dagli Stati Uniti per fornire assistenza al gruppo armato, è stato arrestato nel Paese e ora ha ammesso il suo coinvolgimento", ha affermato il Ministero degli Interni in una nota.

Dalle informazioni provenienti dalle autorità cubane, il gruppo costituiva un vero e proprio commando, il cui scopo, presumibilmente, potrebbe essere legato ad attività criminali, terroristiche o di rovesciamento violento del potere, con il supporto di personale locale. In breve: un’aggressione in territorio cubano finalizzato ad un colpo di stato, condotta da un gruppo armato proveniente dagli Stati Uniti.


La posizione di Cuba

Sull’aggressione si è espresso il presidente cubano Miguel Diaz-Canel.  

“Cuba non aggredisce né minaccia”, ha affermato su una nota pubblicata sui social. Cuba si difenderà con determinazione e fermezza davanti a qualsiasi aggressione terroristica e mercenaria che pretenderà di influenzare la sua sovranità e stabilità nazionale”.

Nel suo breve comunicato, Diaz-Canel chiarisce in modo netto la posizione de l’Havana.

  • Cuba non è un Paese guerrafondaio ma pacifico;
  • Cuba considera l’incursione un atto di terrorismo condotto da mercenari;
  • Cuba ritiene che l’azione fosse destinata a distruggere la sua sovranità e stabilità nazionale;
  • Cuba continuerà a difendersi e a resistere con fermezza.

In breve, la leadership cubana ritiene che queste azioni abbiano un mandante il cui fine è il capovolgimento del governo, la fine della rivoluzione, della sovranità nazionale e dell’indipendenza. Allo stesso tempo manda un messaggio netto: se il mandante continuerà questi attacchi, pagherà un caro prezzo.


Le reazioni degli Stati Uniti

Washington ha formalmente preso le distanze, dichiarando che l’imbarcazione non appartiene alla marina militare statunitense né alla Guardia Costiera.

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha dichiarato mercoledì di non essere a conoscenza dei dettagli relativi all'incursione e  che Washington sta "monitorando" la situazione. "Spero che non sia così grave come temiamo, ma non posso dire di più perché semplicemente non lo so", ha aggiunto.

Il segretario di Stato Marco Rubio ha escluso che a bordo della nave ci fosse personale del governo statunitense e ha negato di aver parlato della questione con i leader di paesi terzi. 

"No, non commenterò nessuna delle conversazioni che abbiamo avuto su questa questione. Basti dire che la cosa importante è essere presenti, e tutti devono sapere che avremo le nostre informazioni sulla questione. E scopriremo esattamente cosa è successo", ha detto ai giornalisti. 

La reticenza di Washington si spiega anche con l’imbarazzo provocato dall’umiliazione subita. Una piccola isola sotto embargo, sotto un blocco navale, ha sventato un attacco proveniente dagli Stati Uniti, infliggendo perdite.

Il gravissimo episodio, dunque, è strumentalizzato da figure di secondo piano, come pretesto per attaccare Cuba. Il Procuratore Generale della Florida ha annunciato un'indagine sull'incidente con un motoscafo al largo delle coste di Cuba, secondo quanto riferito dai media. Secondo James Utmeyer, verrà fatto tutto il possibile per ritenere responsabile il governo cubano.

Il deputato repubblicano Gimenez ha capovolto l’episodio, facendo passare i guardiacoste per aggressori e il commando per aggrediti: "La dittatura a Cuba ha appena attaccato una barca della Florida e ucciso le persone a bordo! Questo regime dovrebbe essere relegato alla spazzatura della storia!", ha scritto sui social.

Da ciò si deduce che probabilmente Washington utilizzerà questo episodio per accusare Cuba di aver aggredito un motoscafo statunitense e aumentare le sanzioni o condurre un attacco. Ovvero, come casus belli.

 

La reazione di Mosca

Mosca si è schierata senza esitazione a fianco del paese amico.

“I guardiacoste cubani, nella situazione dell'invasione da parte di un motoscafo americano, hanno fatto quello che dovevano fare, ha dichiarato il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov.

Il Cremlino parte dal presupposto che le persone arrestate sul motoscafo al largo di Cuba abbiano ammesso di preparare attentati terroristici e che nessuno dovrebbe ostacolare la risoluzione di questioni umanitarie a Cuba."Si tratta di una provocazione aggressiva da parte degli Stati Uniti, il cui scopo è quello di aggravare la situazione e scatenare il conflitto", ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

 

Il contesto internazionale

Dalle reazioni russe, si percepisce una sempre maggiore irritazione nei confronti di Washington, che da un lato conduce da un anno un processo negoziale per la normalizzazione dei rapporti con Mosca; dall’altro, mantiene il conflitto aperto, scaricando su Kiev e partner europei l’incapacità di trovare un accordo per fine della guerra. Così, tenendo la Russia occupata nel teatro ucraino, la NATO e i suoi alleati hanno preso di mira uno dopo l’altro i suoi partner, cercando di insidiarsi nel suo cortile di casa: Armenia, Siria, Georgia, Venezuela, Iran e adesso Cuba.

L’aggressione di ieri non può che intendersi come un tentativo di regime change degli Stati Uniti, nel solco della dottrina Monroe rilanciata precedentemente da Trump e del contenimento della Russia.

Il senatore repubblicano Ted Cruz ha involontariamente spiegato in che modo Trump intende rendere l’America di nuovo grande. Ha previsto che nei prossimi mesi molto probabilmente si assisterà alla caduta dei governi di Venezuela, Iran e Cuba, sostituiti con regimi amici degli Stati Uniti. Se ciò avverrà sarà “il più grande spostamento geopolitico dai tempi della caduta del Muro di Berlino”.

Il piano, dunque, è quello di ripristinare il primato americano e l’ordine unipolare, facendo fare alla Russia e alla Cina la fine dell’Unione Sovietica.

 

 

Clara Statello

Clara Statello

Clara Statello, laureata in Economia Politica, ha lavorato come corrispondente e autrice per Sputnik Italia, occupandosi principalmente di Sicilia, Mezzogiorno, Mediterraneo, lavoro, mafia, antimafia e militarizzazione del territorio. Appassionata di politica internazionale, collabora con L'Antidiplomatico, Pressenza e Marx21, con l'obiettivo di mostrare quella pluralità di voci, visioni e fatti che non trovano spazio nella stampa mainstream e nella "libera informazione".

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Colloqui Iran-USA. Teheran: “svolto uno dei nostri cicli di negoziati più seri e lunghi”

Colloqui Iran-USA. Teheran: “svolto uno dei nostri cicli di negoziati più seri e lunghi”

26 Febbraio 2026 21:30
Come i narcos diventano eserciti grazie al regime di Kiev

Come i narcos diventano eserciti grazie al regime di Kiev

26 Febbraio 2026 16:53
Stati Uniti, il Narco-Stato che accusa gli altri: l'analisi di Pablo Iglesias

Stati Uniti, il Narco-Stato che accusa gli altri: l'analisi di Pablo Iglesias

26 Febbraio 2026 15:53
Díaz-Canel dopo l'attacco armato: "Cuba si difende, non aggredisce"

Díaz-Canel dopo l'attacco armato: "Cuba si difende, non aggredisce"

26 Febbraio 2026 15:28
L’azzardo atomico: la Wunderwaffe, l’ultima carta dell’Occidente collettivo

L’azzardo atomico: la Wunderwaffe, l’ultima carta dell’Occidente collettivo

26 Febbraio 2026 12:00
USA e Iran sono in rotta di collisione verso la guerra o verso un accordo a sorpresa?

USA e Iran sono in rotta di collisione verso la guerra o verso un accordo a sorpresa?

26 Febbraio 2026 09:00
Infiltrazione armata a Cayo Falcones dalla Florida: Cuba denuncia attacco terroristico

Infiltrazione armata a Cayo Falcones dalla Florida: Cuba denuncia attacco terroristico

26 Febbraio 2026 09:00
Wunderwaffe a Kiev: guerra in Ucraina ad un passo dall'escalation nucleare?

Wunderwaffe a Kiev: guerra in Ucraina ad un passo dall'escalation nucleare?

26 Febbraio 2026 08:30
NORD-AMERICA

Daniele Luttazzi - I complottisti si stanno scatenando su Epstein: ma c’è molto di oscuro

14154
EUROPA

Dieci anni di carcere per un intervento accademico: il caso del professor Alexander Gaponenko in Lettonia

12438
NORD-AMERICA

Epstein. Oltre la fratria e l’eugenetica: il potere ha nomi, soldi e catene di comando

11021
ASIA

Andrea Zhok - La battaglia per l'Iran: una soglia storica decisiva

10801
CINA

La Cina commenta la possibilità di un attacco degli USA contro l'Iran

10511
ASIA

Guerra Iran-USA: Khamenei prepara la successione ma Trump teme la balistica iraniana

10419
NORD-AMERICA

Guerra all'Iran: Hakeem Jeffries smaschera il piano di Trump

9566
EUROPA

Andrea Zhok - La catastrofe europea e le sue Cassandre

8347
AMERICA LATINA

Il Cremlino sull'incidente in acque cubane: "Le guardie di frontiera hanno fatto quello che dovevano fare"

EUROPA

"Il partito che difende i pedofili": leader dell'opposizione britannica lancia pesante accusa contro Starmer

ASIA

"Senti la nostra voce": così la CIA sta cercando informatori segreti a Teheran

ASIA

Araghchi risponde a Trump: 'Vittima di fake news, i nostri missili non arrivano negli USA'

ASIA

Modi alla Knesset: il primo discorso storico di un Premier indiano nel cuore di Israele

RUSSIA

Russia e Vietnam discutono del rafforzamento della partnership strategica

NORD-AMERICA

Guerra all'Iran: Hakeem Jeffries smaschera il piano di Trump

ASIA

L'allarme di Teheran: "Le politiche espansionistiche di Israele minacciano l'intera Asia occidentale"

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità di Fabrizio Verde Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

  • 21 Febbraio 2026 15:25
La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa di Giuseppe Masala La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

  • 20 Febbraio 2026 12:00
RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi» di Michelangelo Severgnini RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

  • 06 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica di Francesco Santoianni Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

  • 14 Febbraio 2026 17:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO? Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

  • 24 Febbraio 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele di Giuseppe Giannini Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

  • 11 Febbraio 2026 11:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari.... di Antonio Di Siena I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina di Michele Blanco Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Da quanto dura la guerra in Ucraina... di Giorgio Cremaschi Da quanto dura la guerra in Ucraina...

Da quanto dura la guerra in Ucraina...

  • 26 Febbraio 2026 18:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti